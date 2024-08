Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Reprise du hockey à Pôle Sud Après quelques mois de repos, recrutement et préparation physique, les prétendants à la coupe Magnus sont dans leur phase de matches amicaux. Marseille à gagné son premier à domicile face à Gap alors que Grenoble après avoir remporté le match à Chamonix a subit 2 revers en Suisse contre Sierre et La Chaux-de-Fonds toutes deux en Swiss League, le second niveau. Grenoble Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 25/08/2024 à 00:12 Tweeter Les deux clubs ont effectué beaucoup de changements au sein de leur équipe avec 12 arrivées pour 11 départs coté spartiates toujours entraînés par Zwikel et Tardif. Les Brûleurs De Loups on mis du temps à signer leur nouvel entraîneur suédois Hanberg qui n’aura pas composé complètement lui-même son équipe. Des 27 joueurs de la dernière saison, 14 sont conservés, 9 ont été recrutés. On enregistre donc les arrivées de 3 joueurs qui ont remporté le titre avec Rouen en 2023 Pintaric, Beauchemin et Boivin, les renforts défensifs Binner, Hilderman et Southorn (choisis par Hanberg) ainsi que les retours de Leclerc (parti depuis le titre 2019) et Regis (qui a fait quelques match l’an passé) et l’arrivée de Gueurif.



Crinon, Dair, Leclerc et Treille mais également coach Terglav et Pintaric ne sont pas présents à cause du regroupement des équipes nationales en vue du tournoi de qualification olympique (29-31 août). De ce fait une ligne de jeunes profite de ces absences pour jouer ce soir.



La patinoire est bien remplie pour ce premier match à domicile des BDL, mais il fait chaud et la glace se dégrade très vite et rend le jeu lent, la glisse difficile et l’eau freine le palet. Le premier tiers est très timide de part et d’autre et les gardiens n’ont pas trop de boulot et conservent leur cage inviolée avec 9 arrêts chacun.

Le second vingt n’est pas plus réjouissant si ce n’est que les filets ont tremblé une fois de chaque côté et que les bancs des prisons ont été inaugurés avec malheureusement une 5+20 contre Fleury. Marseille s’est montré plus dominateur avec 7 tirs contre 3 mais n’a pas su creuser l’écart en supériorité.

Le dernier tiers ressemble au premier, pas de quoi s’emballer. Rien ne change dans ces vingt minutes, les Spartiates se montrant encore un peu plus offensifs que leurs hôtes.

En prolongation à 3 contre 3, Binner se retrouve seul pour crucifier le gardien et offrir la victoire aux Grenoblois.



Les matches amicaux sont faits pour tester les combinaisons, les associations et se mettre en jambes pour être prêt pour la reprise du championnat (le 13/09). Cependant une victoire fait toujours du bien, surtout à domicile.



Les Marseillais n’ayant pas leur nom sur leur maillot, et n’ayant pas la feuille de match, nous ne pouvons malheureusement parler qu’en numéros. Ainsi on notera pour leur part la bonne prestation des numéros 4, 5, 7, 12 et 15.



Côté grenoblois, on ne remarque même pas que le duo Beauchemin Boivin n’a pas joué ensemble depuis un an : ils se trouvent facilement et se positionnent parfaitement sur leur ligne que ce soit avec Fleury ou avec Farnier. La défense semble également très solide et se replie très vite. Hilderman a un bon slap de la bleue même si ses quelques tentatives n’ont pas trouvé le filet. Il faudra voir au retour des internationaux ce que seront les alignements.

