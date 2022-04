Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 5 : Grenoble vs Angers 5 - 1 (1-1 1-0 3-0) Le 13/04/2022 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble Puissance 8 ! Après leurs 2 victoires difficilement acquises aux tirs au but en glace angevine, les Brûleurs De Loups ont l'occasion de clore la série et soulever la coupe à domicile. Ils comptent sur un Stepanek en très grande forme à la hauteur de l’événement. Les Ducs ont le couteau sous la gorge et n'ont plus le droit à l’erreur. Ils ont déjà montré leur vaillance et restent les seuls à avoir gagné à Pôle Sud ce qu’ils s'attacheront à faire à nouveau. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 14/04/2022 à 09:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaene assistés de MM. Goncalves et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 13.47 Nicolas Deschamps ; 37.38 Adel Koudri (ass Peter Valier) ; 40.21 Sacha Treille (ass Jani Tuppurainen et Damien Fleury) ; 48.49 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair) ; 55.22 Joël Champagne (ass Janne Jalasvaara)

Angers : 10.34 Maurin Bouvet (ass Tommy Giroux et Philippe Halley) Pénalités 20 minutes dont 5 à Rouhiainenet 25 à Stepanek contre Grenoble 17 minutes dont 5 à Bouchard contre Angers



Les premières présences sont improductives, les deux équipes se neutralisent dans leurs relances et n’arrivent pas à la cage. Treille allume la première banderille après quatre minutes sur laquelle Cowley répond présent. Valier enchaine de la bleue alors que Koudri met du trafic devant la cage. Gaborit est le premier à solliciter Stepanek par deux fois imité par Farnier. Ces occasions se font sur des entrées de zone rapides sans qu’il n’y ait d’attaques placées. Une belle entrée de zone Giroux-Bouvet laisse étonnamment la défense sur place et Stepanek ne peut que constater les dégâts [0-1 / 10’34’’]. Les Brûleurs De Loups installent enfin une belle séquence en zone offensive mais Champagne ne trouve pas le trou de souris. Il faut attendre un lancer vicieux de Deschamps que le gardien dévie dans sa cage [1-1/ 13’47’’]. Après quelques sauvetages de Stepanek, les Ducs se mettent à la faute et offrent de ce fait une double supériorité que les locaux ne sauront exploiter malgré de nombreuses tentatives.

Une première période longue à se décanter avant que les angevins ne fassent le jeu et laissent les isérois procéder par contres. Ces derniers laissent échapper l’occasion de prendre l’avantage lors de la double supériorité de fin de tiers.



Après quelques minutes où les équipes poussent le palet en fond de glace, Grenoble impose une attaque placée avec de bons lancers bien captés par Cowley. Ritz ou encore Halley échouent à leur tour sur Stepanek toujours aussi solide. Les gardiens de buts sont décisifs dans se tiers alternant temps faible et contres rapides comme celui de Tuppurainen. Grenoble sabote une fois de plus 3 jeux de puissance dans ce tiers. Ils semblent être plus sereins face à 5 joueurs que sur une boite angevine bien en place. Valier, comme plusieurs fois ce soir, intercepte le palet et sert Koudry décalé qui score en cage ouverte [2-1 / 37’38’’]. Les grenoblois auraient pu prendre le large en fin de tiers mais Fleury loupe la cage.

Les Brûleurs De Loups rentrent aux vestiaires avec un but d’avance. Ils n’ont toujours pas été pénalisés, chose rare, alors que leurs adversaires leurs ont offert plusieurs situations en supériorité qu’ils n’ont pas su exploiter.



Début de dernier vingt en supériorité pour les locaux biens installés en zone offensive. Treille derrière la cage veut centrer, le palet rebondit sur le défenseur qui trompe Cowley [3-1 / 40’21’’]. Les Ducs jouent de malchance, il s’en est fallut de peu que Grenoble s’envole mais Hardowa sauve le but du break sous la barbe de Fleury. Après deux tiers « propres » les locaux sont doublement pénalisés pendant 54’’. C’est le festival Stepanek qui arrête tout quand sa défense ne dégage pas. Enfin une ambiance digne d’un match décisif de play-off descend des tribunes, la patinoire soutient ses Loups !

De retour à 5, Poukkula trouve la mitaine ferme de Cowley. Deschamps seul dans le slot reçoit le palet récupéré par Dair et plante un missile sous la transversale [4-1 / 48’49’’]. On voit mal comment Angers pourrait se remettre d’un coup pareil. A 6’37’’ de la sirène, nouveau jeu de puissance pour les Ducs qui en profitent pour sortir leur gardien. Champagne derrière sa ligne bleue lance dans la cage vide [5-1 / 55’22’’]. Grenoble se déconcentre et se voit infligé une double pénalité, Cowley sort à nouveau. A 6 vs 3 les angevins mettent du trafic devant la cage Stepanek bousculé, les nerfs lâchent et les bagarres viennent ternir cette fin de saison. Stepanek se fait même expulser ! Garnier entré à sa place doit effectuer à froid quelques jolis arrêts avant la sirène libératrice !



Grenoble a atteint son objectif et remporte le titre de Champion de France devant son public à l’issue d’une série certes gagnée 4-1 mais dont les matches, notamment à Angers ont été extrêmement serrés. Angers échoue une 5e fois en finale mais a montré un très bel esprit combatif. Ce soir, menés de 3 buts à 9’ du terme, ils ont continué de pousser et ont bien honorer leur maillot. La saison 2021-2022 s’achève sur le titre de Champion de France pour les grenoblois et celui de vainqueur de la Coupe de France pour le finaliste. Les deux auront chacun une coupe d’Europe à jouer la saison prochaine.



