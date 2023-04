Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : finale match 6 : Rouen vs Grenoble 4 - 3 (2-1 1-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 14/04/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Grenoble ] LM : 17ème titre pour les dragons. Match 6 dans la série avec une chance sur deux t’attribuer le titre à la fin de la rencontre. En effet en cas de victoire des normands, la série s’arrête et Rouen est champion par contre en cas de victoire grenobloise une ultime rencontre se jouerai ce dimanche. C’est dans une patinoire parée de jaune et noir que les acteurs vont en découdre. On notera les absences de Fleury (suspendu) et Poikkula (blessé) chez les isérois alors que seul Claireaux fait toujours défaut chez les dragons. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 15/04/2023 à 23:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaene et Bliek assistés de MM. Constantineau et Goncalves Buts :

Rouen : 05.33 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier) ; 10.21 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Charlie Dodero) ; 34.39 Aleksi Elorinne ; 64.45 Dylan Yeo (ass Christophe Boivin)

Grenoble : ; 09.22 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Brent Aubin) ; 25.04 Brent Aubin (ass Nicolas Deschamps et Dylan Fabre) ; 44.16 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Maxim Lamarche) Pénalités 10 minutes contre Rouen 6 minutes contre Grenoble



Rouen vire en tête.



C’est parti et le premier face-off il est pour Rouen qui en tire de suite avantage par un tir de Lamperier sans danger pour Stepanek (00.30). Grenoble réplique dans la foulée par Fabre sans dommage pour Pintaric (00.40). Le match est bien lancé. Le palet va d’un but et les gardiens se mettent en évidence Cantagallo (01.30) puis Deschamps (01.40) ou Leborgne (02.39) sont les protagonistes.

Stepanek va etre mis à forte contribution sur bon jeu de puissance normand mais ni Guimond à la bleue (03.12), ni Boivin côté droit (03.49) ou encore Chiakachvili (04.27) ne parviendront à faire trembler le filet. Revenu en nombre égal A. Dair va obliger Pintaric à sortir le grand jeu (04.59). La patinoire va vite chavirer de bonheur.

Après plusieurs tentatives de dégagement de leur zone défensive toujours intercepté par Rouen la rondelle arrive derrière la cage à Vigners qui un coup à droite puis un coup à gauche glisse le palet entre les jambières du gardien (05.33 / 1-0 / Vigners ass. Lamperier).

Photographe : Marine Romain le 1er but de Fabre Le doute grenoblois ne va pas avoir le temps de s’installer.

Sur un face-off gagné en zone offensive côté gauche par Deschamps dans un premier temps, le palet lui revient dans la crosse et il trouve Fabre esseule face au but qui ajuste parfaitement Pintaric (09.22 / 1-1 / Fabre ass. Deschamps et Aubin).

Là encore le score va changer rapidement.

Un tour de pendule plus tard Tessier gagne la mise au jeu côté gauche. La rondelle arrive sur la droite à la bleue pour Dodero, son tir du poignet légèrement dévié par Lamperier oblige Stepanek à un rebond et c’est Tessier resté à gauche qui profite de l’aubaine (10.22 / 2-1 / Tessier ass. Lamperier et Dodero).

Déjà trois buts et on est qu’à mi tiers. La suite du tiers verra à tour de rôle les gardiens prendre le dessus sur les fines gâchettes.



Rouen rentre aux vestiaires avec ce mince avantage mais oh combien précieux. Une formation rouennaise qui sera bien rentrée dans le match que ses adversaires qui à part quelques fulgurances collectives auront bien plus briller par des individualités que par son collectif. Chez les locaux pas de semblant tant la débauche d’énergie et le sacrifice pour le coéquipier fait merveille sans compter aussi en cette première période d’un soutien sans faille du public rouennais.



Coup pour coup.



Surement sermonné par le coach dans le vestiaire, c’est avec de bien meilleure intention que les isérois retrouvent le glaçon. Tour à tour, Hardy (20.55) et Aubin (21.06) vont donner des sueurs froides à l’ile Lacroix. Grenoble est bien plus présent et se rend maitre du palet et occupe pendant de longues séquences la zone défensive normande, là encore Fabre (21.57) et Rouhiainen (23.30) se heurtent à un mur nommé Pintaric. Chakiachvili réveillera Stepanek pas trop inquiété jusque-là (24.39). C’est au moment où Rouen se sentait mieux que Grenoble va piquer.

Un contre rapide orchestré par Fabre sur la gauche, un relai avec Deschamps qui trouve à l’opposé Aubin qui ne manque pas le cadre et trouve la lucarne droite (25.04 / 2-2 / Aubin ass. Deschamps et Fabre).

Photographe : Marine Romain Stepanek sous pression Tout est à refaire pour les normands. On peut penser que ce but grenoblois va donner des ailes aux bruleurs de loups, c’est le contraire c’est Rouen qui se rue sur la cage de Stepanek. Les artificiers comme Mallet, Tessier, Beauchemin, Guimond et Bedin mettront le dernier rempart visiteurs à l’ouvrage sans pour autant le tromper. Aubin de son côté manquera de donner l’avantage à sa formation mais il trouvera le poteau gauche sur son shoot (33.29) alors que Grenoble évolue en avantage numérique.

Par la suite Rouen va reprendre l’avantage par un but des plus controversés. Toujours en infériorité, Rouen gagne un engagement en zone offensive par Tessier.

