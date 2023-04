Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - finale match 4 : Rouen vs Grenoble 5 - 4 (1-2 2-1 1-1 1-0) Après prolongation Le 09/04/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] Les Dragons s’en sortent à domicile. Après l’interruption de la veille à la 16e minute, le match #4 se joue donc avant le 3e. La patinoire a été arrosée copieusement pour relever l’épaisseur de glace qui aura eu la nuit pour gelée avant d’être préparée pour l’échéance. La situation ne doit pas être évidente à gérer pour les joueurs qui avaient livré un premier quart d’heure de jeu très intense avant de devoir se remobiliser pour 2 jours. Rouen - L'Ile Lacroix , Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 10/04/2023 à 21:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Rouen : 12.33 Niclas Lucenius (ass Aleksi Elorinne et Vincent Nesa) ; 22.10 Kelsey Tessier (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 30.18 Joris Bedin (ass François Beauchemin et Loïc Lamperier) ; 48.01 Kaylian Leborgne ; 61.43 Florian Chakiachvili (ass Kelsey Tessier et Loïc Lamperier)

Grenoble : ; 12.59 Dylan Fabre (ass Bobby Raymond et Adel Koudri) ; 14.48 Brent Aubin (ass Sacha Treille et Jere Rouhiainen) ; 25.08 Dylan Fabre (ass Brent Aubin et Adel Koudri) ; 45.01 Dylan Fabre (ass Adel Koudri et Jere Rouhiainen) Pénalités 4 minutes contre Rouen 50 minutes dont 10+20 à Fleury contre Grenoble





Photographe : Marine Romain Tessier, bien gêné par Hardy, arrive quand même à lancer sur Stepanek vigilant (5e) avant que Grenoble ne parte une première fois à la faute.

Canadian air line est en action avec un lancer de Boivin qui ne trompe pas le gardien, mais la défense grenobloise est solide (6e). Le palet circule très bien entre les crosses rouennaises obligeant les grenoblois à patiner fort.

Lucenius d’un puissant lancer trouve le poteau, il reprend le palet et trompe Stepanek qui ne peut rien faire (12.33 / 1-0 / Lucénius ass. Elorinne et Nesa).

Les BDL reviennent immédiatement au score par Fabre qui trompe Pintaric entre les jambes (12.59 / 1-1 / Fabre ass. Raymond et Koudri).

Le jeu continue sur ce même rythme effréné, Guimond trouve Stepanek sans rebond.

Grenoble évolue à son tour en supériorité numérique, Aubin trompe Pintaric pas très attentif sur le coup (14.48 / 1-2 / Aubin ass. Treille et Rouhiainen).

Les Dragons continuent de pousser mais la défense adverse est serrée autour de son gardien et les lancers sont bloqués. On notera en fin de tiers un lancer de la bleue d’Elorinne qui oblige Stepanek à sortir une mitaine solide (19e) ainsi qu’un tir du revers de Koudri un peu trop facile pour Pintaric qui dévie (20e).

Alors que la sirène retentit, Aubin râle auprès des arbitres et hérite ainsi d’une pénalité qui permettra aux locaux d’entamer la seconde période en supériorité.



Le jeu de puissance des Dragons peine à s’installer, seul Beauchemin trouve une fenêtre de tir avant le retour à 5 mais sans réussite. Après deux appuis successifs ayant fait déplacer sa cage, Stepanek est pénalisé.

Il ne faut que 10’’ à Tessier pour égaliser d’un joli tir précis (22.10 / 2-2 / Tessier ass. Boivin et Mallet). Photographe : Marine Romain Grenoble repart à la tâche, Aubin bien décalé sur une cage ouverte, lance mais Pintaric attrape le palet d’une mitaine miraculeuse venue de nulle part pour ce qui restera l’arrêt du match.

Certainement vexé Aubin repart au charbon, laisse en retrait pour Fabre qui cette fois fait trembler le filet (25.08 / 2-3 / Fabre ass. Aubin et Koudri).

