Hockey sur glace - OBJECTIFS ET SOLUTIONS DE COMMUNICATION Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Rgie Media le 04/12/2020 16:16 Tweeter -- NOS SOLUTIONS / NOS OFFRES -- -- CONTACT -- -- PAGE PARTENAIRES --



Toute l'actualité du Hockey sur Glace au quotidien

www.hockeyhebdo.com Le site n°1 du Hockey sur Glace



Mars 2008 : lancement du site Hockey Hebdo



Hockey Hebdo est leader sur le marché des sites sportifs spécialisés :



- Le seul site Français 100% consacré à l'actualité au quotidien du Hockey sur Glace.

- La ligne éditoriale s'appuie sur la mise en lumière de façon équitable de tous les acteurs du monde du Hockey : les clubs et joueurs professionnels, les clubs des ligues mineures et amateurs, la formation des jeunes, le hockey masculin et féminin

- Une équipe de spécialistes au service de l’information

- Composées à ce jour de plus de contributeurs, rédacteurs et photographes répartis sur le territoire national, nos équipes relayent quotidiennement l'actualité de leur club référent



Hockey Hebdo c'est également...



- Une référencement naturel en page 1 recherche « Google » .fr et .com

- Un référencement « Google Actualité »

- Toutes les fiches clubs / calendriers / classements et statistiques

- Plus de 6450 fiches joueur. - Tous les liens vers plus de 300 sites référents.

- Des partenariats avec les clubs et les instances nationales.

- Une communnauté Facebook très active (+18500) Twitter et Instagram.

- La couverture journalistique des championnats européens et mondiaux

- Des correspondants en France et en Suisse.



Audience et profiling



Depuis sa création , Hockey Hebdo enregistre une progression constante de son lectorat :



Le Hockey sur Glace : Un sport CSP+

+ 300 % de connexions depuis 2010

AUDIENCE DE 300 000 visiteurs / mois

1,2 millions de PAP par mois

L' acteur prescripteur du hockey en France : liens vers 300 sites majeurs



Avec une présence nationale et régionale



+ de 12 000 articles ou reportages publiés

+ de 1 350 interviews

+ de 28 000 "flash info"

+ Une photothèque de plus de 216 000 photos.

AUDIENCE MASCULINE CSP+/++

SOLUTIONS DE COMMUNICATION



CONTACTS ‣ www.hockeyhebdo.com

‣ regiemedia@hockeyhebdo.com

‣ Christian Simon

32 rue Henri Gérard - 21121 FONTAINE LES DIJON

03 45 08 16 44 / 06 62 47 58 59 Hockey Hebdo © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur