Sparta Praha - Oceláři Třinec : 5-1

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 0-1 ap

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 3-5

Kometa Brno

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 3-4 TAB

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 3-2 TAB

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 3-1



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Mountfield s'impose de justesse ŕ Liberec

Mountfield remporte un succès sur le fil à Liberec dans un match à rebondissements. La partie démarre en fafanre pour les tigres blancs. Hawryluk ouvre le score après 49 secondes de jeu. Vlach puis Faško-Rudáš permettent aux locaux de mener 3-0 en à peine sept minutes. Les fautes pleuvent et Blain parvient à débloquer le compteur visiteur en powerplay. Dans un deuxième tiers haché par les pénalités, Mountfield revient dans le match puis égalise. Très dominateurs au dernier tiers les lions ne peuvent passer devant. La prolongation ne donne rien et il faut disputer une séance de fusillade. HK marque deux fois, son adversaire une. Mountfield se relance au huitième rang, tandis que Liberec tombe au cinquième.

Brno relance la machine et frappe fort à domicile en écrasant Karlovy Vary. Pourtant Kofron ouvre le score pour l'Energie après moins de deux minutes de jeu. Vincour égalise à la mi-tiers. Cingel en powerplay, puis Moses permettent aux locaux de prendre une confortable avance au tiers médiant. La Kometa continue de briller en dernière période et enfile deux nouveaux buts pour récupérer la sixième place.

Olomouc conforte sa neuvième place après un succès arraché face au Motor. Les automobilistes font en effet la course en tête tout le match avec des buts signés Ordoš et Gulaš. Les coqs parviennent à arracher l'égalisation à 18 secondes de la sirène. Malgré deux fautes en prolongation, le HCO tient bon et pousse jusqu'aux tirs au but où il l'emporte.

Mladá Boleslav remporte un précieux succès à l'extérieur chez son premier prédécesseur, Vítkovice. Dans un match équilibré, les deux portiers font le ménage et personne ne parvient à trouver le fond des filets pendant soixante minutes. A la première minute de la prolongation, Malát remonte la glace et d'un tir bien placé plein axe, donne la victoire aux lions désormais à sept points de la zone rouge.

hcplzen.cz Litvínov s'impose ŕ Plzeň et repasse quatričme

Litvínov rebondit en allant chercher une bonne victoire à Plzeň et repasse quatrième. La partie reste pourtant indécise pendant quarante minutes. Söderlund ouvre le score sur un tir de pénalité. Koblasa égalise avant la première sirène. Kudrna profite d'un powerplay pour donner l'avantage aux visiteurs pour la première fois. Bien peu entreprenant au tiers médiant, les Indiens parviennent tout de même à égaliser grâce à Holešinský. Au début de la dernière période, Jaks et Hlava marquent à quelques secondes d'intervalle pour donner un avantage décisif aux pétrochimistes. Plzeň réduit bien l'écart mais ne peut revenir et encaisse un dernier but en cage vide qui scelle le match.

Pardubice reste confortable leader en infligeant aux Rytíři leur onzième défaite de suite. Dans une partie plutôt équilibrée, le Dynamo a pu compter sur Paulovič pour inscrire trois points et le mener à la victoire. Kousal et Radil ont marqué deux points chacun.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Matej Paulovič (Dynamo Pardubice)

** : Filip Chlapík (Sparta Praha)

* : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)







