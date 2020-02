Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 1 : Grenoble vs Chamonix 4 - 3 (1-2 1-0 2-1) Le 25/02/2020 Grenoble Pôle Sud [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble-Chamonix: ce fut laborieux! Dans une rencontre opposant le premier au huitième de la saison régulière, la hiérarchie semblait devoir être respectée Grenoble Pôle Sud, Hockey Hebdo Laurent Labrot + Damien Magnat le 25/02/2020 à 23:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3595 spectateurs Arbitres : MM. Bergamelli et Bourreau assistés de MM. Constantineau et Zede Buts :

Grenoble : 02.44 Damien Fleury (ass Kyle Hardy et Antonin Manavian) ; 27. 06 Damien Fleury (ass Antonin Manavian et Sacha Treille) ; 45. 36 Alex Aleardi (ass Denny Kearney et Joël Champagne) ; 58. 00 Adel Koudri (ass Joël Champagne et Denny Kearney)

Chamonix : ; 12.05 Benjamin Lagarde (ass Mathieu Briand et Fabien Kazarine) ; 14.06 Mathieu Briand (ass Benjamin Lagarde et Fabien Kazarine) ; 48.34 Samuel Salonen (ass Malo Ville et Joona Tolvanen) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Chamonix



Dans une patinoire bien pleine, Grenoble premier de la saison régulière se voyait remettre avant la rencontre le trophée Jacques Lacarrière qui récompense justement l'équipe la mieux classée avant les séries, l'actuel Champion de France remettant son titre en jeu face à des chamoniards huitièmes. Vu le classement des deux équipes et les réalités statistiques comme les 153 buts encaissés par des visiteurs qui ont ainsi la seconde plus mauvaise défense de Magnus, on pouvait penser que le score pourrait être assez net en faveur des joueurs de coach Terglav.



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble en mode "peut nettement mieux faire"



Tout commence bien pour les locaux avec un premier jeu de puissancer qui force Sabol à dire non au terme d'une belle mélée devant sa cage. Pourtant, Fleury lance de l'aile et met au fond à 2'44 pour une ouverture du score qui vient après quatre-cinq tentatives du jeu de puissance. On se dit alors que la soirée pourrait être longue pour les joueurs de coach Saarikoski. (1-0)



Cette impression qui se voit confirmée par un premier jeu de puissance visiteur assez facilement bloqué par l'équipe spéciale des BDL, est ensuite confirmée par une domination territoriale grenobloise qui semble capable de creuser l'écart tout particulièrement en attaque-défense.



Sauf que comme un air de déjà vu, les grenoblois manquent beaucoup d'occasions à l'image de Koudri qui voit son petit lancer du revers trouver le poteau à 6'28, l'impression se voyant confirmée au fil des minutes par de multiples frappes à côté de la cage, reprises écrasées et autres derniers gestes mal ajustés.



Lorsque Satmark fait à son tour tinter un poteau à 12', on se dit que Chamonix qui compte ses frappes cadrées pourrait bien égaliser avec un peu de réussite, comme souvent lorsque l'équipe qui domine vendange à l'envie.



A 12'05, un joli contre chamoniard voit Lagarde pousser dedans sur une passe de qualité de Brillant, (1-1), avant que deux minutes plus tard, ce ne soit au tour de ce même Brillant de bien mériter son nom avec un service plein axe qui le voit se retrourner pour une frappe au sol qui va se ficher dans l'angle bas du but d'un Horak qui ne nous a pas semblé totalement dans le coup sur ce second but des visiteurs à 14'. (1-2)



Grenoble va alors pousser pour revenir mais Sabol bien dans le coup repousse les tentatives, et après un dernier contre mal négocié par Fleury que l'on verra comme trop collectif sur l'affaire à 17'25, les deux équipes rentrent au vestiaire avec un avantage pour les visiteurs qui ont appliqué leur plan de match à savoir tenir défensivement sans prendre de risque pour tenter de contrer des grenoblois qui concèdent souvent des buts en jeu de mouvement cette saison.



Engagements: 9/6 Grenoble

Tirs 10/7 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble recolle mais ne décolle pas



Les deux équipes se montrent plus maladroites qu'en première période avec un niveau de jeu en baisse. On voit de multiples mauvaises passes, contrôles manqués et autres pertes de palet qui rendent l'ensemble moins fluide.



A 27'06, une frappe de l'aile attribuée à Manavian mais qui nous semblait venir de Treille se voit reprise par Fleury qui signe son doublé et égalise pour Grenoble dans une seconde période qui ne va pas rester dans les mémoires. (2-2)



Tandis que Chamonix est en nette baisse offensivement et va se procurer très peu d'occasions, Grenoble voit son manque de réalisme se poursuivre ce qui prive clairement les isérois de plusieurs réalisations qui pouvaient les mettre hors de danger à ce stade de la rencontre.



Engagements: 14/12 Grenoble



Tirs 13/4 grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé Victoire minimale





Grenoble pousse dès son retour à l'image d'un Beylacq très en vue ce soir, mais qui va manquer une belle occasion à 42'.



A 45'24, Alleardi y va d'une charge à retardement inutile en face à face il est vrai, et se fait repousser en retour par le solide Satmark. Le grenoblois termine au sol, en rajoutant un peu au passage comme il sait si bien le faire, et voit son adversaire du moment prendre une mineure tandis que lui même s'en tire à très bon compte sans pénalité.



A 45'36, Alleardi toujours lui claque un but à cage vide sur une fort belle passe de Kearney, ce qui a le don d'énerver des visiteurs qui comme nous ont jugé les sanctions précédentes discutables. (3-2)



Pourtant à 48'34, un nouveau contre chamoniard voit Salonen égaliser sur un service de Ville et on commence à se demander si le spectre des prolongations ne va pas se profiler à nouveau pour Grenoble. (3-3)



Grenoble va alors passer à la vitesse supérieure et pousser très fortement avec un Kearney très agréable à suivre ce soir qui voit sa reprise à vout portant bloquée par Sabol à 52'40.



Pourtant Chamonix va craquer avec la troisième pénalité de la soirée pour Widen qui aura coûté très cher ce soir dans une rencontre plutôt disciplinée.



Les quatre dernières minutes voient un siège total de la cage de Sabol qui prend un bombardement digne de la bataille de Verdun, avant de céder sur un joli but de Koudri qui offre à Grenoble la première manche bien disputée à 58'. (4-3)



Engagements 8-7 Chamonix

Tirs 10/2 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Rendez-vous demain soir....



Chamonix huitième de la saison régulière a joué au hockey, et a posé incontestablement des problèmes à des grenoblois dont on attend mieux. Plutôt intéressante en sortie de zone, capable de contrer avec une certaine efficacité malgré un nombre de tirs assez faibles, l'équipe haute-savoyarde à fait avec ses moyens et un banc moins profond que celui de Grenoble. Peut-elle remporter le duel final? Franchement on ne voit pas comment, mais les chamois peuvent clairement poser des problèmes et pourquoi pas sortir la tête haute d'une série qui les verraient remporter une ou deux rencontres chez eux par exemple. Chamonix a un gardien cohérent, une défensive capable de travailler, et une attaque qui doit confirmer une certaine efficacité entrevue ce soir. Pour une équipe qui n'avait clairement pas les moyens de finir dans le dernier carré de la saison régulière, il n'y a pas de quoi rougir et les supporters des chamois peuvent voir leur équipe comme une formation sérieuse et bien installée au sein de l'élite française.



Grenoble premier de la saison régulière a proposé ce soir une partition assez médiocre, comme souvent lorsque l'on attaque les séries. Offensivement, avec un peu plus de réalisme, Grenoble devait plier l'affaire et même donner une certaine ampleur au résultat, tandis que défensivement, autour d'un Horak moyen, les isérois ont encaissé trois buts sur dix-sept tirs cadrés. Pas de quoi frémir face à Chamonix cependant, et on peut supposer que certains résultats de cette série seront plus en faveur des grenoblois avec pourquoi pas quelques cartons, mais il faudra tout de même se montrer plus réaliste et solide défensivement lors des prochains tours face à des équipes qui auront plus d'arguments à faire valoir. Considérons ce soir comme étant un départ un peu poussif et donnons rendez vous ces prochains jours aux supporters des grenoblois pour les voir monter en puissance. Toute autre réalité serait synonyme de forte déconvenue et avouons le de surprise pour nous après une superbe saison.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo