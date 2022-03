Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 3 : Bordeaux vs Grenoble 1 - 5 (1-2 0-3 0-0) Le 14/03/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Les Loups sont presque en demis ! De retour d'Isère ce week-end avec deux lourdes défaites chez les Brûleurs de Loups grenoblois (6-1 et 5-0), les Boxers de Bordeaux accueillent ce lundi soir à Mériadeck leurs adversaires pour le troisième acte de la série de ce quart de finale, à sens unique jusqu'à présent. Encore privés de nombreux joueurs, problème récurrent tout au long de cette saison, les joueurs d'Olivier Dimet parviendront-ils à trouver les solutions pour relancer un minimum cette série face à des Grenoblois, extrêmement déterminés en arrivant en Gironde ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 15/03/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1602 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Rauline assistés de MM. Barthe et Goncalves Buts :

Bordeaux : ; 06.26 Louis-Mathieu Belisle (ass Thomas Le Mee et Kevin Spinozzi)

Grenoble : 03.43 Damien Fleury (ass Peter Valier et Nicolas Deschamps) ; 17.45 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Flavian Dair*) ; 24.12 Damien Fleury (ass Peter Valier et Nicolas Deschamps) ; 25.04 Jere Rouhiainen (ass Janne Jalasvaara et Sacha Treille) ; 39.59 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Jere Rouhiainen) Pénalités 14 minutes contre Bordeaux 8 minutes contre Grenoble



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Clément Fouquerel –

Austin Fyten – Robin Lamboley – Maxime Legault – Loik Poudrier

Absents Grenoble : Jakub Stepanek – Aurélien Dair – Dylan Fabre –

Markus Poukkula – Malo Ville

1ère période :



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Raphaël Garnier (Grenoble)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Joel Champagne (Grenoble)



Les visiteurs remportent le face-off d'engagement et rentrent immédiatement dans le vif du sujet grâce à un premier tir rapide de Maxim Lamarche au-dessus du cadre (0'28). Le gardien bordelais Gaétan Richard ne perd pas de temps non plus pour rentrer dans son match puisqu'il intervient brillamment sur deux tirs de Damien Fleury (0'36 1'00). Les Loups exercent une très forte domination et montrent leurs intentions de venir chercher dès ce lundi soir le troisième point de la série, synonyme de palet de match pour le lendemain.

Les joueurs de Jyrki Aho, très présents dans la zone offensive en début de partie, mettent à nouveau Gaétan Richard à contribution (2'27). Dans les secondes qui suivent, Sacha Treille prend de vitesse deux défenseurs bordelais, se retrouve seul face à la cage et manque sa déviation (3'10). La patience et la multiplication des occasions vont finir par être récompensées pour les visiteurs car Nicolas Deschamps, en deuxième assistant sur cette action, trouve Damien Fleury qui ne manque pas l'opportunité de marquer dans le coin droit du but bordelais (0-1 à 3'43).



Photographe : Laurent Robert Les Boxers ne parviennent pourtant pas à réagir tout de suite après cette ouverture du score car Flavian Dair s'offre une nouvelle occasion en tirant en force mais le palet passe devant la cage et manque le cadre (4'13). Il faut encore attendre une grosse minute pour voir les Boxers proposer du jeu offensif avec une action près de la cage qui ne donne finalement rien de dangereux pour le gardien grenoblois (5'48). Cette situation d'attaque va cependant remettre les locaux sur les bons rails car, alors qu'ils se trouvent depuis quelques instants en infériorité numérique, François Paquin relance le jeu vers la droite et trouve Kevin Spinozzi qui décale dans l'axe à l'aide de son patin Louis Bélisle. Le numéro 71 bordelais, d'une magnifique déviation, trompe Raphaël Garnier (1-1 à 6'26).



Les visiteurs vont reprendre progressivement le contrôle du jeu suite à cette égalisation bordelaise et cela se vérifie sur une longue possession offensive conclue d'un tir de Joel Champagne bloqué par Gaétan Richard (8'01). La domination de plus en plus nette se poursuit car les isérois obtiennent à présent la totalité des tirs alors que la défense bordelaise fournit de gros efforts pour soulager son gardien et repousser les assauts qui augmentent en nombre. Servi sur le côté gauche, Damien Fleury décoche un tir et trouve la barre (peut-être s'agit-il réellement d'un arrêt en déviation de Gaétan Richard) (11'56). Marc-André Lévesque parvient à répondre de l'autre côté et bute sur le gardien des Loups (13'01) avant de voir Adel Koudri puis Julien Munoz, tout proches de redonner l'avantage aux visiteurs.

Le gardien des Boxers s'interpose ensuite devant les lancers de Sébastien Bisaillon (14'49) et Jere Rouhiainen (15'43). Les grenoblois obtiennent un nouveau power-play dans lequel le duo finlandais Jani Tuppurainen – Jere Rouhiainen sont les plus dangereux par des tirs qui frôlent la cage. Moins de trois minutes avant la fin de la première période, lancé sur le côté droit, Joel Champagne arme son tir et trouve le coin gauche du but de Gaétan Richard (1-2 à 17'45).



Les derniers instants de ce tiers-temps ne feront pas évoluer le score. Les visiteurs, ayant dominé clairement les vingt premières minutes, rentrent au vestiaire avec un but d'avance.



