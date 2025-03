Hockey sur glace - Ligue Magnus Maintien MAGNUS - LES BUTS de la la 3ème journée Les résumés VIDEO de la 3ème journée de la Poule de Maintien de la ligue Magnus - Résultats et accès feuilles de matchs Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Rédaction HH - Magnus TV le 08/03/2025 à 11:30 Tweeter



3ème Journée - POULE DE MAINTIEN

Vendredi 7 mars 2025 Poule de maintien Vendredi 07/03/2025 Anglet Cergy-Pontoise 9 - 0 (3-0 4-0 2-0)



Poule de maintien Vendredi 07/03/2025 Briançon Gap 3 - 0 (0-0 1-0 2-0) (0-0 1-0 2-0)



RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS Club Points V tr.

3pt V Pr.

2pt D Pr.

1 pt D tr.

0 pt Pts en cours MJ Class. en cours 9 Briançon ♦ ♦ ♦ 51 2 0 1 0 58 3 1 10 Cergy-Pontoise ♦♦♦ 50 0 0 0 3 50 3 2 11 Anglet ♦ ♦ ♦ 43 1 1 0 1 48 3 4 12 Gap ♦♦ ♦ 43 2 0 0 1 49 3 3

♦

Résultats

1ère Journée vendredi 28/02/2025 Gap Cergy-Pontoise 4 - 1 vendredi 28/02/2025 Briançon Anglet 1 - 2 p Résultats

​2ème Journée mardi 04/03/2025 Anglet Gap 2 - 4 mardi 04/03/2025 Cergy-Pontoise Briançon 1 - 4

















