Mountfield HK - Sparta Praha : 2-1

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 2-1 TAB



Photographe : LukᚠFabián pour hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice déjoue Vítkovice aux tirs au but

En match avancé de la journée de vendredi, Mountfield qui remonte vers les quatre premiers reçoit, Praha deuxième qui veut se rapprocher du sommet. Les locaux démarrent pied au plancher et ils prennent les devants dès la première minute de jeu grâce à Šťastný. Les lions sont plus dominateurs mais Forman parvient à égaliser. Au début du deuxième tiers, Freibergs dans l'axe se jette au sol pour lancer mais le puck est repoussé par le portier, la défense dégage mal, Freibergs récupère et met au fond. Le jeu est équilibré et le score ne bouge pas jusqu'à la deuxième sirène. Au dernier tiers, le Sparta force pour revenir. Mais Lukáš tient bon et s'en va voler un nouveau match. Hradec Králové s'empare du cinquième rang, à deux points des places protégées, mais avec un match de plus de facto. Mountfield met la pression à Litvínov devant et à Liberec et Brno derrière. Praha voit le leader s'éloigner encore un peu plus au général.

Le leader justement, Pardubice remporte un nouveau succès, mais difficilement face à Vítkovice. Dans un premier tiers temps équilibré, Krieger ouvre la marque pour les visiteurs. Le Dynamo archi domine le tiers médiant et logiquement, Hyka égalise. Le dernier tiers voit les mineurs retourner au front et se montrer très dangereux, mais le score ne bouge pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. La prolongation, est echevelée mais aucune équipe ne parvient à marquer, il faut donc réaliser une séance de tirs au but. Zdráhal est le seul joueur d'Ostrava a marquer, Hyka et Sedlák trouvent l'ouverture côté chevaux qui l'emportent donc. Le point pris chez le leader est important et encourageant pour Vítkovice toujours englué en bas de tableau.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Jan Lukáš (Mountfield HK)

