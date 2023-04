Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : finale match 5 : Grenoble vs Rouen 1 - 2 (0-0 0-2 1-0) Le 12/04/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Les Dragons en pole position ! Le match 5 était capital pour les deux équipes. Le gagnant allait reprendre l’avantage au meilleur moment et avoir une balle de match en vue du match 6. Grenoble, après deux belles victoires, a laissé Rouen revenir à égalité à deux partout dans la série mais Grenoble a l’avantage d’être toujours invaincu à domicile cette saison et espère bien conserver son invincibilité jusqu’au bout. A noter les absences de Damien Fleury qui sera suspendu jusqu’à la fin de la saison, de Poukkula et de Francois Beauchemin blessés. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/04/2023 à 00:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 51.04 Brent Aubin (ass Lucien Onno et Pierre Crinon)

Rouen : 36.58 Alexandre Mallet (ass Kelsey Tessier et Sacha Guimond) ; 38.29 Sacha Guimond (ass Kelsey Tessier) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Rouen



Laurent Lardiere Après une pluie de buts sur trois rencontres sur quatre de cette finale de Ligue Magnus, les deux équipes font attention à leur arrière et produisent un jeu plus sûr dans le début de la rencontre. Sacha Treille est le premier à se montrer par un tour de cage qui ne surprend pas Pintaric (3 ’23).



Grenoble se procure quelques situations mais la finition n’est pas là comme sur un lancer de F.Dair qui passe largement à coté malgré un beau service de Crinon (4’15).



Les arbitres sont peu sollicités dans ce premier tiers, les minutes filent très rapidement avec un jeu sans pénalité.



Rouen, à son tour, se montre plus dangereux offensivement. Cantagallo n’est pas loin de reprendre un rebond laissé par Stepanek mais le palet passe à côté… (8’54). Puis Nesa prend sa chance devant Stepanek (9’45).

Plus les minutes passent et plus on se dit que le premier but dans cette rencontre sera décisif. Il ne viendra pas dans ce premier tiers où les lancers à la cage ont été bien rares avec seulement 4 tirs pour Grenoble et 5 tirs pour Rouen, sans doute le tiers avec le moins de lancers à la cage de la saison…



Engagements : 9/7 Grenoble

Tirs : 5/4 Rouen



Laurent Lardiere Le jeu ne s’ouvre pas davantage en début du second tiers malgré un lancer dès l’entame de Lamarche qui parvient à aller à la cage de Pintaric et lancer du revers (20’37).



Il faudra attendre une première pénalité contre Grenoble pour voir Rouen se montrer opportuniste et enfin créer du jeu devant la cage de Stepanek. La passe de Tessier dans le slot trouve la déviation de Mallet qui ouvre le score, enfin ! (0-1 36’58).



Grenoble va enchainer avec une seconde pénalité contre Lamarche. Rouen est efficace en jeu de puissance et c’est Guimond sur un slap qui double la mise (0-2 38’29).



Aubin trouvera bien Deschamps en toute fin de tiers mais Rouen reste solide défensivement et Pintaric sort les arrêts quand il faut. Rouen prend donc un sérieux avantage dans ce second tiers (38’50).



Engagements : 9/9

Tirs : 10/8 Grenoble



Laurent Lardiere Grenoble n’a alors plus le choix et doit faire le forcing pour revenir dans cette partie. A.Dair et Hardy tentent dès la reprise de lancer à la cage, sans forcément chercher le jeu parfait (41’).



Malheureusement, une pénalité de 2+2m contre Champagne pour une crosse haute sur Nesa vient casser cet élan et redonner du temps à Rouen pour poser son jeu (47’06). Mallet en profite pour venir tester Stepanek d’un bon slap (47’40).



En infériorité, Grenoble sait aussi se montrer dangereux. Dylan Fabre, son meilleur élément dans cet exercice part en break mais glisse le palet de peu à côté. Rouen peut pousser un ouf de soulagement (48’).



En toute fin des quatre minutes d’infériorité, Grenoble va finalement réussir à inscrire un but. Onno prend un lancer de l’arrière et profite du trafic et d’une déviation légère de Aubin pour trouver le chemin du but (1-2 51’04). Le casque d’or grenoblois Brent Aubin est en pleine réussite et augmente son nombre de buts en play offs avec 14 buts inscrits en autant de rencontres et 22 points soit 6 de plus que le second Kyle Hardy !



Grenoble reste dans le coup et sur une dernière pénalité contre Nesa, un temps mort est pris et Stepanek sort de sa cage à 2’51m de la fin ce qui est plutôt rare quand l’écart n’est que d’un but. Malgré cela et plusieurs dégagements interdits concédés par Rouen, Grenoble ne parviendra pas à marquer le but de l’égalisation et perd son invincibilité à domicile au plus mauvais moment.



Engagements : 16/8 Grenoble

Tirs : 12/9 Grenoble



Laurent Lardiere Rouen repart de Pôle Sud avec une courte mais précise victoire et prend l’avantage dans cette série pour la première. Les Dragons s’offrent un joker et la possibilité de conclure à domicile vendredi prochain. Rouen aura parfaitement géré cette rencontre, bien regroupé autour d’un Pintaric en pleine forme. Les deux buts coup sur coup en fin de second tiers auront été déterminant.



Pour Grenoble, c'est la douche froide. Les grenoblois étaient invaincus sur leur glace cette saison (hors coupe d'Europe) et viennent de la perdre au plus mauvais moment. Le match a été serré et sans doute que Grenoble n'a pas assez forcé son destin. Certains joueurs, très sollicités, commencent à tirer la langue. Grenoble doit absolument faire parler sa profondeur de banc sur le match 6 pour espérer renverser cette finale et s'offrir un match 7 sur sa glace.