Tirs BORDEAUX 4 GRENOBLE 15



2ème période :



Le face-off tourne une seconde fois à l'avantage des visiteurs. Le palet circule rapidement d'une zone à l'autre en passant dans chaque coin de la patinoire, ce qui ne facilite pas les opportunités de tirs. Pourtant, les Loups se montrent les plus dangereux dans la zone offensive car, comme dans le tiers précédent, chacune de leurs attaques, très bien construites, provoque un énorme danger. La confirmation se produit sur l'action suivante en triangle : Peter Valier décale sur sa droite Nicolas Deschamps qui, à l'aide d'une passe parfaite, oriente le palet dans l'axe Damien Fleury. L'attaquant international effectue une déviation trop difficile à arrêter pour le gardien des Boxers (1-3 à 24'12).



Photographe : Laurent Robert Ce coup-ci, les Boxers trouvent une opportunité pour réagir grâce à Louis Bélisle mais son tir puissant est bloqué par Raphaël Garnier, auteur d'un exceptionnel début de série (24'48). Malheureusement pour les Boxers, la tâche ne se simplifie pas et le score évolue à nouveau. Sacha Treille parvient à transmettre une bonne passe à Jere Rouhiainen qui décoche un tir à ras de glace sur la droite de Gaétan Richard (1-4 à 25'04).



Le gardien des Loups aura à deux nouvelles reprises l'occasion de montrer tout son talent et ne s'en prive pas devant Kevin Spinozzi (28'08) et François Paquin (30'06). Après ces occasions intéressantes bordelaises, les visiteurs remettent leurs crosses sur le palet et Kyle Hardy avec la précision que l'on lui connait trouve la mitaine de Gaétan Richard (32'25). Le gardien bordelais, qui rappelons le, assure le remplacement de Clément Fouquerel, bloque ensuite en deux temps le lancer de Sébastien Bisaillon (36'30). Ce deuxième tiers-temps montre davantage d'engagement et d'intensité dans les duels. La tension augmente également entre les deux équipes avec de la dureté et des explications sur lesquelles les arbitres doivent intervenir. Une dernière supériorité numérique se présente pour les visiteurs, ce qui leur permet de terminer cette période en mode offensif et d'ajouter un cinquième but juste avant la fin. Damien Fleury, déjà double buteur, joue ce coup-ci le rôle d'assistant et offre à Sacha Treille une passe achevée d'un tir puissant qui combine puissance et précision (1-5 à 39'59).



Tirs BORDEAUX 10 GRENOBLE 13



3ème période :



Les visiteurs font un sans faute dans le gain des face-off d'engagement. Ils reprennent très rapidement possession de la zone bordelaise grâce à des tirs de Julien Baylacq ou encore Christophe Tartari (42'25). Kyle Hardy et Julien Guillaume partent en prison en même temps dans les instants qui suivent (42'59). Les deux équipes vont poursuivre la partie à 4 contre 4. Le jeu d'attaque est dirigé immédiatement par la ligne des Loups composée de Janne Jalasvaara, Jere Rouhiainen, Joel Champagne et Sacha Treille mais cela ne donne rien. Les visiteurs accélèrent le jeu et le rythme lorsque cela leur semble nécessaire sans véritablement forcer leur talent et leurs qualités individuelles. Damien Fleury trouve le filet de protection situé derrière la cage (47'58).



Photographe : Laurent Robert Deux minutes plus tard, les isérois proposent un nouveau temps de jeu offensif avec multiplication de passes, de phases offensives variées et toujours bien construites, achevé avec un lancer de Sébastien Bisaillon bloqué par le gardien des Boxers (50'40). Une nouvelle grosse alerte se produit dans la minute suivante au sein de la défense bordelaise car Adel Koudri et Julien Munoz sont prêts d'ajouter un sixième but ; il faut une grande intervention de Gaétan Richard pour y mettre un terme (51'52). Les actions et occasions grenobloises continuent de se multiplier alors que six minutes restent à jouer dans ce troisième match : Jani Tuppurainen, lancé sur la droite, oblige Gaétan Richard à se coucher une fois de plus sur le palet pour le bloquer (54'00). Sébastien Bisaillon reçoit une passe qui revient vers lui depuis le côté gauche. Placé en haut de la zone, il décoche un tir en première intention et tente de profiter du mauvais placement du gardien bordelais mais le palet passe quelques centimètres à droite (56'26).

Les Boxers auront ce soir passé environ 85 % du temps dans cette rencontre dans leur zone pour défendre et essayer de contenir un maximum d'attaques adverses. L'ultime occasion de ce match, signée Sacha Treille, est finalement stoppée par Gaétan Richard (59'24).

Les Brûleurs de Loups remportent donc une nouvelle victoire nette contre les Boxers et mènent désormais 3-0 dans ce quart de finale ; qu'ils dominent totalement avec la maîtrise que l'on attendait. Demain, les joueurs de Jyrki Aho bénéficieront déjà d'un palet de qualification en demi-finale.



Tirs BORDEAUX 3 GRENOBLE 14



Photographe : Laurent Robert



Prochaines rencontres

Bordeaux / Grenoble (15/03 à 20h15 ¼ de Finale – match 4)



Gardiens

Gaétan Richard : 37 arrêts (60'00)

Raphaël Garnier : 16 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



GRENOBLE : 10 Damien Fleury



BORDEAUX : 13 Julien Guillaume © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur