TELH : La course est lancée Liberec, Brno et Mountfield avec un nouveau but de Perret poursuivent les meilleurs places. Třinec, le Sparta et le Dynamo restent toutefois à bonne distance. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/11/2023 à 21:00

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 4-3 ap

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 1-4

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 4-1

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 2-1

Mountfield HK - HC Olomouc : 5-3

Sparta Praha - Verva Litvínov : 3-1



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec gagne et continue de poursuivre les places protégées

Liberec continue sa course aux quatre meilleurs avec un succès compliqué mais précieux face à Vítkovice. Les locaux sont rapidement devant au score grâce à un but de Bulíř. Ils conservent ce mince avantage très longtemps, jusqu'à la 47ème où Lakatoš égalise. Joie de courte durée, dans la minute qui suit, Klíma remet les tigres blancs devant, ils ne céderont plus. Les Bílí Tygři ne sont plus qu'à quatre points de la dernière place protégée. Vítkovice avec un cinquième défaite de suite, reste avant dernier sans point d'avance sur la zone rouge.

Mountfield est à une longueur derrière, avec une victoire importante contre Olomouc. Pourtant les coqs démarrent en fanfare avec deux buts dans la même minute grâce à Sirota et Navrátil. Les lions réduisent le score avant la première sirène. Au deuxième tiers, Jasper égalise en powerplay puis Eberle donne l'avantage. Mais en toute fin de période, Navrátil égalise. Notre Jordan Perret national permet aux siens de repasser devant au tiers final avant un dernier but en cage vide.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa surclasse Plzeň et reste à l'embuscade

La Kometa est à la relance avec un bon succès à domicile contre Plzeň avec un doublé de Gazda et deux points également de Pospíšil. Brno, sixième est toujours aussi à la poursuite des meilleures places.

Třinec à domicile remporte une bien petite victoire contre Kladno qui sauve un point et quitte la dernière place. Un doublé de Tralmaks dont un en powerplay permet aux Rytíři de mener après un tiers, les dragons égalisent avec deux buts de Pánik. Au dernier tiers, profitant d'une supériorité numérique, les Oceláři passent devant. Les visiteurs renversent la tendance et égalisent logiquement. En prolongation, sur une supériorité, Voženílek marque son deuxième but de la rencontre pour délivrer le quadruple champion en titre.

Le Sparta à domicile vient à bout de Litvínov pour confirmer sa deuxième place avec deux points de Kousal et Horák.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)

** : Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno)

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)

** : Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno)

* : Evan Jasper (Mountfield HK)







