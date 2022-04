Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 4 : Angers vs Grenoble 2 - 3 (0-1 0-0 2-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 10/04/2022 [ Angers ] [ Grenoble ] Encore un final en fusillade! Après une échéance au tirs au but la veille à l’issue d’une rencontre pleine de rebondissements, Grenoble à l’occasion ce soir de s’offrir la possibilité de lever la coupe à domicile mercredi. Les Ducs doivent impérativement gagner pour revenir une fois de plus à égalité dans la série. Un nouveau duel qui s’annonce haletant. On notera la suspension de Fleury suite à sa pénalité de match de samedi. , Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 10/04/2022 à 23:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Pauline assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Angers : ; 46.00 Antonin Manavian (ass Vincent Llorca et Philippe Halley) ; 52.39 Danick Bouchard (ass Zack Torquato et Téo Sarliève)

Grenoble : 00.27 Dylan Fabre (ass Sacha Treille et Joël Champagne) ; 51.56 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps) ; 70.00 Dylan Fabre Pénalités 10 minutes contre Angers 24 minutes dont 10 à Poukkula contre Grenoble



Il ne fallait pas arriver en retard à l’IcePark ! Fabre récupère le rebond laissé par Cowley sur son tir et pousse au fond [0-1 / 0’27’’]. Beaucoup d’aller et retour dûs à des interceptions de passes donnent une belle dynamique à ce premier tiers. Grenoble toujours aussi indiscipliné offre des jeux de puissance aux locaux. Il faut presque attendre la mi-tiers pour voir le premier tir cadré d’Angers à l’initiative de Llorca. On patine beaucoup sur tout le glaçon mais le palet arrive rarement sur les gardiens. A 20’’ de la sirène Deschamps se présente seul face à Cowley mais se fait accroché et obtient un tir de pénalité. Cowley en maître ne se laisse pas prendre par la feinte de Treille et dévie ce tir.

Un premier tiers très vifs et fort disputé pour la conquête du palet sans que les gardiens ne soient trop mis à contribution.



photo: Jérémy Gorget

Nouvelle supériorité pour Angers qui échoue une fois de plus sur un killing play grenoblois très performant notamment sur les lancers d’Halley. Il s’en suit un énorme temps fort grenoblois bien maîtrisé par Cowley en dernier rempart. Une première pénalité contre les Ducs à l’approche de la mi match permet aux grenoblois d’imposer leur jeu sans pour autant trouver de faille avec les tentatives de Champagne et de Treille principalement. De retour à 5, Halley, encore lui, enrhume la défense et sert Bouchard bien décalé mais le tir est trop haut. Le momentum passe coté angevin qui malgré une nouvelle tentative de Giroux n’arrive pas à égaliser. Même en fin de tiers lors d’une nouvelle supériorité numérique parfaitement installée avec une belle maîtrise de circulation du palet en zone offensive cela ne rentre pas.

Un second tiers très intense une fois de plus où les 2 équipes ont eu leurs temps fort sans pour autant pouvoir trouver le chemin du filet.



photo: Jérémy Gorget

Les Ducs reviennent sur la glace avec les mêmes intentions et dominent ce début de dernier tiers. Manavian laissé seul à la bleue déclenche un missile dont il a le secret pour égaliser [1-1 / 46’00]. L’indiscipline grenobloise continue, Angers s’installe parfaitement mais Stepanek fait la loi devant sa cage sur toutes les tentatives. Poukkula, qui venait de passer 12’ sur le banc des pénalités, est servit seul devant le gardien et nettoie sa lucarne [1-2 / 51’56’’]. La réaction des locaux est immédiate, Bouchard prend le rebond et égalise à nouveau [2-2 / 52’39’’]. Grenoble bénéficie de 4’ de supériorité pour enfoncer le clou mais Cowley dit non à chaque fois.

Succession de rebondissements dans ce dernier tiers qui mène à une nouvelle prolongation.



photo: Jérémy Gorget

Angers entame parfaitement cette prolongation de 10’ en conservant la maîtrise du palet. Ils bénéficient même d’un jeu de puissance mais Stepanek reste impeccable devant sa cage. A 2’ du terme Cowley s’illustre devant Lamarche. Les gardiens sauvent tour à tour leur équipe.

Nouvelle fusillade remportée par les visiteurs 3-1 grâce à leur gardien intraitable face aux tentatives adverses.



Angers après avoir fait un gros match en revenant par 2 fois au score se voit privé de la victoire aux tirs au but par un Stepanek impérial. Grenoble s’offre ainsi l’occasion de pouvoir soulever la coupe à domicile. Rendez-vous pour cela mercredi à Pôle Sud.



Tirs aux buts : Angers 1 - 3 Grenoble

1: Giroux 0 - Tuppurainen 0

2: Sarlieve 0 - Deschamps 1

3 : Halley 1 - Treille 1

4 : Bouchard 0 - Fabre 1 © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur