Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Ca bouge en bas, pas en haut Mladá Boleslav et Kladno l'emportent pour remonter au contact. Plzeň l'emporte également en bas. Le Dynamo souffre mais reste premier toujours suivi par Litvínov, la Kometa passe 7e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/10/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 6-3

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 3-2

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 3-2 ap

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 5-2

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 2-3

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 4-3 ap



bkboleslav.cz Zach Osburn et Mladá Boleslav gagnent et ne sont plus derniers

Mladá Boleslav met fin à six défaites de rang en l'emportant d'une courte tête à Olomouc complètement à l'arrêt. Après un premier tiers vierge, Osburn et Lántoši donnent deux longueurs d'avance aux lions. Knotek réduit le score avant que Káňa de retour pour son premier match avec le HCO n'égalise en powerplay. Au dernier tiers MB domine et Aaltonen marque le but de la victoire en powerplay. Mladá Boleslav abandonne la dernière place et revient à un point de son adversaire du soir.

Le Dynamo remporte difficilement une revanche contre Třinec et se maintient à la première place.Parfaitement bien partis au premier tiers avec deux buts dont un de l'inévitable Radil (qui terminera la soirée à quatre points), les chevaux se maintiennent devant au deuxième avec un score de 3-1. Les Oceláři marquent deux buts en une minute malgré une crosse haute flagrante sur le deuxième but, les arbitres après plusieurs minutes de consultation vidéo accorde quand même le but dans un concert de sifflets. Le Dynamo domine ensuite séchement la rencontre, mais arc-boutés sur la cage de Kacetl, les visiteurs tiennent. En prolongation, les chevaux continuent de dominer mais toujours sans résultat. Ils manquent de se faire surprendre en contre, mais Will s'envole et repousse miraculeuse. Les locaux repartent et Poulíček d'un bon lancer fusille le portier morave-silésien pour assurer la victoire et la première place toujours à Pardubice.

Litvínov remporte sa onzième victoire de suite en surclassant Vítkovice qui voit sa bonne forme prendre fin. Lakatoš ouvre le score dès la première minute. Les raffineurs marquent deux fois de suite pour repasser devant mais Krieger égalise en powerplay avant la première sirène. Au tiers médiant les locaux inscrivent pas moins de quatre buts dont un doublé pour David Kaše. Malgré un nouveau but de Lakatoš les mineurs ne reviendront pas. Litvínov revient à hauteur de la première place mais toujours second.

rytirikladno.cz Les Rytíři Kladno l'emportent mais sont derniers

Les Rytíři gagnent en prolongation contre České Budějovice mais tombent dernier. Smoleňák et Bláha permettent à Kladno de mener 2-0. Le Motor s'accroche et parvient à égaliser avec des buts de Ordoš et Harris en powerplay. En prolongation les locaux obtiennent un tir de pénalité, Sideroff s'élance, Hrachovina suit sur le côté mais le palet finit au fond.

Brno revient dans la bonne partie du tableau en infligeant un net revers aux Bílí Tygři. Pourtant Liberec mène 2-0 au premier tiers avec un doublé de Vlach. Au tiers médiant un doublé de Moses en powerplay ramène les locaux à égalité. Liberec sombre en dernière période et encaisse trois buts, dont un nouveau pour Moses qui complète le tour du chapeau.

Plzeň continue de redresser la barre avec une deuxième victoire d'affilée en déjouant cette fois Mountfield qui s'incline pour la deuxième fois de suite. Une bonne entame de partie, permet aux Indiens de mener 2-0 grâce à Rekonen et Malák. Les visiteurs inversent la tendance et bombardent la cage de Hlavaj qui tient bon jusqu'à la deuxième sirène. Okuliar profite d'un powerplay pour enfin débloquer le compteur de HK. Holešinský ne tarde pas à redonner de l'air aux locaux. Heureusement pour eux car les lions se rapprochent en fin de match mais ne reviendront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

** : Steve Moses (Kometa Brno)

* : Róbert Lántoši (BK Mladá Boleslav) - Vítkovice Ridera : 6-3- Mountfield HK : 3-2- Motor České Budějovice : 3-2 ap- Bílí Tygři Liberec : 5-2HC Olomouc -: 2-3- Oceláři Třinec : 4-3 apmet fin à six défaites de rang en l'emportant d'une courte tête àcomplètement à l'arrêt. Après un premier tiers vierge,etdonnent deux longueurs d'avance aux lions.réduit le score avant quede retour pour son premier match avec le HCO n'égalise en powerplay. Au dernier tiers MB domine etmarque le but de la victoire en powerplay. Mladá Boleslav abandonne la dernière place et revient à un point de son adversaire du soir.Leremporte difficilement une revanche contreet se maintient à la première place.Parfaitement bien partis au premier tiers avec deux buts dont un de l'inévitable(qui terminera la soirée à quatre points), les chevaux se maintiennent devant au deuxième avec un score de 3-1. Les Oceláři marquent deux buts en une minute malgré une crosse haute flagrante sur le deuxième but, les arbitres après plusieurs minutes de consultation vidéo accorde quand même le but dans un concert de sifflets. Le Dynamo domine ensuite séchement la rencontre, mais arc-boutés sur la cage de, les visiteurs tiennent. En prolongation, les chevaux continuent de dominer mais toujours sans résultat. Ils manquent de se faire surprendre en contre, mais Will s'envole et repousse miraculeuse. Les locaux repartent etd'un bon lancer fusille le portier morave-silésien pour assurer la victoire et la première place toujours à Pardubice.remporte sa onzième victoire de suite en surclassantqui voit sa bonne forme prendre fin.ouvre le score dès la première minute. Les raffineurs marquent deux fois de suite pour repasser devant maiségalise en powerplay avant la première sirène. Au tiers médiant les locaux inscrivent pas moins de quatre buts dont un doublé pour. Malgré un nouveau but deles mineurs ne reviendront pas. Litvínov revient à hauteur de la première place mais toujours second.Lesgagnent en prolongation contremais tombent dernier.etpermettent à Kladno de mener 2-0. Le Motor s'accroche et parvient à égaliser avec des buts deeten powerplay. En prolongation les locaux obtiennent un tir de pénalité,s'élance,suit sur le côté mais le palet finit au fond.revient dans la bonne partie du tableau en infligeant un net revers aux. Pourtant Liberec mène 2-0 au premier tiers avec un doublé de. Au tiers médiant un doublé deen powerplay ramène les locaux à égalité. Liberec sombre en dernière période et encaisse trois buts, dont un nouveau pour Moses qui complète le tour du chapeau.continue de redresser la barre avec une deuxième victoire d'affilée en déjouant cette foisqui s'incline pour la deuxième fois de suite. Une bonne entame de partie, permet aux Indiens de mener 2-0 grâce àet. Les visiteurs inversent la tendance et bombardent la cage dequi tient bon jusqu'à la deuxième sirène.profite d'un powerplay pour enfin débloquer le compteur de HK.ne tarde pas à redonner de l'air aux locaux. Heureusement pour eux car les lions se rapprochent en fin de match mais ne reviendront pas.*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)** : Steve Moses (Kometa Brno)* : Róbert Lántoši (BK Mladá Boleslav) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur