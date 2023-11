Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Du suspense Toutes les rencontres ont donné du suspense, avec trois prolongations et six matchs qui se terminent avec un but d'écart. Litvínov assure sur le podium, Liberec se rapproche des places protégées. Brno, Mountfield et le Motor assurent au milieu de tableau, tandis qu'en bas Olomouc et Plzeň s'éloignent du ravin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/11/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 2-3 ap

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 2-4

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 3-2

Energie Karlovy Vary- Mountfield HK : 3-4

Kometa Brno - Sparta Praha : 2-1 ap

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 3-2 ap

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 2-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-olomouc.cz Olomouc en maillot militaire déjoue Vítkovice en prolongation

Olomouc qui reste sur trois revers ne parvient pas à s'extraire du bas de classement, la réception de Vítkovice extrêmement décevant aussi, est l'occasion de se relancer pour l'une des deux formations. Les coqs démarrent parfaitement le premier tiers, Kusko et Orsava trouvent le fond des filets et donnent une belle avance aux locaux après vingt minutes. Les mineurs renversent la tendance en deuxième période et Kotala rapproche la marque en powerplay. L'effort d'Ostrava se poursuit et en fin de partie, Krieger égalise logiquement. La prolongation tourne court, Bambula tourne dans la zone et lance, le puck ricoche dans une forêt de patins et de crosse, Ondrušek récupère, contourne les joueurs et lance dans l'angle ouvert malgré le plongeon désespéré de Klimeš. Olomouc s'éloigne de la zone rouge et de son adversaire du jour.

Litvínov repart de l'avant avec un précieux succès arraché à Třinec qui lui permet de se maintenir troisième juste devant son adversaire du soir. La partie avait bien démarré pour les pétrochimistes, Ondřej Kaše ouvre le score au premier vingt sur un raid en solitaire. Dès la reprise, Koblasa double la mise. En toute fin de tiers, Daňo débloque le compteur local. Dans un dernier tiers plutôt apathique, les - BK Mladá Boleslav : 3-2Energie Karlovy Vary-: 3-4- Sparta Praha : 2-1 ap- Vítkovice Ridera : 3-2 apDynamo Pardubice -: 2-3qui reste sur trois revers ne parvient pas à s'extraire du bas de classement, la réception deextrêmement décevant aussi, est l'occasion de se relancer pour l'une des deux formations. Les coqs démarrent parfaitement le premier tiers,ettrouvent le fond des filets et donnent une belle avance aux locaux après vingt minutes. Les mineurs renversent la tendance en deuxième période etrapproche la marque en powerplay. L'effort d'Ostrava se poursuit et en fin de partie,égalise logiquement. La prolongation tourne court,tourne dans la zone et lance, le puck ricoche dans une forêt de patins et de crosse,récupère, contourne les joueurs et lance dans l'angle ouvert malgré le plongeon désespéré de. Olomouc s'éloigne de la zone rouge et de son adversaire du jour.repart de l'avant avec un précieux succès arraché àqui lui permet de se maintenir troisième juste devant son adversaire du soir. La partie avait bien démarré pour les pétrochimistes,ouvre le score au premier vingt sur un raid en solitaire. Dès la reprise,double la mise. En toute fin de tiers,débloque le compteur local. Dans un dernier tiers plutôt apathique, les Kaše s'illustrent encore, David à la bleue sert Ondřej dans lme cercle gauche, il dévie parfaitement au second poteau pour Hlava qui pousse au fond et donne la victoire à Litvínov.

Les Bílí Tygři vont s'offrir une victoire précieuse et de gala chez le leader, Pardubice. Le Dynamo a pourtant largement dominé la partie, mais il n'a jamais pu s'éloigner au score et les BTL ont égalisé en fin de deuxième période. Alors qu'on se dirige vers une prolongation, Filippi, le meilleur compteur du championnat marque à moins d'une minute du terme, les chevaux n'ont pas le temps de revenir. Quatrième succès de suite pour Liberec qui revient à deux points des places protégées.

Mountfield s'impose non sans s'être fait peur à Karlovy Vary. En effet les lions pensaient avoir fait le plus dur en marquant quatre fois au tiers médiant, mais cette avance a failli ne pas suffir. L'Energie réduit l'écart après moins d'une minute de jeu au dernier tiers puis recolle en powerplay. Poussés par leur public les locaux forcent, HK angoisse mais parvient à tenir et repartir des monts métallifères avec trois points.

hcmotor.cz Le Motor České Budějovice l'emporte devant Mladá Boleslav

Le Motor s'impose pour son premier match depuis la trêve, une victoire serrée face à Mladá Boleslav. Après un premier tiers vierge, la domination de CB finit par payer et Harris ouvre la marque. Profitant d'un powerplay Lántoši égalise. Juste avant la deuxième sirène, Kondelík remet les locaux devant, lui aussi en suppériorité. Chaque équipe marque encore une fois dans la dernière période. České Budějovice remonte huitième avec un match de retard, son adversaire est toujours dernier.

Brno remporte un match choc contre le Sparta. Plutôt dominateurs dans les deux premiers tiers, les locaux prennent logiquement les devants. Chlapík égalise au dernier vingt et il faut disputer une prolongation. Kučeřík s'échappe en break, il met en retrait pour Cingel dont la reprise fait trembler les filets pragois.

Rien ne va plus pour Kladno, battu pour la cinquième fois de suite et qui glisse à l'avant dernier-rang. A domicile face à Plzeň, les chevaliers ont encore du s'incliner. Ils sont menés 2-0 après un tiers mais un bel effort en deuxième période leur permet d'égaliser. Les Rytíři forcent au dernier tiers en vain, à moins de trente secondes de la sirène, Söderlund remet les Indiens devant. Ces derniers marquent en cage vide pour asseoir leur succès in-extremis.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Tim Söderlund (Škoda Plzeň)

*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Tim Söderlund (Škoda Plzeň)

* : Jáchym Kondelík (Motor České Budějovice)







