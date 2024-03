Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Fin de saison et record Le Dynamo établit un nouveau record de points marqués en saison réguličre. Brno termine quatričme, Mountfield 8e et Karlovy Vary onzičme, les affiches des playoffs sont connues Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/03/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 1-4

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 3-2 ap

HC Olomouc - Verva Litvínov : 3-4 TAB

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 7-2

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 3-6

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 2-1

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 1-2 TAB



hc-dynamo.cz Le Dynamo Pardubice brise les records

Le Dynamo s'est imposé très largement à domicile contre České Budějovice et établi un nouveau record de points pout une saison en Extraliga avec 121. Le Motor vaincu, ne peut prendre la quatrième place et devra disputer un premier tour de playoffs contre l'Energie. Dans une partie très offensive pour les chevaux, Sedlák inscrit un doublé, quatre autres joueurs terminent à deux points cette partie.

Le Sparta largement battu vendredi, s'est un peu repris mais sans vraiment brillé contre Mladá Boleslav. Malgré une domination sans partage, les spartiates ne l'emportent que d'une courte tête, une fois encore Růžička a été impressionnant devant le filet vert avec Rytíři Kladno -: 1-4- Oceláři Třinec : 3-2 apHC Olomouc -: 3-4 TAB- Motor České Budějovice : 7-2Škoda Plzeň -: 3-6- BK Mladá Boleslav : 2-1Vítkovice Ridera -: 1-2 TABLes'est imposé très largement à domicile contreet établi un nouveau record de points pout une saison en Extraliga avec 121. Le Motor vaincu, ne peut prendre la quatrième place et devra disputer un premier tour de playoffs contre l'Energie. Dans une partie très offensive pour les chevaux,inscrit un doublé, quatre autres joueurs terminent à deux points cette partie.Lelargement battu vendredi, s'est un peu repris mais sans vraiment brillé contre. Malgré une domination sans partage, les spartiates ne l'emportent que d'une courte tête, une fois encorea été impressionnant devant le filet vert avec

Brno remporte un duel serré à domicile face aux Oceláři et valide la quatrième place, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Le premier tiers très engagé ne donne rien, Cingel ouvre le score après à peine 20 secondes de jeu en deuxième vingt. Daňo ne tarde pas à égaliser, les dragons passent même devant en dernière période. Sur un powerplay, la Kometa égalise. Marcinko se venge de son ancienne équipe en marquant le but victorieux en prolongation.

Litvínov n'avait besoin que deux points pour terminer cinquième, contrat rempli à Olomouc. Pourtant les coqs ont mené au score deux fois avant de se faire rejoindre à chaque fois. Les deux équipes dos à dos ne parviennent pas à se défaire en prolongation. Aux tirs au but alors que le HCO ne trouve pas une seule fois la faille, trois raffineurs vont scorer offrant à Litvínov la 5e place et un duel au premier tour contre Plzeň. Les coqs eux, iront affronter les tigres blancs.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec finit la saison sur une victoire ŕ Plzeň

Les Bílí Tygři ont terminé la saison sur une nette victoire à Plzeň. Ils mènent d'une longueur au premier vingt, avant d'inscrire cinq buts sans réplique au tiers médiant, dont deux pour Flynn. Au dernier tiers ils laissent filer et encaissent trois buts d'affilée qui ne sauveront pas les locaux. Avec trois assistances, Filippi termine meilleur compteur du championnat avec 63 points. Liberec affrontera Olomouc au premier tour des playoffs. Les Indiens iront affronter Litvínov.

Mountfield sauve la huitième place et recevra au premier tour des playoffs face à Vítkovice son adversaire du jour, dans un remake de la demi-finale de l'an dernier. Zdráhal ouvre la marque après à peine deux minutes de jeu. Mountfield bombarde mais les locaux s'accrochent à leur cage défendue par un Klimeš des grands soirs. Jergl finit par égaliser. Il faut disputer une prolongation, HK est déjà assuré de sa place, mais parfait avec une victoire aux tirs au but.

L'Energie s'impose nettement à Kladno et conforte sa onzième place en vue des playoffs. Kružík a mené son équipe à la victoire avec un hat-trick. Kofroň et Mikyska ont compté deux points chacun. En playoffs, Karlovy Vary affrontera le Motor. Les 41 arrêts. Fin de saison pour les lions qui ne participent pas aux playoffs.remporte un duel serré à domicile face auxet valide la quatrième place, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Le premier tiers très engagé ne donne rien,ouvre le score après à peine 20 secondes de jeu en deuxième vingt.ne tarde pas à égaliser, les dragons passent même devant en dernière période. Sur un powerplay, la Kometa égalise.se venge de son ancienne équipe en marquant le but victorieux en prolongation.n'avait besoin que deux points pour terminer cinquième, contrat rempli à. Pourtant les coqs ont mené au score deux fois avant de se faire rejoindre à chaque fois. Les deux équipes dos à dos ne parviennent pas à se défaire en prolongation. Aux tirs au but alors que le HCO ne trouve pas une seule fois la faille, trois raffineurs vont scorer offrant à Litvínov la 5e place et un duel au premier tour contre Plzeň. Les coqs eux, iront affronter les tigres blancs.Lesont terminé la saison sur une nette victoire à. Ils mènent d'une longueur au premier vingt, avant d'inscrire cinq buts sans réplique au tiers médiant, dont deux pour. Au dernier tiers ils laissent filer et encaissent trois buts d'affilée qui ne sauveront pas les locaux. Avec trois assistances,termine meilleur compteur du championnat avec 63 points. Liberec affrontera Olomouc au premier tour des playoffs. Les Indiens iront affronter Litvínov.sauve la huitième place et recevra au premier tour des playoffs face àson adversaire du jour, dans un remake de la demi-finale de l'an dernier.ouvre la marque après à peine deux minutes de jeu. Mountfield bombarde mais les locaux s'accrochent à leur cage défendue par undes grands soirs. Jergl finit par égaliser. Il faut disputer une prolongation, HK est déjà assuré de sa place, mais parfait avec une victoire aux tirs au but.L's'impose nettement àet conforte sa onzième place en vue des playoffs.a mené son équipe à la victoire avec un hat-trick.etont compté deux points chacun. En playoffs, Karlovy Vary affrontera le Motor. Les Rytíři ont eux un bon mois d'attente avant de connaître le nom de leur adversaire pour le barrage.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec)

** : Daniel Kružík (Energie Karlovy Vary)

* : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo