Egalisation méritée ! Défaits la veille, l'objectif d'Angers n'est rien d'autre que la victoire pour se relancer dans la course au titre et recevoir Grenoble plus sereinement ce week-end. Ces derniers auront à cœur de s'adjuger ce second point à domicile et maintenir leur presque invincibilité à Pôle-Sud. La seule entorse fut la défaite face justement à leurs adversaires de ce soir. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 07/04/2022 à 00:03



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Grenoble : ; 12.59 Peter Valier (ass Flavian Dair* et Adel Koudri)

Angers : 08.12 Maurin Bouvet ; 42.23 Philippe Halley (ass Tommy Giroux) ; 45.55 Philippe Halley (ass Connor Hardowa et Kévin Dusseau) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 24 minutes dont 10 à Manning contre Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Comme hier le match s’annonce chaud et chaque incursion grenobloise en zone offensive se solde par un tir sur le gardien ce qui mène à la première faute angevine mais le jeu de puissance ne donne rien. Les Ducs laissent passer l’orage et Gaborit puis Torquato testent Stepanek. Valier rate sa sortie de zone et sert Bouvet qui n’en demandait pas temps pour ouvrir le score [0-1 / 08’12’’]. Une nouvelle supériorité numérique grenobloise n’arrive pas vraiment à s’installer, seul Hardy une fois de plus peut tirer de la bleue sans soucis pour Cowley. Alors que la défense angevine remonte, Flavian Dair récupère le palet et sert Valier pour l’égalisation [1-1 / 12’59’’]. Les pénalités s’enchaînent contre Ducs, Grenoble a même 1’16’’ en double supériorité mais le trio angevin arrive à couper les passes et de toute façon Cowley veille en dernier rempart. A 36’’ de la sirène les locaux sont pénalisés pour la première fois mais la défense et le gardien assurent.

Un premier tiers très agressif qu’Angers aura passé sur le banc des pénalité pendant la moitié du temps. Grenoble pourtant discipliné n’a pu saisir sa chance de prendre l’avantage.



photo: Jean-Christophe Salomé



Virage à 180° pour ce second tiers ou l’impact physique disparaît pour laisser place à la vitesse et la technique. Angers assiège la cage de Stepanek et ne laisse que des contres à ses hôtes qui échouent sur Cowley. Gaborit se faufile entre 2 grenoblois pour ajuster Stepanek… dans la mitaine. Autour de la mi-match Grenoble, puis Angers et à nouveau Grenoble ont la possibilité d’aggraver le score en supériorité numérique mais les gardiens font le boulot. Les unités spéciales n’y arrivent décidément pas ce soir. Le jeu va d’un coté à l’autre mais les occasions franches sont rares, surtout coté grenoblois.

Une seconde période moins intense que la première mais largement dominée par Angers tant au nombre de tirs (12-5) qu’en possession du palet.



photo: Jean-Christophe Salomé



Comme au second vingt, les Ducs pressent les grenoblois très haut et les empêchent de développer leur jeu. Manavian de la bleue voit son slap dévié par Stepanek. Une maladresse défensive permet à Giroux de récupérer le palet pour servir Halley sans pitié pour le gardien [1-2 / 42’23’’]. Les visiteurs enfoncent le clou par Halley seul qui se joue de la défense et trompe à nouveau Stepanek [1-3 / 45’55’’]. Les Brûleurs De Loups n’y arrivent pas et se font marcher dessus par des angevins très mobiles, hauts sur l’échec avant et surtout très rapides sur le palet. Seul Stepanek semble encore dans le coup avec ses sauvetages sur Giroux ou encore Manavian. Contre toute attente, Tuppurainen, servit par Champagne, ajuste Cowley qui ne peut rien faire… mais le but est refusé pour une obstruction d’Aurelien Dair. Les déboires grenoblois continuent même si ils arrivent à tuer la pénalité. La sortie du gardien à 2 minutes de la sirène ne changera rien, les attaques manquent de conviction et de prise de responsabilité.



Angers a surpris tout le monde ce soir par sa fraîcheur physique et l’intensité que les joueurs ont pu mettre dans la conquête du palet. Une tactique payante puisqu’ils repartent avec le point de la victoire. Malgré une bonne discipline (seulement 3 pénalités) Grenoble n’a pas su imposer son jeu comme la veille ni même prendre l’avantage par ses unités spéciales transparentes lors des nombreuses supériorités numériques (7).

Place au déplacement à l’IcePark pour une double confrontation ce week-end avec comme objectif minimal pour Grenoble de ramener un point. Le match de dimanche sera diffusé sur la chaîne sport-en-france à 20H30.



photo: Jean-Christophe Salomé