Grenoble pense faire le break, mais les arbitres, après visionnage de la vidéo, refuse le but que Champagne avait marqué du patin. Chakiachvili enchaîne 2 lancers puissant, le second rebond laissé par Stepanek trouve un rouennais qui pousse au fond.

Une fois de plus l’arbitrage vidéo invalidera le but pour une cage pas en position… elle ne l’était pas depuis un petit moment déjà puisque non bougée sur l’action. Ces différentes interruptions hachent le jeu et cassent l’ambiance mais ne démobilisent pas les locaux.

Alors en supériorité, Beauchemin enchaîne les lancers, Stepanek repousse jusqu’à Bedin qui égalise (30.18 / 3-3 / Bedin ass. Beauchemin et Lamperier).

Grenoble essaye de suite de reprendre l’avantage mais Pintaric retarde l’échéance. A leur tour en supériorité, les grenoblois vont payer leur indiscipline, se retrouvant à 4 contre 4 après 40’’ puis offrant au Rouennais un 4 contre 3 avant un 5 contre 3.

Énorme temps fort dont les Dragons ne profitent pas malgré de nombreux lancers. La fin de la période ne baisse pas d’intensité, et la pause fera du bien aux protagonistes.

Photographe : Marine Romain

Photographe : Marine Romain Revigorés, les Rouennais repartent sur un gros rythme, font bien circuler le palet et tentent de déplacer la défense grenobloise qui enchaîne les dégagements interdits. Fabre s’offre un premier contre mais échoue face au cerbère normand.

Sa deuxième échappée est plus fructueuse, son centre en retrait trouve la botte de Pintaric et rebondit dans la cage (45.01 / 3-4 / Fabre ass. Koudri et Rouhiainen).

Un nouveau jeu de puissance rouennais est peu efficace avec un seul lancer de Guimond que Stepanek capte bien.

De retour au complet Stepanek rate complètement sa sortie derrière sa cage relance plein axe sur Leborgne qui pousse en cage vide (48.01 / 4-4 / Leborgne).

L’équilibre est revenu, les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup d’un bout à l’autre de la glace mais les gardiens résistent.

A 5 minutes du terme les Dragons enchaînent deux jeux de puissance successifs mais ne parviennent toujours pas à percer la solide défense des isérois.

Rouen gâche ici l’occasion de remporter leur premier point dans cette finale. Flavian Dair s’offre la dernière occasion avant la fin du temps réglementaire mais Pintaric a le dernier mot.



Photographe : Marine Romain En prolongation Vigners s’échappe bien gêné par Hardy qui au forceps récupère la rondelle et s’en va lancer sur Pintaric qui dévie sur Champagne dont le tir trouve le poteau.

Dans un cafouillage complet suite à une succession de fautes, Chackiachvili délivre les siens (61.43 / 5-4 / Chakiachvili ass. Tessier et Lamperier).

Fleury est furieux après les arbitres et hérite d’une 2+10+20 pour incorrection envers les officiels, il n’y aura pas de match 5 pour lui !



A la suite d’un match très engagé enfin digne de la finale et devant son public, l’équipe de Rouen réduit l’écart dans cette finale qui s’annonce plus serrée que prévue. Même si l’égalisation est heureuse, les jaunes et noirs n’ont rien lâché jusqu’au bout. Les Dragons auraient pu s’envoler lors de cette rencontre mais non pas su concrétiser les nombreux jeux de puissance offerts par l’indiscipline grenobloise. Rouen se relance de la plus belle des manières avant son second match à domicile. Nul doute que la rencontre suivante sera de la même intensité, les Brûleurs De Loups sont venus pour prendre au moins un match, ils donneront tout pour atteindre cet objectif.



Nous recherchons un rédacteur ou une rédactrice pour relater les rencontres des dragons, si vous êtes intéressés nous contacter à : redaction@hockeyhebdo.com







