3464 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Scolari assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 10.52 Joël Champagne (ass Sacha Treille) ; 21.17 Flavian Dair* ; 27.56 Flavian Dair* (ass Kyle Hardy) ; 32.20 Julien Munoz (ass Lucien Onno et Adel Koudri) ; 39.10 Flavian Dair* (ass Lucien Onno et Nicolas Deschamps) ; 49.01 Damien Fleury (ass Jani Tuppurainen et Sacha Treille)

Bordeaux : 07.32 Kevin Spinozzi (ass Alex Wideman et Louis-Mathieu Belisle) Pénalités 13 minutes dont 5 à Crinon contre Grenoble 16 minutes contre Bordeaux



Sur le papier, Grenoble est ultra favori de ce quart de finale. Grenoble a brillamment dominé la phase régulière en terminant largement premier devant Angers et Rouen. Grenoble termine avec la meilleure attaque, la meilleure défense et les meilleurs pointeurs (Fleury et Deschamps). A l’inverse, Bordeaux s’est qualifié avec un point de plus que les Niçois. Les Boxers ont été la plus mauvaise attaque de la Ligue. La cote penche donc très largement du côté des grenoblois. Bordeaux devra être ultra réaliste offensivement et faire bloc devant Fouquerel pour espérer faire dérailler la machine grenobloise.

A noter que Julien Baylacq et Christophe Tartari ont annoncé prendre leur retraite à l’issue de la saison. Une page va se tourner pour les deux grenoblois. Sébastien Bisaillon devrait prendre la même décision, de même que Paquin coté bordelais.



Grenoble ne se présente pas au complet lors de ce premier match. Ville est out pour la saison (épaules) tandis que Stepanek (malade), Dair (Pied), Fabre (Pied), Lamarche et Poukkula sont absents. Fort heureusement, Grenoble a l’effectif le plus complet de France avec les nombreux U20 pouvant donner un coup de main. Bordeaux n’a pas cette chance pour remplacer Legault, Mulle, Lamboley et Fyten.



Bordeaux se met de suite à la faute par Wideman (0’48). Sacha Treille est le premier à tester Fouquerel (1’33). Le gardien français de Bordeaux est très sollicité dans ce premier tiers et il répond plus que présent pour garder les siens dans la partie.



Crinon charge à retardement Guillaume qui reste au sol. Il faut l’intervention de Levesque auprès des arbitres pour voir une pénalité signalée (6’12). Le capitaine des Boxers a eu raison de réclamer la faute car sur ce power play, Spinozzi va faire parler son talent offensif. Il va dans un premier temps prendre un lancer puissant qui semble toucher les deux poteaux sans passer la ligne. Le jeu se poursuit avec Bélisle et Wideman côté gauche du power play. Spinozzi se fait oublier côté droit et reprend sur réception la passe de Wideman pour cette fois ci ouvrir le score pour Bordeaux (0-1 7’28).



Grenoble ne va pas être long à réagir. Sur un contre rondement mené à deux contre zéro, Treille laisse derrière lui à Champagne pour l’égalisation (1-1 10’52). Un très joli but grenoblois.



Une double supériorité de deux minutes s’offre aux BDL. Rambelo et Levesque partent en prison (11’50) pour deux fautes sur Damien Fleury. Fouquerel est chaud comme la braise et repousse les tentatives grenobloises.



Le premier tiers prend fin sur ce score de parité. Fouquerel tient son équipe dans le match malgré 21 shoots sur sa cage contre seulement 8 sur la cage de Garnier.

Le second tiers débute mal pour Bordeaux car sur une perte de palet derrière la cage de Fouquerel, Flavien Dair récupère le palet, fait le tour de la cage et marque dans un trou de souris pour donner l’avantage à son équipe (2-1 21’17).



Grenoble prend ensuite le large suite à un cafouillage devant la cage de Fouquerel qui profite à F.Dair, encore lui. Fourquerel réclame un but marqué du patin mais après la VAR, le but est finalement accepté (3-1 27’56).



La défense de Bordeaux craque peu à peu tandis que l’attaque reste stérile. Munoz y va de son but en déviant un lancer d’Onno (4-1 32’20).

Les jeunes grenoblois sont en feu. F.Dair y va même d’un triplé en vingt minutes en prenant un rebond devant la cage de Fouquerel qui semble tomber tout seul ce qui profite au grenoblois (5-1 39’10).



Le match est plié. Damien Fleury trouvera bien le moyen de marquer un sixième but à Fouquerel après plusieurs lancers sur la cage (6-1 49’01).



Une dernière petite altercation aura lieu dans les cinq dernières minutes suite à une charge appuyée de Bisaillon sur Caudron (54’54).



Grenoble, malgré les absents, a fait le match qu’il fallait pour sortir du possible piège d’un début de play off. Flavien Dair avec trois buts aura été le grand artisan de cette victoire acquise dans le second tiers. Fouquerel aura un temps permis à Bordeaux d’espérer tenir le score le plus longtemps possible et gagner sur un coup du sort. Le plan de match a fonctionnné un bon tiers puis après le troisième but grenoblois, difficile de croire à un retournement de situation. L’attaque bordelaise, comme le confirme les stats de saison régulière, n’a pas le talent pour marquer plusieurs buts à une équipe de haut de tableau. Il faudra donc compter sur une défense efficace et encore une fois un gardien en feu pour espérer prendre une victoire à Grenoble dès ce samedi sur la glace de Pole Sud.

