Grenoble prend le large Acte 2 de ce quarts de finale entre Grenoble et Chamonix. Après avoir bataillé fort jusque dans les derniers instants pour arracher le premier match, les hommes d'Edo Terglav voulait faire en sorte de se mettre plus rapidement à l'abri pour éviter toute mauvaise surprise. Mission à peine remplie mais l'essentiel est là. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 27/02/2020 à 00:16



3424 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Barcelo G. assistés de MM. Marry et Contantineau Buts :

Grenoble : 25.11 Joël Champagne (ass Denny Kearney et Alex Aleardi) ; 40.23 Alex Aleardi (ass Denny Kearney et Adel Koudri) ; 50.51 Alex Aleardi (ass Teddy Trabichet et Yann Sauve)

Chamonix : ; 30.53 Samuel Salonen (ass Joonas Sammalmaa et David Satmark) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 20 minutes contre Chamonix photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble débute ce match par une forte intensité et un mitraillage en règle de la cage de Sabol. Le gardien chamoniard est très sollicité et fait plus que le job pour repousser les nombreuses tentatives grenobloises.



Chamonix tient bon dans un premier tiers à sens unique avec sans doute un record de tirs battu. On totalise 28 tirs grenoblois contre seulement 4 tirs pour les visiteurs dans ce premier vingt. C’est donc un véritable exploit que le score reste encore nul et vierge après vingt minutes.



Engagements : 15/4 Grenoble

Tirs : 28/4 Grenoble photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble va finalement trouver la faille en supériorité sur un service de Kearney pour Champagne qui pousse au fond (1-0 25’11).



Le plus dur semble avoir été fait par Grenoble. Le 2-0 n’est pas loin sur un nouveau power play, Koudri trouve le poteau de Sabol (27’51).



Contre toute attente, c’est finalement Chamonix qui trouve le chemin des filets avec Salonen qui bat Horak avec un lancer dans le haut du filet (1-1 30’53). C’est seulement le 8éme tirs de Chamonix depuis le début de rencontre alors que Grenoble en totalise pas loin de 40.



Grenoble commence à s’agacer de cette situation. Hardy se fait justice après une faute non sifflée et écope de deux minutes (35’39). Chamonix n’est pas loin du hold up avec une tentative de Kazarine sur un service de Coulaud (38’).



Engagements : 13/13

Tirs : 19/11 Grenoble photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble est dans la même situation que la veille avec une parfaite égalité après quarante minutes et une rencontre qui peut devenir piège si le score n’est pas vite débloqué.



C’est chose faite très rapidement par Aleardi qui trouve le haut du filet en power play (2-1 40’23).



Le dernier tiers est à sens unique avec 0 tir pour Chamonix à mi tiers. Grenoble va enfoncer le clou, toujours par Aleardi, bien servi par Trabichet (3-1 50’51).



Chamonix essayera bien de se montrer plus offensif dans les dernières minutes mais les rares tentatives sont bien gérées par les grenoblois. Le quatrième but en cage vide n’est pas loin mais le score en reste là.



Engagements : 12/12

Tirs : 15/7 Grenoble photo: Jean-Christophe Salomé Victoire logique des grenoblois même si elle fut longue à se dessiner. Avec 62 shoots contre seulement 22 pour Chamonix, il est même étonnant que le score en soit resté là. Chamonix peut remercier son portier Sabol qui a encore sorti un grand match. Quoi qu’il en soit, Grenoble a fait le job en remportant les deux premiers matchs à domicile. Il faudra confirmer dès vendredi et samedi sur la glace de Chamonix.

Les chamoniards sont dos au mur et devront se montrer plus offensif pour remporter au moins un match sur leur glace.







