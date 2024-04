Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Citadelle imprenable Le Dynamo s'impose sans encaisser de but, reste invaincu à domicile et mène la série 2-0 Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/04/2024 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 3-0 (2-0)



hcverva.cz Will blanchit, le Dynamo double la mise contre Litvínov

Après une victoire serrée malgré une très forte domination au premier match, le Dynamo veut doubler la mise à domicile où il reste invaincu des playoffs. Litvínov tentera de renverser les pronostics pour égaliser avant de déplacer la série au pied des Monts Métallifères.

Dès l'entame les visiteurs sont sanctionnés, mais le powerplay local ne donne toujours rien. Le match est plutôt équilibré au début, mais rapidement le Dynamo prend les commandes de la rencontre. Les lancers pleuvent mais Tomek continue d'assurer. Même en infériorité, Litvínov tient bon. En toute fin de période, Adam Musil récupère dans le coin et dévie parfaitement dans le slot pour Vondráček dans le slot, sa reprise vient ouvrir la marque dans une immense clameur (1-0).

Pardubice continue sa domination sans partage à l'entame du deuxième vingt. Sous pression les pétrochimistes sont pénalisés. Ils font le dos rond en infériorité et parviennent encore à tenir grâce aux prouesses de leur portier slovaque. Progressivement la partie s'équilibre à un très haut niveau, le jeu va à toute allure et les tentatives de part et d'autres sont très nombreuses. La muraille jaune et noire tient toujours tandis qu'à l'opposé, Will multiplie les parades. Le score en reste là à la deuxième sirène.

Le Dynamo reprend vite au dernier tiers pour tenter de tuer le match sans succès. Les pétrochimistes lancent quelques dangereux contres, forçant le portier des chevaux à de nouveaux arrêts réflexes. Le danger augmente au fur et à mesure de l'avancement de la partie, mais la porte locale reste fermée. Pardubice est pénalisé pour tenter de contrer la charge visiteuse. Malgré quelques frayeurs, les locaux tiennent. Les pétrochimistes sortent leur gardien, Paulovič récupère en zone défensive et dégage en cloche depuis sa cage, le palet vole jusque dans la cage vide (2-0).

Les visiteurs re-sortent leur gardien, Adam Musil bloque une passe, il sert Poulíček qui va à son tour faire trembler le filet désert (3-0).

Will termine donc le match par un blanchissage, son deuxième des playoffs, avec 25 arrêts. Deuxième victoire à domicile pour Pardubice qui se déplace avec confiance à Litvínov, jeudi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Matěj Tomek

* : Adam Musil - Verva Litvínov : 3-0 (2-0)Après une victoire serrée malgré une très forte domination au premier match, le Dynamo veut doubler la mise à domicile où il reste invaincu des playoffs. Litvínov tentera de renverser les pronostics pour égaliser avant de déplacer la série au pied des Monts Métallifères.Dès l'entame les visiteurs sont sanctionnés, mais le powerplay local ne donne toujours rien. Le match est plutôt équilibré au début, mais rapidement le Dynamo prend les commandes de la rencontre. Les lancers pleuvent maiscontinue d'assurer. Même en infériorité, Litvínov tient bon. En toute fin de période,récupère dans le coin et dévie parfaitement dans le slot pourdans le slot, sa reprise vient ouvrir la marque dans une immense clameurPardubice continue sa domination sans partage à l'entame du deuxième vingt. Sous pression les pétrochimistes sont pénalisés. Ils font le dos rond en infériorité et parviennent encore à tenir grâce aux prouesses de leur portier slovaque. Progressivement la partie s'équilibre à un très haut niveau, le jeu va à toute allure et les tentatives de part et d'autres sont très nombreuses. La muraille jaune et noire tient toujours tandis qu'à l'opposé,multiplie les parades. Le score en reste là à la deuxième sirène.Le Dynamo reprend vite au dernier tiers pour tenter de tuer le match sans succès. Les pétrochimistes lancent quelques dangereux contres, forçant le portier des chevaux à de nouveaux arrêts réflexes. Le danger augmente au fur et à mesure de l'avancement de la partie, mais la porte locale reste fermée. Pardubice est pénalisé pour tenter de contrer la charge visiteuse. Malgré quelques frayeurs, les locaux tiennent. Les pétrochimistes sortent leur gardien,récupère en zone défensive et dégage en cloche depuis sa cage, le palet vole jusque dans la cage videLes visiteurs re-sortent leur gardien,bloque une passe, il sertqui va à son tour faire trembler le filet déserttermine donc le match par un blanchissage, son deuxième des playoffs, avec 25 arrêts. Deuxième victoire à domicile pour Pardubice qui se déplace avec confiance à Litvínov, jeudi.*** : Roman Will** : Matěj Tomek* : Adam Musil © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur