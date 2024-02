Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Attendu à l'extérieur Le Dynamo et Vítkovice remportent des victoires attendues à l'extérieur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/02/2024 à 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 0-4

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 1-3



hcplzen.cz Pardubice s'impose à Plzeň et reste nettement en tête

Le Dynamo, leader décimé par les blessures, s'est incliné lors de ses deux derniers matchs et doit rebondir pour conserver de l'avance sur son poursuivant. En déplacement à Plzeň, la partie sera sans doute disputée face à des Indiens en quête de rachat après une mauvaise période. Pardubice démarre le premier tiers pied au plancher et domine nettement le jeu, cependant la porte reste fermée, Rytíři Kladno -: 0-4Škoda Plzeň -: 1-3Le, leader décimé par les blessures, s'est incliné lors de ses deux derniers matchs et doit rebondir pour conserver de l'avance sur son poursuivant. En déplacement à, la partie sera sans doute disputée face à des Indiens en quête de rachat après une mauvaise période. Pardubice démarre le premier tiers pied au plancher et domine nettement le jeu, cependant la porte reste fermée, Klouček s'illustre contre son ancienne équipe avec une belle série d'arrêts. Le Dynamo perd son sang froid au début du deuxième vingt et multiplie les fautes. Plzeň pousse mais ne peut déjouer Will. Finalement, Dujsík de la bleue vient ouvrir le score pour les locaux sur un de leur temps fort. Les chevaux repartent dans l'autre sens. Poulíček récupère dans l'angle parvient à servir Vondráček, de retour de prêt, qui vient cueillir le gardien local masqué. Dès la reprise du dernier tiers, Vondráček marque son deuxième but du soir et donne l'avantage à Pardubice. Les Indiens peinent à reprendre pied, même avec cinq minutes de powerplay, ils ne font pas grand chose, sont même pénalisés pendant ce laps de temps. Kousal conclut dans la cage vide pour assurer la victoire visiteuse. Pardubice n'éblouit pas mais fait le métier pour reprendre cinq points d'avance sur Praha, avec un match de moins.

Les Rytíři battus samedi à domicile pour la quinzième fois de suite, espère se venger contre Vítkovice et briser son affreuse série de revers. Les mineurs tentent eux de continuer de remonter vers le ventre mou. Les visiteurs sont plutôt dominateurs au premier tiers, mais il faut atteindre les toutes dernières minutes de jeu pour que Zdráhal ne débloque le compteur. Le deuxième vingt ne démarre pas bien pour les locaux qui écopent d'un 2+2. Le powerplay de Vítkovice est laborieux à se mettre en place, mais finalement Roberts Bukarts double la mise. Kladno parvient un peu à se relancer notamment grâce à l'indiscipline des Silésiens, mais Klimeš maintient la porte fermée. Dès l'entame du dernier tiers, Rihards Bukarts alourdit la marque. Les Rytíři perdent les pédales dans cette période, Nemčík, Frolík et Babka sont tous trois expulsés. Les deux premiers écopant d'un 5+20, cela permet à Krieger de creuser la mise. Kladno sous l'eau ne peut pas déjouer Klimeš qui blanchit avec 28 arrêts. Seizième revers de suite pour les chevaliers qui ont douze points de retard sur la sortie du tunnel, la messe semble dite. Vítkovice remportent un second succès d'affilée et conforte sa dixième place avec encore un match de moins que ses concurrents.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

* : David Musil (Dynamo Pardubice)







