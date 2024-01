Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Explosif Liberec explose son adversaire tout comme Olomouc. Victoires serrées en revanche pour Třinec, Mountfield, Brno et Karlovy Vary. Le Sparta creuse son avance en tęte du championnat Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/01/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 2-1 ap

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 2-1 ap

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 2-4

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 1-8

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 1-2 ap

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 7-2

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 3-4 ap



hcbilitygri.cz Flynn et Liberec explosent le Motor České Budějovice

Les Bílí Tygři dépossédés de la cinquième place pouvait la récupérer en cas de succès à České Budějovice qui cherchait à creuser son avance. Le match a rapidement été plié avec quatre buts inscrits par Liberec dans le premier tiers avec quatre buteurs différents (Najman, Flynn, Ivan et Faško-Rudáš). Le Motor change de gardien au début du tiers médiant et domine le jeu dans tous les aspects, ils ne peut pourtant pas revenir et encaisse un cinquième but, encore signé Flynn. Au dernier tiers, les locaux sombrent de nouveau. Flynn complète le hat-trick tandis que Faško-Rudáš inscrit son deuxième but. Simon inscrit finalement l'unique but local après 56 minutes de souffrance. Liberec reprend avec brio la cinquième place à son adversaire du soir.

Autre match explosif, l'énorme victoire d'Olomouc également contre un adversaire direct, Plzeň. Grâce à ce succès, les coqs repassent dixième en lieu et place de son concurrent du jour. Nahodil et Ondrušek ont terminé la soirée à quatre points, Bambula, Kunc et Söderlund en ont inscrit trois.

Mountfield poursuit son chemin de rédemption avec un succès laborieux remporté sur la glace de Kladno. Il ne faut que deux minutes de jeu pour que Sideroff n'ouvre le score pour les locaux salué comme il se doit par la foule. Les visiteurs surdominent le tiers médiant et monopolisent la rondelle. A force de presser, Pavelka égalise en powerplay. Mountfield poursuit sa domination dans la période finale, mais Bow continue de tenir les chevaliers dans le bon sens. Finalement c'est en prolongation que Lalancette délivre HK toujours septième. Le point pris par les Rytíři leur permet de rester à distance de la zone rouge.

Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Třinec gagne en prolongation contre Mladá Boleslav

Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Třinec gagne en prolongation contre Mladá Boleslav

Les Oceláři en danger pour leur troisième place ont bien peiné à domicile pour déjouer Mladá Boleslav, toujours bon dernier. Le quadruple champion en titre semble plus dangereux au premier tiers sans parvenir à scorer. Le deuxième tiers est l'inverse du premier mais malgré un bon pressing, le BK ne passe pas devant. Malát débloque enfin le compteur des lions dès la première minute de jeu du dernier vingt. Les métallurgistes inversent la tendance et logiquement Čacho égalise. La prolongation ne dure que 15 secondes, le temps que Marinčin ne délivre Třinec qui prend un point d'avance sur la quatrième place. Le point sauvé par MB ne lui permet pas de sortir de sa dernière place.

Le Sparta maintient son rythme en s'imposant à Ostrava posément. Dej ouvre pourtant la marque pour Vítkovice mais Praha ne tarde pas à égaliser. Les spartiates font sauter la banque au tiers médiant avec trois buts dont un deuxième dans la partie pour Chlapík. Les locaux réduisent anecodtiquement la marque au dernier vingt. Le club de la capitale reste leader.

Karlovy Vary remporte le derby de justesse contre Litvínov. Après six minutes de jeu, Kružík ouvre la marque pour les locaux, mais Kirk égalise dans les derniers instants du tiers. Les deux équipes se neutralisent ensuite tout le match avant que Koffer ne donne la victoire à l'Energie dans la prolongation.

La Kometa assure sa remontée avec une précisieuse victoire soutirée sur la glace de Pardubice. Un très bon premier tiers permet aux visiteurs de mener 2-0 grâce à Pospíšil et Marcinko. Le Dynamo renverse la table au tiers médiant, Poulíček débloque le compteur avant que Sedlák n'égalise en powerplay. Marcinko redonne l'avantage à Brno au dernier tiers, mais les chevaux égalisent encore. En prolongation, Pospíšil donne finalement la victoire aux Moraves qui maintiennent la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

*** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

* : Lukáš Nahodil (HC Olomouc)







