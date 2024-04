Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Deux de suite Třinec et Litvínov doublent la mise dans leurs séries respectives Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/03/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 2-0 (2-0)

Kometa Brno - Verva Litvínov : 1-5 (0-2)



hcocelari.cz Mazanec blanchit le Motor pour la deuxičme fois de suite

Bis repetita pour les Oceláři à domicile qui l'emportent au deuxième match contre České Budějovice sur le même score que la veille. Les dragons comme la veille, reprennent leur vieille stratégie qui les avait mené au titre l'an passé, une défense de fer, un gardien impénétrable. Les métallurgistes sont dominés, tiennent, marquent au bon moment sur leurs temps forts et finissent par l'emporter. Un hockey lassant et banal, mais terriblement efficace encore aujourd'hui face à un Motor qui s'est de nouveau cassé les dents sur l'acier silésien. En effet, les automobilistes ont nettement dominé la rencontre, mais malgré 34 tirs, ils n'ont jamais pu déjouer Mazanec et sont blanchis pour la deuxième fois de suite. Le doute ronge les Bohémiens du Sud, qui ramènent la série chez eux pour les deux prochains matchs. Třinec malmené au premier tiers, tient bon. En toute fin de période, Kundrátek slape, Hrachovina repousse, le rebond file au deuxième poteau, Hudáček lance dans l'angle ouvert, le portier déjà au sol bondit et repousse par miracle, mais le deuxième rebond est propulsé au fond par Daňo. Le deuxième tiers est équilibré, les dragons doublent la mise sur un but assez similaire au premier. Daňo lance depuis l'angle, Hrachovina fait un gros arrêt, mais le palet repart dans l'axe où Cienciala traîne et pousse au fond. Ensuite, Třinec cadenasse et tient jusqu'au bout.

hcverva.cz Litvínov écrase Brno au match 2 et double la mise dans la série

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Mazanec

** : Liam Kirk

