Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Départ sur les chapeaux de roues L'Energie, le Dynamo, Mountfield et le Sparta frappent fort d'entrée. Liberec et Olomouc sont également vainqueurs dans cette premičre journée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/09/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 2-6

Kometa Brno - Mountfield HK : 0-4

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 4-3

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 1-0

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 5-1

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 5-2



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz L'Energie s'impose en fanfare ŕ Ostrava en ouverture

L'Energie frappe les esprits en s'imposant triomphalement et à la surprise générale à Ostrava. Vítkovice peut être fatigué de sa CHL a complètement sombré à domicile dès le premier tiers. Griger donne l'avantage aux visiteurs à la cinquième minute. Zetterberg marque ensuite deux fois en powerplay. Rachůnek ajoute un quatrième but à la dernière seconde du tiers. 4-0 en vingt minutes la claque est forte ! Machovský est chassé de son but remplacé par Klimeš. Vítky se reprend au deuxième tiers, Kalus et Percy en powerplay rapprochent le score et relancent l'intérêt de la partie. Pourtant dominateurs au dernier tiers, les mineurs ne peuvent plus revenir et encaissent encore deux buts pour subir un terrible camouflet au premier match. Karlovy Vary prend la tête de l'extraliga à l'issue de cette première journée.

Brno a également sombré à domicile en subissant un cuisant revers contre le vice-champion en titre, Mountfield qui n'a pas fait de détail. Bartošák blanchit avec 16 petits arrêts face à une Kometa fantômatique sur sa propre glace. Tamáši la nouvelle recrue slovaque des lions marquent deux points dans cette belle victoire.

Le Dynamo n'a pas manqué sa reprise devant ses partisans en cartonnant Litvínov. Les chevaux ont assummé leur statut de favori. Zohorna et Kousal inscrivent trois points, Radil un doublé. Pardubice occupe la deuxième place du classement.

Olomouc démarre également la saison sur un succès à domicile. Le HCO l'emporte sur le plus petit des scores face à Kladno. En fin de premier tiers le Slovène Macuh marque l'unique but de la partie. La bande à Jágr, absent du déplacement, n'a pas réussi à déjouer Konrád qui blanchit avec 23 arrêts.

hcbilitygri.cz Derby serré et musclé entre Liberec et Mladá Boleslav

Liberec recevait pour le premier derby de la saison face à Mladá Boleslav, et force est de constater que les fans n'ont pas été déçus. Profitant d'un powerplay le BK ouvre le score sur un modèle du genre, Aaltonen dévie de l'autre côté vers Lántoši qui reprend parfaitement. Les tigres blancs plus dominateurs reviennent rapidement à hauteur, Faško-Rudáš dévie au fond le lourd slap de Budík. Peu après le début du deuxième vingt, Faško-Rudáš breake, il remet dans l'axe pour Filippi qui donne l'avantage aux BTL. Les lions sont patients et en fin de tiers Aaltonen égalise. Liberec est pénalisé en toute fin de période, dans la dernière minute Pyrochta trouve la faille depuis la bleue et remet les verts devant. Au début du dernier tiers, une passe parfaite au second poteau de Filippi permet à Melancon d'égaliser. Liberec est plus offensif mais le score ne bouge plus, alors qu'on semble se diriger vers la première prolongation de la saison, Vlach dans le cercle droit trouve l'ouverture à 1'26 du terme ! Mladá Boleslav tente le tout pour le tout en vain. Victoire sur le fil dans ce derby pour les Bílí Tygři.

Le Sparta Praha démarre la saison de belle manière à domicile en remportant un succès convaincant face à České Budějovice. Les locaux ont mené à deux reprises mais par deux fois le Motor a égalisé. Les Spartiates finissent par passer l'épaule dans la deuxième partie de la rencontre. Řepík marque deux buts, Lajunen compte également deux points. Côté vaincus, Přikryl a également compté deux points dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Zetterberg (Energie Karlovy Vary)

** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

