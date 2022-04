Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 3 : Angers vs Grenoble 4 - 5 (1-3 3-0 0-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 09/04/2022 IcePark Angers [ Angers ] [ Grenoble ] Renversant ! Troisième match de la finale de la Ligue Magnus IcePark Angers, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 10/04/2022 à 13:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaen assistés de MM. Margry et Constantineau Buts :

Angers : ; 18.54 Tommy Giroux (ass Robin Gaborit) ; 31.07 Loïc Farnier ; 31.57 Maurin Bouvet (ass Philippe Halley et Vincent Llorca) ; 39.43 Neil Manning (ass Vincent Llorca)

Grenoble : 06.55 Damien Fleury ; 10.32 Dylan Fabre ; 14.17 Peter Valier (ass Julien Munoz et Sébastien Bisaillon) ; 46.17 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Kyle Hardy) ; 70.00 Sacha Treille Pénalités 4 minutes contre Angers 40 minutes dont 10+20 à Fleury contre Grenoble



Après avoir été menés 0-3, les angevins ont su se remettre dans le match pour mener 4-3 en fin de 2e période ! Deschamps égalise dans le 3e tiers. La prolongation ne donnera rien, les grenoblois s'imposeront en fusillade.

Tirs aux but : 3 - 4



1 : Coulombe 0 / Treille +1

2 : Giroux 0 / Hardy 0

3 : Bouvet +1 / Fabre +1

4 : Halley +1 / Champagne +1

5 : Bouchard +1 / Tuppurainen 0

6 : Bouchard 0 / Treille +1



