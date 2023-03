Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule Maintien - J1 : Chamonix vs Briançon 4 - 2 (1-1 0-1 3-0) Le 10/03/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Briançon ] Les Pionniers s’imposent sans briller Le suspense était de mise en cette fin de saison régulière, les Chamoniards ont cru longtemps pouvoir accéder aux playoffs. Mais leur ultime match à Anglet aura eu raison d’eux. Ce vendredi, les Pionniers accueillaient Briançon, déjà figé à la dernière place du classement, pour débuter la phase de playdown. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 11/03/2023 à 15:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1375 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Scolari assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Chamonix : 06.44 Joonas Alanne (ass Evgueni Nikiforov) ; 45.17 Gabin Ville (ass Jakub Cerny et Camil Durand) ; 48.34 Kasper Elo (ass Jakub Cerny et Christian Silfver) ; 59.17 Aleksi Poikola

Briançon : ; 12.09 Kévin Igier (ass Gaëtan Villiot et Quentin Fauchon) ; 29.29 Denis Kurepanov (ass Jakub Burzik) Pénalités 10 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Briançon



Un partout, puck au centre



Richard garde les cages chamoniardes en ce premier match de playdown, et se met rapidement en jambe, avec un premier tir non dangereux de Briançon.

Kurepanov tente sa chance de près et touche les montants de Richard. Les Pionniers peinent à se mettre dans le rythme de la rencontre.

Un powerplay permet aux locaux de sortir de leur zone défensive. En toute fin de jeu de puissance, Alanne viendra même ouvrir le score, 1-0 à 6’44 [5-4].



Malgré ce but, les Chamoniards ont toujours autant de mal à rentrer dans cette rencontre. Le quatuor arbitral rappelle à l’ordre deux locaux coups sur coup. Briançon en profite ! Igier envoie une frappe puissante dans les filets de Richard, 1-1 à 12’09 [5-4].



Berard, Allouchery ou encore Kurepanov inondent Richard de tirs ! Ce dernier tient bon tant bien que mal pour maintenir l’égalité avant la pause.





Briançon bascule en tête



Les Pionniers montrent davantage d’envie à la reprise du second tiers. Les Briançonnais continuent tout de même de poser soucis aux locaux, Fauchon trouve un bon angle de tir, un patin chamoniard dévie le palet sur le bout de la botte de Richard qui reste vif.

Si la partie se rééquilibre, elle reste pour autant sur un rythme assez faible.

Les esprits s’échauffent, les deux formations doivent évoluer à 4 contre 4. Briançon se joue de la défense chamoniarde qui manque de mordant, Kurepanov vient donner l’avantage aux visiteurs, 1-2 à 29’29.



Gabin Ville et Alanne tentent d’initier un contre, le tir mettra peu en danger Broz dans les cages.

Un powerplay permet une nouvelle fois aux Pionniers de conserver le palet. Ce dernier ne donnera rien et Sedlak, seul en break, aurait même pu inscrire un but en infériorité.

Briançon fait ce qu’il faut pour bloquer le peu d’offensive chamoniarde.

Les Diables Rouges basculent en tête au tableau d’affichage à la pause.





Le score s’inverse



Les Pionniers prennent la possession du palet pour l’ultime tiers. Ils font tourner pendant de longues minutes, jusqu’à à ce que Gabin Ville prenne sa chance plein axe, le palet file entre les bottes de Broz, 2-2 à 45’17.



Le collectif chamoniard sonne enfin la révolte et emballe la rencontre. Un jeu de puissance leur permet de repartir de plus belle vers l’avant, Sur une belle remise de Cerny, Elo trompe Broz au second poteau, 3-2 à 48’34 [5-4].



L’élan chamoniard est ralenti par un jeu de puissance accordé aux Briançonnais. Les visiteurs n’ont plus d’autre choix que d’évoluer en contre dans cette ultime période.

Les Diables Rouges jouent le tout pour le tout en sortant leur gardien, la tactique ne sera pas payante, Poikola, à la rouge, envoie le palet dans les filets déserts, 4-2 à 59’17.



Loin d'être étincelants, les Pionniers s'imposent 4 buts à 2 face à des Briançonnais qui ont tout tenté malgré leur destin scellé à la dernière place du classement. Les Chamoniards ont retrouvé leur efficacité lors du dernier acte et conforte leur place de leader de la poule de maintien.







