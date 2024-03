Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule de Maintien - J4 : Chamonix vs Briançon 1 - 5 (1-2 0-3 0-0) Le 19/03/2024 Patinoire de Chamonix Mt Blanc [ Chamonix ] [ Briançon ] Reportage photos : Chamonix Vs Briançon Retour sur la rencontre du mardi 19 mars 2024 de la 4ème journée de la Poule de Maintien du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Chamonix, à domicile, s'incliner face à Briançon 5 buts à 1. Patinoire de Chamonix Mt Blanc , Hockey Hebdo Maxime Richier le 20/03/2024 à 09:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1120 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Chamonix : 08:27 Clément Masson (ass Gabriel Chabot et Jean-Claude Brassard)

Briançon : ; 16:13 Jani Kluuskeri (ass Benjamin Berard et Nils Carnback) ; 16:39 Gaëtan Villiot (ass Robin Colomban et Sean Richards) ; 24:32 Eetu Mäki (ass Lucas Bonnardel et Aurélien Chausserie-Laprée) ; 28:17 Hugo Deberge (ass Dimitri Thillet et Eetu Mäki) ; 29:45 Sean Richards (ass Aurélien Chausserie-Laprée et Benjamin Berard) Pénalités 4 minutes contre Chamonix 2 minutes contre Briançon



Photographe : © Maxime Richier

Maxime Richier

