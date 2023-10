Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : C'est reparti En match avancé, le Sparta se relance avec une nouvelle victoire Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/10/2023 à 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta Praha se relance en déjouant Vítkovice

Premier match avancé de la 8ème journée, le Sparta qui a du s'incliner pour la première fois dimanche, reçoit Vítkovice qui a enfin rebondit lors de la dernière journée. La partie semble toutefois nettement déséquilibrée en faveur des joueurs de la capitale.

Le premier tiers est nettement dominé par les locaux mais Klimeš s'interpose avec brio pour tenir le score vierge. En fin de tiers, les mineurs font preuve de réalisme implacable, Raskob slape de la bleue, Chlán dévie au fond pour ouvrir les compteurs (0-1).

Le Sparta continue sa domination au tiers médiant, profitant d'un powerplay il revient à hauteur. Kestner dans l'axe remet parfaitement au second poteau où Horák n'a plus qu'à pousser au fond (1-1).

La partie peine à s'équilibrer et même en powerplay, Vítkovice n'est guère inspiré et peine à se montrer dangereux. Praha à l'inverse parvient à prendre les commandes de la rencontre. Une mauvaise perte de palet en défense permet à Horák de servir Kousal de l'autre côté qui fait mouche (2-1).

Les spartiates continuent leur domination mais ne peuvent marquer avant la deuxième sirène. Qu'à cela ne tienne, ils remettent le couvert juste à la reprise. Kestner sert Horák qui loupe complètement son lancer, mais Kestner récupère et balance dans l'angle ouvert (3-1).

Vítkovice souffre et commet de nombreuses fautes, mais parvient à tenir bon. En fin de partie, les visiteurs sortent leur gardien. Le slap de Raskob manque le cadre, rebondit sur la bande, revient au deuxième poteau où Kalus le pousse au fond (3-2).

Vítkovice presse dans les derniers instants mais ne reviendra pas et rechute. Le Sparta remet la marche en avant et s'empare provisoirement de la première place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josh Kestner

** : Roman Horák

