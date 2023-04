Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - finale match 2 : Grenoble vs Rouen 2 - 0 (0-0 2-0 0-0) Le 05/04/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble double la mise ! Après la large victoire grenobloise lors du Match 1 de cette finale de Ligue Magnus 2022-2023 sur le score de 8-2 où Rouen a rapidement sombré après vingt minutes de jeu, une réaction était clairement attendue du coté des Dragons de Rouen pour ce Match 2. Grenoble, sur une série impressionnante de victoires à domicile ne voulait pas la voir s’arrêter ce soir et se rapprocher d’un second titre de champion de France consécutif. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 06/04/2023 à 09:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Goncalves et Zede Buts :

Grenoble : 31.27 Sacha Treille (ass Joël Champagne) ; 36.20 Brent Aubin (ass Markus Poukkula et Aurelien Dair)

Rouen : Pénalités 10 minutes contre Grenoble 37 minutes dont 5+20 à Tessier contre Rouen



photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble débute son match de la bonne manière et n’est pas loin d’ouvrir le score par Abel Koudri qui profite d’une magnifique passe de l’arrière de Kyle Hardy pour partir défier Pintaric en un contre un (2’16). L’attaquant français pense marquer du revers mais après visionnage de la vidéo par les arbitres (Barcelo, Rauline), le palet n’a pas franchi la ligne de but (photo ci-dessus).



Rouen s’en sort bien et c’est de nouveau les grenoblois qui se montrent les plus dangereux. Nicolas Deschamps trouve d’abord Dylan Fabre dans l’enclave (3’15) puis ce même Dylan Fabre parvient à partir en contre et prendre un lancer du revers que Pintaric repousse (4’00).



Les premières pénalités cassent un peu le rythme de cette rencontre. Rouen ne se montre que peu menaçant devant la cage de Stepanek. Le duo Beauchemin-Boivin, pourtant meilleur pointeur de la Ligue Magnus, est inefficace sur cette finale.



Engagements : 12/6 Grenoble

Tirs : 7/7

photo: Jean-Christophe Salomé

Rouen doit hausser son niveau de jeu et se montrer offensif pour espérer un résultat. Un premier power play après une faute de Lamarche ne donne rien. C’est finalement Tomasino qui va se montrer le plus dangereux sur un lancer qui vient trouver le poteau de Stepanek qui était battu et sauver les grenoblois (23’40).



Grenoble a moins de facilité que la veille. Les lignes sont plus serrées et les chances de marquer moins nombreuses. Hardy tente sa chance d’un gros slap puissant (26’16). Tessier lui répond mais Stepanek répond présent (26’34).



C’est finalement Pintaric sur une erreur de relance à la crosse qui va permettre à Grenoble d’ouvrir le score. Le palet est récupéré par Joel Champagne derrière la cage qui passe à Sacha Treille plein axe et qui allume Pintaric (1-0 31’27).



Rouen tente de réagir immédiatement avec Vigners de près (34’30). Mais une pénalité contre Boivin pour une crosse au visage de Hardy coupe cet élan (35’31). Grenoble va profiter de cette supériorité pour doubler la mise avec Aubin qui lance sur réception sur une passe de Poukkula (2-0 36’20).



Le KO n’est pas loin avec un deux contre un joué par Fleury qui prend sa chance (37’10).



Grenoble a fait le break dans cette rencontre et on ne voit pas bien comment Rouen pourrait inverser la tendance.



Engagements : 12/8 Grenoble

Tirs : 15/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Les grenoblois ont fait le plus dur mais doivent encore tenir ce score pendant vingt minutes. Rouen n’est pas franchement menaçant. Les relances de l’arrière sont inefficaces, les attaquants des Dragons jamais mis sur orbite.



La révolte ne vient pas coté Rouen. Sur une charge en règle de Crinon sur Dodero qui impressionne (46’27), aucun rouennais ne vient montrer les muscles et tenter de changer le Momentum. Grenoble n’est pas inquiété physiquement et peut dérouler techniquement avec un jeu bien mieux en place, plus rapide et technique. Rouen est à l’arrêt. Cela manque clairement de mouvement.



Aurélien Dair manque la cage grande ouverte après un bon jeu collectif (49’20). Le 3-0 était tout fait. Cela n’aura pas de conséquence car malgré quelques lancers sur la cage de Stepanek, le score en restera là. Tessier tente bien de provoquer les grenoblois dans les trente dernières secondes mais cela arrive bien trop tard. L’attaquant canadien repartira avec une pénalité de 5+20 pour cinglage (59'31).



Engagements : 10/8 Grenoble

Tirs : 10/3 Rouen



Début de série parfaite pour Grenoble qui après un premier match a sens unique a su rester concentré et à l’affut offensivement sur le match 2 pour convertir ses actions en buts et venir à bout d’une équipe de Rouen inefficace offensivement, pas dans le bon tempo et qui n’a pas trouvé le bon système pour venir à bout d’une équipe de Grenoble intraitable à domicile depuis un an (dernière défaite le 6 avril 2022 au match 2 de la finale face à Angers !!). A 2-0 dans la série, Grenoble est sur la bonne voie mais le plus dur reste à faire avec un week end en Normandie qui s’annonce décisif. Fabrice Lhenry devra revoir sa copie et espérer plus de ses joueurs notamment Pintaric, coupable sur les deux buts du soir. Il faudra aussi espérer un sursaut des attaquantss Boivin Beauchemin Vigners and co, transparents sur cette finale.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur