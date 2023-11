Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Cartons Le Dynamo, Brno et Mladá Boleslav ont explosé leurs rivaux. Les Oceláři ont assuré eux aussi, les Bílí Tygři sauvent la victoire en prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/11/2023 ŕ 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 5-0

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 3-5

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 1-6

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 8-1

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 5-4 ap



hcplzen.cz Le Dynamo Pardubice écrase Plzeň et conforte sa 1čre place

Le Dynamo n'a pas fait de quartier à Plzeň, et n'a pas semblé fatigué de sa CHL de mercredi. Comme souvent les chevaux démarrent en trombe. Říčka ouvre la marque en powerplay, avant - Verva Litvínov : 5-0Mountfield HK -: 3-5Škoda Plzeň -: 1-6- Rytíři Kladno : 8-1- Energie Karlovy Vary : 5-4 apLen'a pas fait de quartier à, et n'a pas semblé fatigué de sa CHL de mercredi. Comme souvent les chevaux démarrent en trombe.ouvre la marque en powerplay, avant que Kousal ne double la mise en fin de tiers. Une inattention dans les derniers instants permet à l'inévitable Zámorský Paulovič redonne deux longueurs d'avance à Pardubice. En dernière période, le Dynamo lâche les chevaux et emporte son adversaire. Les Indiens trop pénalisés encaissent deux buts en infériorité numérique. Les deux sont inscrits par Říčka qui complète le tour du chapeau. Poulíček complète la démonstration de force du Dynamo en infériorité numérique ! Ce très net succès de Pardubice lui permet de conforter sa place de leader avec désormais huit points d'avance sur son dauphin.

Třinec se rapproche du podium avec une victoire convaincante à Hradec Králové. Pourtant Mountfield avait bien démarré la partie avec deux buts au premier tiers tous deux inscrits par Lalancette. Le deuxième tiers haché par des pénalités, voit le champion en titre égaliser avant la deuxième tiers. Au dernier tiers, les dragons crachent le feu et marquent trois fois dont une en powerplay pour prendre une avance décisive. La réduction du score de Mountfield n'est qu'anecdotique.

Photographe : Markéta Křížová pour hc-kometa.cz Brno surclasse les Rytíři dans un match ŕ sens unique

Victoire tonitruante pour Brno qui pulvérise les Rytíři qui s'inclinent pour la quatrième fois consécutive. Vincour réalise un hat-trick, trois points également pour Marcinko. Deux pour Lintuniemi, Gazda, Ščotka et Kos. En fin de partie, Klepiš sauve vainement l'honneur de Kladno. Grâce à ce très large succès la Kometa prend la sixième place du classement général.

Liberec a disputé un match de titans en milieu de tableau face à l'Energie. Par trois fois, Karlovy Vary prend les devants dans cette partie, deux fois les tigres blancs égalisent. A l'entame du dernier tiers, les visiteurs sont encore devant. Deux minutes après l'entame de la période, Filippi le meilleur compteur du championnat égalise. Pour la troisième fois les locaux reviennent au score, mais ils poursuivent l'effort et Vlach donne l'avantage. KV parvient à égalise grâce à Gríger. La prolongation est équilibrée, Klíma emporte ses adversaires, s'installe en zone dévie de l'autre côté pour Najman qui troue les filets et donne la victoire aux Bílí Tygři, cinquièmes.

Mladá Boleslav frappe (enfin) un grand coup en corrigeant Litvínov en plein doute. Le premier tiers voit le score reste vierge. Závora et Lántoši marquent dans la même minute pour donner une belle avance aux locaux. Fořt marque à son tour avant la deuxième sirène. Au dernier tiers, les lions creusent encore leur avance en marquant à deux reprises. Novotný blanchit avec 27 arrêts. Le BK reste dernier mais se rapproche un peu de la sortie du trou. Troisième revers d'affilée pour Litvínov qui glisse au troisième rang et n'a plus qu'un point d'avance sur le quatrième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robert Říčka (Dynamo Pardubice)

** : Tomáš Vincour (Kometa Brno)

*** : Robert Říčka (Dynamo Pardubice)

** : Tomáš Vincour (Kometa Brno)

* : Adam Najman (Bílí Tygři Liberec)







