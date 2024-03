Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Egalisation ! Les Bílí Tygři s'imposent au match 4 et égalisent dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/03/2024 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec : 3-5 (2-2)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Birner et Liberec gagnent à Olomouc et égalisent la série

Olomouc qui n'a pu conclure à domicile hier a une deuxième balle de match devant ses partisans. Les Bílí Tygři qui ont sauvé leur peau au match 3 doivent de nouveau l'emporter pour ramener la série en Bohême du Nord.

La partie démarre à fond de train, Liberec se porte d'entrée à l'assaut. Melancon lance de la bleue, Sedláček repousse, le puck file au second poteau où Najman ouvre le score après une minute de jeu (0-1).

Olomouc revient petit à petit dans le match, les visiteurs sont doublement pénalisés mais ne parvient pas à en profiter. Cependant, le HCO continue de pousser et de faire le jeu, logiquement il est récompensé. Nahodil derrière la cage, lance, le palet ricoche sur le casque du gardien et termine au fond pour une égalisation méritée et improbable (1-1).

Le jeu reste assez tendu, les locaux sont pénalisés mais le score en reste là à la fin de la première période. Olomouc revient fort et cherche l'ouverture sans succès. Les visiteurs ont à l'inverse de la chance, Zachar lance contre la bande, le puck rebondit et arrive plein axe dans la palette de Klíma qui fonce au but et gagne son duel pour remettre Liberec devant (1-2).

Olomouc rapidement pénalisé doit faire le dos rond mais parvient à s'en sortir. Les coqs repartent de l'avant et Rutar d'un lourd slap depuis le cercle de droite égalise (2-2).

Les visiteurs retrouvent un peu de mordant et les coqs sont pénalisés. Le powerplay de Liberec tourne et fait des dégats dans la défense. Knot slape de la bleue, il manque le cadre, le puck rebondit sur la bande et revient au deuxième poteau, Birner récupère et colle au fond (2-3).

Liberec est pénalisé en fin de période et subit le joug de son adversaire mais elle parvient à maintenir son avance jusqu'à la deuxième sirène. Dès la reprise, Bulíř contourne la cage locale et vient glisser la rondelle au fond pour doubler l'écart (2-4).

Progressivement, les Moraves reviennent à l'assaut. Ils vont logiquement revenir à une longueur grâce à leurs tentatives. Rašner contourne la cage et glisse pour Škůrek qui vient trouver l'ouverture dans le petit filet droit (3-4).

Même en powerplay à deux reprises, les coqs ne peuvent égaliser. Ils tentent bien de revenir, mais le temps jouent contre eux. En fin de partie, ils sortent leur gardien pour tenter d'arracher l'égalisation comme au match 2 mais sans succès. Faško-Rudáš parvient à délivrer les tigres blancs dans la cage vide (3-5).

Liberec l'emporte pour la deuxième fois et égalise dans la série. Les Bílí Tygři retournent à domicile mardi pour le match décisif. Olomouc manque la deuxième balle de match de suite et perd les deux rencontres à domicile. Il faudra puiser dans ses ressources pour tenter de l'emporter et rejoindre les quarts. La blessure du gardien titulaire du HCO pèse lourd dans la balance.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Birner

** : Thomas Melancon

