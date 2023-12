Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : A la relance Les Bílí Tygři se relancent aprčs une petite victoire ŕ Plzeň Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/12/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec : 1-3 (0-0, 1-1, 0-2)



hcplzen.cz Les Bílí Tygři se relancent aprčs une petite victoire ŕ Plzeň

Plzeň après trois victoires en quatre matchs et deux de suite espère continuer sa bonne série à domicile en match avancé de la 26ème journée. En face les Bílí Tygři sont en plein doute avec quatre revers sur les cinq dernière rencontres. Ils espèrent rebondir en Bohême occidentale.

Le premier tiers est plutôt agréable et se joue sur un bon rythme. Les locaux sont pénalisés à deux reprises mais parviennent à tenir bon. Liberec est légèrement plus dangereux durant cette première période mais le score reste vierge jusqu'à la première sirène.

Les Indiens accélèrent au tiers médiant, mais ils ne trouvent pas de solution même en powerplay. Ils se font surprendre sur une erreur. Une perte de palet profite aux visiteurs. Flynn dévie au second poteau vers Melancon qui glisse dans l'angle ouvert (0-1).

Plzeň ne désarme pas et continue son effort, finalement elle parvient à égaliser en fin de période. Dans la confusion devant le but des tigres blancs, Mertl contourne la cage et glisse au deuxième poteau (1-1).

Le dernier tiers est disputé, mais une fois encore les Indiens sont les plus entreprenants, pourtant le score ne bouge pas. Pařík tient bon devant la cage de Liberec. Les visiteurs tiennent et vont être réalistes sur leur temps forts. En powerplay, Hawryluk depuis le cerlce gauche envoie un missile dans le but local (1-2).

Plzeň essaie de revenir au score, en vain. Liberec s'accroche à son petit avantage jusqu'au bout. En fin de partie, les locaux sortent leur gardien. Flynn inscrit son troisième point de la partie en marquant dans la cage vide (1-3).

Liberec remonte provisoirement à la sixième place avant la journée de demain. Les Indiens restent onzièmes mais ils ne sont pas menacés, leurs poursivants sont encore trop loin derrière.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Oscar Flynn

** : Tomáš Mertl