Le palet à Elorinne qui lance sur la cage Stepanek repousse dans le patin de Bedin qui marque de façon involontaire selon le corps arbitral après pas mal de re-visionnage (34.39 / 3-2 / Elorinne).

But attribué à Elorinne. Alors selon le corps arbitral Bedin avait le patin orienté vers la cage et n’avait aucun mouvement vers la cage.

A vous de juger !!! Je m’émettrai aucun jugement de peur de passer pour un chauvin auprès des uns et d’un mauvais rouennais pour les autres.

Tant et si bien que ce but validé décuple l’esprit de revanche des grenoblois qui passent vraiment la vitesse supérieure.

Pintaric nous montre alors toute l’étendue de son talent qui n’était plus vraiment à démontrer. Grenoble même avec un nouveau jeu de puissance ne trouvera toujours pas la faille.



Après deux tiers Rouen est toujours devant. Reste encore 20 minutes pour faire la différence. Un nouveau tiers ou l’esprit de sacrifice et la volonté de jouer les uns pour les autres chez les rouennais fut légion. Grenoble pour sa part aura réalisé un bien meilleur tiers que le premier mais se sera heurté à un client dans sa cage.



Grenoble égalise.



Plus trop le choix pour Grenoble à l’aube de ce dernier tiers, il faut d’abord revenir au score pour continuer à espérer. En supériorité Grenoble mitraille la défensive normande Treille et Lamarche reste muet (41.39). La tension monte de plus en plus. Sur un quatre contre quatre, Grenoble va égaliser.

C’est Deschamps qui est à la baguette sur le côté droit, il trouve esseulé côté opposé Fabre qui d’un bon tir du poignet trouve la lucarne droite de Pintaric (44.16 / 3-3 / Fabre ass. Deschamps et Lamarche).

Photographe : Marine Romain Le palet est à moi Après ce but grenoblois, les deux formations n’osent plus trop se découvrir de peur de prendre ce fameux but fatal. Si bien que peu d’action tout se joue dans la neutre. C’est Mallet qui va secouer un peu le cocotier en débordant côté droit et frapper à la porte de Stepanek qui dévie de la crosse (46.09). On entre dans les dix dernières minutes et la rencontre n’a toujours pas basculée.

Petit à petit Rouen reprend le dessus sur la rencontre et Tessier (très en forme) inquiète Stepanek qui déplace sa cage pour y mettre fin (50.45). Sur le jeu de puissance qui en découle, Tessier encore lui dans sa position fétiche oblige Stepanek à s’employer (51.05).

On arrive aux cinq dernières minutes et c’est Grenoble qui obtient un jeu de puissance. C’est fort Alamo sur la défensive normande mais Pintaric est bien décidé à ne plus rien laisser passer. C’est même le virevoltant Tessier qui par deux fois aura le but au bout de sa crosse (54.50 et 56.53).

On entre dans les deux dernières minutes et c’est Lamperier qui obtient l’ultime action mais le cerbère isérois y met fin au grand dam des supporters rouennais (59.30). C’est donc la prolongation.



Un tiers qui aura souffler le chaud et le froid ou on aura aussi tutoyé le bon et le moins bon tension et enjeu oblige. Dame coupe n’a toujours pas choisi son camp. Grenoble dans ce tiers aura su revenir au hauteur des locaux et part peut-être un curseur confiance légèrement plus haut. Mais un dragon n’est jamais aussi fort qu’au pied du mur et la dernière prolongation a été gagné par Rouen lors du match 4.



A la fin c'est Rouen qui gagne.



Les premiers en actions se sont les dragons par Tessier qui échoue sur Stepanek (61.03). A trois contre trois l'erreur est interdite. Puis à l'opposé c'est Fabre (excellent) qui bute sur Pintaric (61.09). Dans cette configuration ça va vite très vite et les bons patineurs font la différence. Hardy d'une percée en solitaire se fait stopper par Pintaric (62.06). Puis le couperet est passé tout près pour les rouennais quand Treille, seul au poteau gauche manque l'immanquable (62.13).

La période grenobloise prend fin, commence celle des rouennais. Mallet part seul mais tir à côté (63.03), puis Boivin mais Stepanek ne donne pas de rebond (63.26). Puis d’un coup d’un seul la patinoire chavire de bonheur.

Boivin sur le côté droit déborde et trouve seul Yeo dans le slot et avec son revers trompe Stepanek (64.45 / 4-3 / Yeo ass. Boivin).

Photographe : Marine Romain La joie des dragons C’est alors un amoncèlement de crosses, de casque et de gants qui jonche le glaçon normand. Rouen venait de réaliser l’exploit de battre l’armada grenobloise avec quatre victoires de suite dont une dans l’entre des bruleurs de loups qui étaient invaincus sur leur glaçon.

C’est une équipe qui a gagné en jouant en équipe, mais pour qu’une victoire soit belle il faut un bel et valeureux adversaire, de ce côté-là on a été gâté. Rouen jouera la CHL la saison prochaine et Grenoble la conti cup.

Le trophée est remis à Lamperier dans un délire indescriptible et tour à tour les joueurs s’en saisissent pour haranguer la foule qui répond.

A Rouen ils sont tous à féliciter car chacun aura jouer de son rôle pour l’obtention du graal. Une pensée pour le plus malheureux de tous, Valentin Claireaux qui blessé n’aura pas totalement participé à la fête.

Messieurs juste un mot : CHAPEAU.

Vous êtes de vrais champions avec un cœur gros comme ça et pour cela le public vous le rend bien en étant derrière vous du début à la fin.

