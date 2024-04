Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Encore serré Le Dynamo s'impose à 6 secondes de la fin, le Sparta l'emporte en prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/03/2024 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 3-2 (2-0)

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 3-2 ap (2-0)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Le Sparta remporte le match 2 en prolongation contre Liberec

Le Sparta vainqueur aux tirs au but au match 1 contre Liberec veut l'emporter plus sereinement toujours devant sa foule de partisans. Les locaux démarrent bien la rencontre, ils se montrent rapidement dangereux. Hrabík ouvre rapidement les compteurs sur un rebond qu'il parvient à mettre au fond difficilement. Les locaux se relâchent un peu et sont pénalisés. Les Bílí Tygři en profitent pour mettre le pressing sur la cage locale, mais malgré leurs efforts ils ne parviennent pas à égaliser avant la première sirène. Dès la reprise, les spartiates sont encore pénalisés. Filippi met à la cage d'un bon lancer, Rychlovský dévie au fond d'un joli mouvement et égalise. Praha repart dans l'autre sens avec force. Les locaux sont au four et au moulin dans ce deuxième tiers, ils sont extrêmement dangereux mais Hrenák ne cède pas. Une violente bagarre éclate à la mi-match. Dès l'entame du dernier vingt les locaux sont encore pénalisés, mais cette fois-ci les tigres blancs ne parviennent pas à en profiter. A peine revenu à cinq, Krejčík contre il glisse parfaitement au second poteau pour Najman qui donne l'avantage au Sparta. Joie de courte durée pour les locaux, Liberec contre à toute allure. Bulíř lance, le palet glisse entre les pads de Kovář, et sort derrière, Birner le récupère et pousse au fond pour égaliser. Les visiteurs sont plus dangereux en cette fin de partie, mais comme la veille la rencontre s'achève sur un score de parité. La prolongation est animée, Liberec presse pour en finir, mais en vain. Une faute lui tombe sur le dos, le Sparta montre les crocs, sans plus de résultat. Finalement, Řepík sur un contre solitaire vient déjouer le gardien slovaque et faire hurler 12 000 fans déchaînés. Praha double la mise dans la série avant deux matchs disputés à Liberec.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Le Dynamo s'impose une 2e fois de justesse contre Mountfield

Le Dynamo vainqueur de justesse du match 1 espère doubler la mise à domicile face à Mountfield. Le match est très différent de la veille, si celui d'hier était très ouvert offensivement, celui d'aujourd'hui est plus calme et posé. Pardubice domine plutôt le jeu mais le score ne bouge pas. En fin de période, les lions reviennent bien et profitent d'un powerplay pour presser mais Will tient la porte fermée. En toute fin de tiers, les visiteurs sont à leur tour sanctionnés. Le powerplay ne donne pas grand chose. Pardubice continue de sembler en meilleure position que son vis à vis, mais le score ne bouge pas. Sur un faux rythme, le Dynamo finit logiquement par ouvrir le score. Vála lance au but, Vondráček dévie au fond des filets. Les locaux se relâchent et sont pénalisés plusieurs fois, le powerplay de Hradec Králové finit par fonctionner et égalise. McCormack dévie dans le cercle droit pour Jergl dont le tir sur réception termine au fond. Les visiteurs dominent la fin de période mais le score en reste là. Les pénalités continuent de pleuvoir sur les chevaux qui reculent sous les coups adverses. Mountfield reste à l'offensive, Freibergs d'un coup de canon dans le traffic remet les lions devant. Dans la foulée HK est pénalisé, les locaux pressent, une deuxième faute est sifflée contre les visiteurs. Pánik dans l'angle lance, le palet ricoche sur la crosse de Pařík et termine dans sa propre cage. Le jeu s'équilibre mais progressivement le Dynamo se montre plus entreprenant. Dans les derniers instants, Radil contre son tir est repoussé par Pařík, Kousal propulse le rebond au fond à 6 secondes de la sirène finale ! Le Dynamo mène désormais la série 2-0 avant de se déplacer à Hradec Králové pour les deux prochains matchs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

** : TJ Melancon (Bílí Tygři Liberec)

