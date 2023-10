Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Enfin la victoire ! Premier succčs de la saison pour Brno qui quitte la derničre place. Liberec se relance également. Les Oceláři et Mladá Boleslav se rapprochent du sommet oů le trio de tęte, Sparta, Dynamo et Litvínov gagne encore , Hockey Hebdo le 27/09/2023 ŕ 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 1-0

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 2-3

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 3-7

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 4-0

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 3-2

Mountfield HK - Verva Litvínov : 2-3 TAB

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 3-4



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa surclasse le Motor pour sa premičre victoire

La Kometa signe enfin sa première victoire de la saison après quatre revers. A domicile, elle l'a emporté avec la manière contre le Motor. Pourtant c'est lui qui domine nettement la première période mais sans marquer. Au deuxième tiers, les locaux font l'effort et marquent à trois reprises par Gazda, Moses et Flek. Dans une dernière période morne, Zaťovič ajoute un dernier but au compteur de Brno. Furch blanchit avec 18 arrêts.

Troisième victoire de rang pour Mladá Boleslav qui grimpe au sixième rang. Les lions l'emportent à domicile sur le plus petit des scores contre l'Energie qui enchaîne un nouveau revers. L'unique but de la partie a été marqué en tout début de deuxième tiers par Lántoši. Le portier vert, Růžička réalise un blanchissage avec 30 arrêts !

Třinec remporte également une troisième victoire de suite à Olomouc. La partie démarre bien pour les champions en titre, mis sur orbite par un doublé de Voženílek. Le HCO rapproche le score mais sans pouvoir égaliser. Les dragons marquent deux fois au début du dernier tiers pour se mettre à l'abri. Mais les coqs reviennent au contact avec deux buts tardifs. Malgré leurs efforts les locaux ne reviendront pas.

Le Dynamo poursuit toujours la première place avec un net succès remporté face à Vítkovice. Pourtant les mineurs ont mené par deux fois dans la rencontre mais se sont écroulés sous l'assaut adverse en fin de partie. Radil inscrit un tour du chapeau et pas moins de quatre points dans cette victoire.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Litvínov déjoue Mountfield pour sa 4čme victoire de suite

Litvínov poursuit son impressionnant début de saison avec une quatrième victoire consécutive, glanée cette fois sur la glace de Hradec Králové. Les visiteurs dominent la première période et logiquement ouvre le score grâce à Gut. Les locaux boitillent et sont pénalisés pour surnombre en fin de première période, dès la reprise le powerplay pétrochimiste fonctionne parfaitement. Hlava se charge de doubler la mise. Progressivement Mountfield inverse la tendance et profite à son tour d'un powerplay pour marquer par l'inévitable Okuliar. Avant la deuxième sirène, Pavlík égalise. Au dernier tiers, c'est Litvínov le plus dangereux mais le score ne bouge pas. Mountfield domine nettement la prolongation mais concède un tir de pénalité que Kiviaho repousse. Tout le monde va donc aux tirs au but. Les locaux ne parviennent pas à en marquer un tandis que deux pétroliers trouvent la faille.

Liberec renoue difficilement avec la victoire face aux Rytíři encore battus et qui glissent au dernier rang. Le pressing local débouche sur une égalisation tardive, finalement refusée par les arbitres.Lepoursuit toujours la première place avec un net succès remporté face à. Pourtant les mineurs ont mené par deux fois dans la rencontre mais se sont écroulés sous l'assaut adverse en fin de partie.inscrit un tour du chapeau et pas moins de quatre points dans cette victoire.poursuit son impressionnant début de saison avec une quatrième victoire consécutive, glanée cette fois sur la glace de. Les visiteurs dominent la première période et logiquement ouvre le score grâce à. Les locaux boitillent et sont pénalisés pour surnombre en fin de première période, dès la reprise le powerplay pétrochimiste fonctionne parfaitement.se charge de doubler la mise. Progressivement Mountfield inverse la tendance et profite à son tour d'un powerplay pour marquer par l'inévitable. Avant la deuxième sirène,égalise. Au dernier tiers, c'est Litvínov le plus dangereux mais le score ne bouge pas. Mountfield domine nettement la prolongation mais concède un tir de pénalité querepousse. Tout le monde va donc aux tirs au but. Les locaux ne parviennent pas à en marquer un tandis que deux pétroliers trouvent la faille.renoue difficilement avec la victoire face auxencore battus et qui glissent au dernier rang. Dvořák, Filippi et Galvas permettent aux tigres blancs de mener 3-0 après vingt minutes. Kladno revient patiemment à une longueur en marquant deux fois en deuxième période. Liberec pousse au dernier vingt, mais le score ne bouge plus.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Růžička (BK Mladá Boleslav)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

*** : Jan Růžička (BK Mladá Boleslav)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

* : Daniel Voženílek (Oceláři Třinec)







