Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Karlovy Vary en sera L'Energie remporte avec brio un match vital qui lui assure sa participation aux playoffs, malgré sa victoire Mladá Boleslav est éliminé. Brno s'accroche ŕ la quatričme place, poursuivit par le Motor et Litvínov. Třinec remporte un match au goűt de playoffs tandis que Mountfield repasse 8e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/03/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 5-3

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 5-1

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 4-6

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 5-4

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 2-0

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 3-1

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 4-3 TAB



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Karlovy Vary écrase le Sparta et rejoint les playoffs 2024

Karlovy Vary en souffrance en cette fin de saison voit Mladá Boleslav revenir à toute allure sur elle et pourrait manquer les playoffs, la réception du solide Sparta n'est guère en mesure de rassurer. Les joueurs de la capitale domine le premier tiers et Chlapík ouvre la marque. L'Energie revient très fort au tiers médiant, Černoch égalise et en toute fin de tiers Procházka donne l'avantage en powerplay. Au dernier tiers les spartiates vrillent et multiplient les fautes. Le powerplay local enfonce le clou et marque deux nouveaux buts. Le Sparta rompt les amarres et un cinquième but est encaissé, la déroute est totale. Karlovy Vary valide son ticket pour les séries et grimpe au onzième rang. Le déplacement chez la lanterne rouge au dernier match peut être une belle occasion de la garder. Kangasniemi et Černoch termine cette belle soirée locale avec trois points chacun.

Třinec remporte un match choc sur le fil qui sent déjà les playoffs face à Pardubice. Les locaux ouvrent le score au premier tiers puis inscrivent deux nouveaux buts au tiers médiant, les chevaux semblent en déroute. Pánik débloque enfin le compteur visiteur après 53 minutes de stérilité. A 1'57 du terme, Pardubice recolle. En fin de match, le leader sort son gardien et fructifie son powerplay, Čerešňák lance, le puck rebondit sur la bande revient de l'autre côté pour Pánik qui pousse au fond à 41 secondes du terme. Le Dynamo est de retour, il domine la prolongation mais ne parvient pas à marquer. Aux tirs au but, Hudáček est le seul à marquer un mouvement impressionnant entre ses jambes. Les Oceláři remportent le duel des titans.

Brno s'accroche à sa quatrième place et élimine les Bílí Tygři de cette course. Une fois encore Liberec cède dans un match important qu'elle ne parvient pas à remporter. Un excellent premier tiers permet à la Kometa de mener 2-0. En cinq minutes les locaux ont effacé l'écart. Moses remet les visiteurs devant, mais sur un powerplay l'inévitable Filippi égalise encore. Les tigres blancs sombrent au dernier tiers avec deux buts encaissés en deux minutes, ils réduisent bien l'écart mais encaissent un dernier but en cage vide. Ils ne pourront être qu'au mieux sixième. Brno reste quatrième, seul le Motor peut encore lui ravir le dernier siège protégé.

hcmotor.cz Le Motor domine Kladno et peut encore accrocher la 4čme place

Le Motor espère raccrocher la dernière place directement qualificative pour les quarts de finale, face à Kladno qui revient en forme il ne doit pas se louper. - Rytíři Kladno : 5-3- Sparta Praha : 5-1Bílí Tygři Liberec -: 4-6- Vítkovice Ridera : 5-4- HC Olomouc : 2-0- Škoda Plzeň : 3-1- Dynamo Pardubice : 4-3 TABen souffrance en cette fin de saison voit Mladá Boleslav revenir à toute allure sur elle et pourrait manquer les playoffs, la réception du soliden'est guère en mesure de rassurer. Les joueurs de la capitale domine le premier tiers etouvre la marque. L'Energie revient très fort au tiers médiant,égalise et en toute fin de tiersdonne l'avantage en powerplay. Au dernier tiers les spartiates vrillent et multiplient les fautes. Le powerplay local enfonce le clou et marque deux nouveaux buts. Le Sparta rompt les amarres et un cinquième but est encaissé, la déroute est totale. Karlovy Vary valide son ticket pour les séries et grimpe au onzième rang. Le déplacement chez la lanterne rouge au dernier match peut être une belle occasion de la garder.ettermine cette belle soirée locale avec trois points chacun.remporte un match choc sur le fil qui sent déjà les playoffs face à. Les locaux ouvrent le score au premier tiers puis inscrivent deux nouveaux buts au tiers médiant, les chevaux semblent en déroute.débloque enfin le compteur visiteur après 53 minutes de stérilité. A 1'57 du terme, Pardubice recolle. En fin de match, le leader sort son gardien et fructifie son powerplay,lance, le puck rebondit sur la bande revient de l'autre côté pourqui pousse au fond à 41 secondes du terme. Le Dynamo est de retour, il domine la prolongation mais ne parvient pas à marquer. Aux tirs au but,est le seul à marquer un mouvement impressionnant entre ses jambes. Les Oceláři remportent le duel des titans.s'accroche à sa quatrième place et élimine lesde cette course. Une fois encore Liberec cède dans un match important qu'elle ne parvient pas à remporter. Un excellent premier tiers permet à la Kometa de mener 2-0. En cinq minutes les locaux ont effacé l'écart.remet les visiteurs devant, mais sur un powerplay l'inévitableégalise encore. Les tigres blancs sombrent au dernier tiers avec deux buts encaissés en deux minutes, ils réduisent bien l'écart mais encaissent un dernier but en cage vide. Ils ne pourront être qu'au mieux sixième. Brno reste quatrième, seul le Motor peut encore lui ravir le dernier siège protégé.Leespère raccrocher la dernière place directement qualificative pour les quarts de finale, face àqui revient en forme il ne doit pas se louper. Přikryl donne l'avantage aux locaux malgré la domination des chevaliers. Valský puis Kachyňa confortent l'avance des automobilistes malgré un premier but visiteur. Deux buts marqués en début de dernier vingt sécurisent la victoire de České Budějovice malgré un retour des Rytíři en fin de partie. Le Motor reste à l'embuscade pour la quatrième place. Il lui faut espérer un faux pas de la Kometa Brno au dernier match tout en allant l'emporter chez le leader du championnat, pas simple mais encore possible.

Litvínov continue de courir après la quatrième place, mais malgré sa victoire contre Vítkovice qui redescend au neuvième rang, Brno ne pourra plus être rattrapé. Rapidement menés au score, les pétrochimistes profitent d'un powerplay peu après pour égaliser par Sukeľ. En fin de premier tiers, Kirk donne l'avantage aux locaux. Ceux-ci poursuivent leur effort et vont faire la course en tête tout le reste de la rencontre. Les mineurs reviennent par trois fois au score avec un nouveau but pour Auvitu mais s'inclinent finalement. Les raffineurs s'ils l'emportent au dernier match pourront espérer terminer cinquième pour jouer l'adversaire le plus loin en playoffs.

Mountfield récupère la huitième place en dominant devant ses partisans, Plzeň. Dans un match surdominé, Okuliar la superstar locale marque encore deux points. Les lions se déplaceront en Silésie dimanche pour un dernier match explosif avec en jeu la huitième place.

Mladá Boleslav en course pour les playoffs doit impérativement l'emporter devant ses partisans contre Olomouc pour continuer de rêver. L'objectif a été rempli, le premier tiers dominé par le BK reste vierge. Malínek ouvre la marque au tiers médiant avant que Lántoši ne double la mise en powerplay. Růžička repousse 24 tirs et blanchit pour la cinquième fois de la saison ! Malheureusement pour les lions cette belle victoire n'est pas suffisante, la victoire surprise de l'Energie offre le dernier ticket à cette dernière. Mladá Boleslav ne participera pas aux playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Jiří Černoch (Energie Karlovy Vary)

* : Jan Růžička (BK Mladá Boleslav) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo