C'est enfin le jour de cette finale tant attendue entre ces deux clubs qui ont alterné le gain des 4 derniers titres de champion de France. Les deux équipes ont remporté leurs face à face sur leur glace en saison régulière, le duel s'annonce serré. Grenoble est au complet, alors que Claireaux manque coté rouennais. Les trophées de la saison ont été décerné ce jour avec, pour les présents de ce soir, Beauchemin en tant que meilleur pointeur (77 dont 17 buts et 50 assistances), Treille meilleur joueur français et Fabre meilleur espoir. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 05/04/2023 à 09:45



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaen assistés de MM. Contantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : 06.19 Adel Koudri (ass Flavian Dair et Bobby Raymond) ; 24.52 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Aurelien Dair) ; 32.10 Maxim Lamarche (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) ; 40.19 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Sacha Treille) ; 43.10 Dylan Fabre (ass Kyle Hardy et Jakub Stepanek) ; 47.23 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Quinton Howden) ; 48.31 Brent Aubin (ass Markus Poukkula) ; 55.05 Bobby Raymond (ass Flavian Dair et Adel Koudri)

Rouen : ; 17.51 Rolands Vigners (ass Kelsey Tessier et Christophe Boivin) ; 54.00 Kelsey Tessier (ass Dylan Yeo et Loïc Lamperier) Pénalités 36 minutes dont 5 à Fleury et 5+20 à Crinon contre Grenoble 21 minutes dont 5 à Lucenius contre Rouen



Les Dragons ont le contrôle du palet en ce début de période et le font bien circuler. Il faudra cependant attendre la 4e minute pour le premier lancer de Guimond sur le bouclier de Stepanek. Grenoble en mode diesel commence à se projeter vers l’avant et on note les première tentatives de Crinon ou Fleury sans soucis pour Pintaric. Koudri s’offre un joli slalom entre les défenseurs trop passifs pour tromper Pintaric du revers au dessus de l’épaule [1-0 / 6’19’’]. Le premier jeu de puissance est à l’actif des visiteurs qui ne proposent rien de concret. De retour à 5 Yeo fait sonner le poteau de Stepanek (11e) alors que Tessier en gagnant l’engagement dans sa zone a bien failli surprendre son propre gardien. Les esprits s’échauffent, Crinon s’acharne sur Mallet qui ne répond pas et est fort justement exclu laissant son équipe en infériorité pendant 5 minutes alors que Fleury et Lucenius sont également pénalisés de 5’. Rouen à l’occasion idéale pour retourner le match et installe parfaitement le jeu de puissance. Mais la défense est solide et les lancers sont rares. Il faut plus de 4 minutes aux unités spéciales pour créer le décalage et servir Vigners bien calé au second poteau pour dévier le palet au fond de la cage [1-1 / 17’51’’]. De retour à 5 Fleury puis Hardy tentent de reprendre l’avantage sans succès. Alors que les rouennais sont en surnombre, ignoré par les arbitres, Lamarche est pénalisé et laisse ses coéquipiers en infériorité pour les 34 dernières secondes. Ce premier tiers a été équilibré et les défenses ont pris le dessus sur les attaques avec peu de travail pour les gardiens.



Engagements : 13/11 Grenoble

Tirs : 9/7 Grenoble



Rouen débute la seconde période en supériorité et reproduit le même schéma qui leur a offert l’égalisation avec Vigners bien calé au poteau, sans succès cette fois. Le jeu au complet ne dure pas longtemps, cette fois Grenoble pose son jeu de puissance. Pintaric dévie un premier lancer d’Aurélien Dair sur Fleury dont la reprise est déviée par Treille, le gardien ne peut rien faire [2-1 / 24’52’’]. Le jeu s’accélère dans une ambiance digne de play-off. A force d’interceptions de part et d’autre Aurélien Dair (qui aurait du être élu meilleur joueur grenoblois) s’échappe défier Pintaric qui dit non. L’arbitre signale une faute de Tessier mais Aubin se fait justice et gâche une possibilité de jeu de puissance, les 2 joueurs allant en prison. Cette configuration convient pourtant parfaitement aux locaux qui monopolisent le palet en zone offensive face à une défense amorphe. Lamarche lance de la bleue et fait mouche [3-1 / 32’10’’]. Les grenoblois se libèrent, et Pintaric sort la botte sur Aubin puis la mitaine sur Rouhiainen. Le momentum est clairement grenoblois et Rouen part à nouveau à la faute mais résiste bien en infériorité. Ce second vingt a été équilibré dans sa première moitié puis on a vu Grenoble prendre largement le dessus dès la mi-match à partir de laquelle les rouennais ont été méconnaissables.



Engagements : 10/7 Grenoble

Tirs : 12/6 Grenoble



Rouen se fait surprendre à l’entame de la 3e période par Aurélien Dair qui s’échappe, échange le palet avec Champagne qui lui remet pour un but d’école [4-1 / 40’19’’]. Rouen à la peine trouve malgré tout Guimond à la bleue qui ne trompe pas le portier isérois. Tout au contraire, Fabre s’échappe à son tour avec plus de succès [5-1 / 43’10’’]. Caubet commence son échauffement sur le banc rouennais, la fin du calvaire de Pintaric approche. Il résiste encore à un jeu de puissance grenoblois en sortant du bouclier le missile d’Aubin. Il ne peut cependant rien faire sur le one-timer de Fleury en toute fin de supériorité [6-1 /47’23’’]. Caubet entre alors en jeu mais est tout de suite mis dans le bain par Aubin qui fait trembler le filet [7-1 / 48’31’’]. Ces premières minutes ont été cauchemardesques pour des Dragons qui voient ce premier match leur échapper complètement. Ils essayent tant bien que mal de proposer quelques lancers comme celui de Beauchemin mais Stepanek a sorti une belle parade. Sur le lancer de Tessier, Stepanek laisse un rebond sur Tomasino qui conclu [7-2 / 54’00’’]. Malgré la large avance, Grenoble continue de pousser. Raymond de la bleue y va aussi de son filet [8-2 / 55’05’’]. En fin de match, Poukkula et Chakiachvili s’échangent quelques coup laissant leurs équipes terminer à 4 contre 4, configuration dans laquelle Grenoble excelle sans pour autant scorer à nouveau. Lampérier a malgré tout une occasion en fin de match mais Stepanek reste solide. Rouen termine cette rencontre en infériorité et va avoir du mal à digérer cette humiliation.



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 13/6 Grenoble



Les grenoblois ont surclassé des rouennais en manque d'inspiration ce soir. Après une première moitié de rencontre équilibrée, les Dragons se sont éteint petit à petit et ont sombré dans le dernier tiers. Le match a été assez rugueux et le manque de discipline aurait pu coûter cher aux locaux. Heureusement la défense était solide et solidaire notamment lors des 5 minutes de power play rouennais lors duquel ils ne prennent qu'un but. Les seinomarins n'ont pas su changer leur style de jeu pour contrer l'organisation de leurs hôtes. En manque d'inspiration et bloqués par la défense ils n'ont trouvé que peu de fenêtres de tir et leurs meilleurs attaquants Beauchemin (2 tirs) Boivin (1) et Mallet (0) ont été sevrés de palet. Nul doute que pour le match 2 Lhenry aura trouvé le remède et la confrontation sera certainement plus équilibrée avec des Dragons prêts à laver l'affront.







