Suisse, Hockey Hebdo Cédric Martin le 11/04/2021 à 09:30

Yves Seira (archives) Mark Arcobello, homme de play-offs par excellence, continuera de jouer les premiers rôles Après trois ans de purgatoire et un retour en National League en 2018, Rapperswil-Jona a réussi un authentique exploit cette saison, évitant la dernière place (qui lui était réservée depuis son retour dans l'élite) et, surtout, éliminant Bienne en pré play-off (0-2,



Pour ce retour sur le devant de la scène, Rapperswil-Jona se frottera au HC Lugano, dauphin du EV Zug cette saison. Il s’agira d’une affiche inédite puisqu’en onze participations aux play-off entre 1996 et 2008, les Rosenstädter n’avaient jamais affronté les Luganais. Les Tessinois, eux, ne s’étaient plus retrouvés sur le podium de la saison régulière depuis 2015. Ce retour au premier plan s’explique en grande partie par une assise défensive retrouvée. Un retour aux sources (celles de l’époque Slettvoll) en quelque sorte. Après des années de hockey Champagne, Lugano semble avoir trouvé l’homme de la situation en Rob Cookson, l’assistant de Serge Pelletier en charge de la défense. Avec 15 ans d’expérience de coaching en NHL, le Canadien a su mettre en place un système très efficace, faisant de Lugano la quatrième défense du pays (137 buts encaissés) et obtenant la meilleure statistique en infériorité numérique (84,39% d’efficacité), près d’un demi-point meilleur que le deuxième bilan, celui des ZSC Lions. Les spécialistes Jani Lajunen ou Julian Walker excellent dans cet exercice et Serge Pelletier n’hésite pas non plus à utiliser ses key players comme Mark Arcobello pour le penalty killing. En comparaison, Rapperswil-Jona c’est la onzième défense (180 buts encaissés) et le onzième box-play (76,65% d’efficacité) …



Le jeu de puissance est aussi largement à l’avantage des Tessinois, avec 21,25% d’efficacité (troisième bilan de la ligue derrière Fribourg-Gottéron et Genève-Servette) contre 16% aux Lakers (dixième bilan). Avec des joueurs comme Tim Heed ou Romain Loeffel à la bleue, des artificiers comme Mark Arcobello, Dario Bürgler, Luca Fazzini, Reto Suri ou Mikkel Boedker, le HC Lugano possède beaucoup plus de profondeur et de qualité offensivement que son adversaire. Rapperswil-Jona s’appuie beaucoup sur ses éléments majeurs comme l’artiste Roman Cervenka ou l’ailier Kevin Clark et sur la longueur, cela devrait clairement peser en faveur de Lugano. L’excellente maîtrise des unités spéciales, un coaching staff expérimenté, un effectif plus riche et surtout un banc bien plus profond devraient permettre au HC Lugano de passer assez facilement l’écueil saint-gallois et ainsi retrouver les demi-finales.



Mais méfiance tout de même car en face, le Rapperswil-Jona de Jeff Tomlinson a déjà réussi sa saison, il n’a absolument aucune pression et tout ce qui pourra lui arriver de bon lors de ces play-off ne sera que pur bonus. Son atout majeur pour gêner Lugano pourrait bien être son portier Melvin Nyffeler (90,9% d’arrêts en saison régulière). Si sa statistique paraît bien moindre face à celle du portier canado-suisse de Lugano Niklas Schlegel (92,8% d’arrêts), il faut la remettre dans le contexte d’une défense bien plus perméable mais qui a une excellente attitude et une grande envie (énormément de blocked shots). Rapperswil-Jona a les moyens de gêner Lugano, mais ne semble pas en mesure de battre quatre fois les Luganais dans cette série.



Pronostics de la rédaction:

Cédric Martin

HC Lugano sort SC Rapperswil-Jona Lakers 4-1



Stéphane Ducret

