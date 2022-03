Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 2 : Grenoble vs Bordeaux 5 - 0 (2-0 2-0 1-0) Le 12/03/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble garde le contrôle Après une large victoire grenobloise sur le match un, les deux équipes étaient de retour pour le match 2. Lamarche faisait son retour coté Grenoble tandis que Fouquerel était absent pour blessure et laissait sa place dans la cage à Gaétan Richard. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 12/03/2022 à 23:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3649 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Constantineau et Thorrignac Buts :

Grenoble : 10.36 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Flavian Dair*) ; 14.22 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Adel Koudri) ; 30.24 Jani Tuppurainen (ass Julien Munoz et Sébastien Bisaillon) ; 39.29 Nicolas Deschamps (ass Jani Tuppurainen) ; 58.53 Sébastien Bisaillon (ass Julien Baylacq et Flavian Dair*)

Bordeaux : Pénalités 29 minutes dont 5+20 à Tartari contre Grenoble 8 minutes contre Bordeaux



Photographe Lardière Laurent Grenoble puissance 5 Grenoble entame cette partie en prenant le contrôle du palet. Malgré quelques approximations, c’est Grenoble qui va se montrer rapidement le plus efficace. Damien Fleury trouve la faille sur une passe de son inévitable passeur Nicolas Deschamps (1-0).



Bordeaux se montre un poil plus offensif que dans le premier match. Poudrier n’est pas loin de l’égalisation mais Garnier procède à l’arrêt en deux temps (12’34).



En supériorité numérique, Grenoble va prendre le large avec un but du capitaine Champagne qui trouve la lucarne de Richard (2-0 14’22).



Grenoble sort de ce premier tiers avec deux buts d’avance alors que la domination a été moins forte que sur le match 1 où Grenoble avait lancé 21 fois contre 14 sur ce match 2. (Le score était seulement de 1-1 fin premier tiers du match 1). En ayant moins tirés, Grenoble mène plus largement. On voit mal alors Bordeaux revenir au score surtout que les situations offensives des Boxers restent peu dangereuses…



Photographe Lardière Laurent G.Richard s'impose devant Hardy En power play, Bordeaux n’arrive pas à s’installer et tester réellement Garnier. Grenoble laisse passer et repart à l’attaque. Le plus ancien des joueurs sur la glace Tuppurainen fait la différence et marque sur une passe de Munoz (3-0 30’24).



Le banc de Bordeaux demande la VAR. Le but est finalement accordé et Bordeaux repart avec une pénalité de deux minutes…



Sur une action près de la cage de Garnier, C.Tartari sera sanctionné d’un 5+20. Tandis que E.Carry écope d’un 2m. Ce n’est pas dans l’habitude de Tartari de prendre une telle pénalité mais nous ne l'avons pas vu pour la décrire…



Cela ne perturbe pas plus que ça les grenoblois qui repartent à l’attaque avec une tentative d’Hardy qui oblige Richard à sortir sa mitaine (36’10).



Juste avant la fin du second tiers, Tuppurainen va faire une jolie passe du revers vers Deschamps. Le palet passe la ligne au ralenti derrière Richard couché au sol (4-0 39’29).



Photographe Laurent Lardière But pour Grenoble Le suspense n’est plus présent depuis longtemps lorsque les joueurs reviennent pour le troisième tiers temps. Bordeaux pense enfin finir un tiers sans prendre de but. C’était sans compter sur Bisaillon qui d’une mine, trompe Richard pour la cinquième fois de la partie (58’53 5-0).



Comme prévu, Grenoble a encore une fois dominé Bordeaux. Les Boxers sont offensivement très faible et n’arrivent à se créer beaucoup de situations de but. Bordeaux n’arrive pas à sortir le palet proprement et prendre des lancers dangereux. Il faudra faire plus à domicile même si on voit mal ce qui pourrait changer d’ici à mardi. Peut être que Bordeaux aurait une chance en jouant un peu plus physique mais encore une fois, cela semble être peine perdue.



Photographe Laurent Lardière D.Fleury et ses compères s'imposent 5-0 Grenoble a encore une fois fait parler le métier. Le score a été vite ouvert et la partie sous contrôle. Chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Si Grenoble parvient à gagner rapidement cette partie, il pourra alors garder des forces pendant que les autres clubs bataillent encore, ce qui pourrait en fin de saison se faire sentir.







