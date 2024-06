Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Transferts 2024 - 2025 Programme rencontres préparatoires 2024- 2025 Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo La redaction le 28/06/2024 à 03:44 Tweeter :

Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com ou encore

ou encore Facebook TRANSFERTS MAGNUS | TRANSFERTS D1 | TRANSFERTS D2 JUILLET 2024 Date Lieu et heure Equipes Score - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AOUT 2024 Listing des tournois





Date Lieu et heure Equipes Score - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lundi 12 Vallée de joux Rouen - Viktovice 0-0 Mardi 13 KleinHolz Arena Rouen - Olten 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dimanche 18 Rouen Rouen - Angers 0-0 - - - - - - - - Mercredi 21 Bordeaux Bordeaux - Utica NCAA 0-0 Vendredi 23 Rouen Rouen - Cergy 0-0 Vendredi 23 Préparation au TQO France - Norvège - Samedi 24 Préparation au TQO France - Norvège - Samedi 24 Grenoble 20h00 Grenoble - Marseille 0-0 Dimanche 25 Angers Angers - Rouen 0-0 - - - - - - - - Jeudi 29 Bienne EHC Biel - Rouen 0-0 Jeudi 29 TQO - Riga - 15h00 France - France - Ukraine - Vendredi 30 TQO - Riga - 15h00 France - Slovénie - Vendredi 30 Bordeaux Bordeaux - Angers 0-0 Vendredi 30 Grenoble Grenoble - Cergy 0-0 - - -

SEPTEMBRE 2023 Listing des tournois





Date Lieu et heure Equipes Score Dimanche 1er TQO - Riga - 16h00 Lettonie - France - Dimanche 1er Angers Angers - Bordeaux 0-0 - - - - - - - - Vendredi 6 Rouen - 20h00 Rouen - KAC Klagenfur 0-0 Vendredi 6 Angers Angers - Cergy 0-0 - - - - - - - - Samedi 7 Bordeaux Bordeaux - Anglet 0-0 Dimanche 8 Rouen - 16h00 Rouen - Ocelari Trinec 0-0 Dimanche 8 Cergy Cergy - Angers 0-0 - - - - - - - - Jeudi 12 Tampere - 17h30 Tappara Tampere - Rouen 0-0 VENDREDI 13 REPRISE LIGUE MAGNUS Vendredi 13 Angers Angers - Brest 0-0 - - - - Samedi 14 Bremerhaven - 19h00 Pinguins Bremerhaven - Rouen 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mercredi 9 octobre Rouen - 20h00 Rouen - Ilves Tampere 0-0 Mercredi 16 octobre Lahti Pelicans - 17h30 Lahti Pelicans - Rouen 0-0 - - - - Champions Hockey League Reprise du championnat le

06 septembre 2024 National League Reprise du championnat le

------- Swiss League Reprise du championnat le

------- MyHockey League Reprise du championnat le

----- Ligue Magnus Reprise du championnat le

13 septembre 2024 Division 1 Reprise du championnat le

------ Division 2 Reprise du championnat le

------ Division 3 Reprise du championnat le

------ Coupe de France Premier tour

------



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur