Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 3-2

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 5-0

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 3-0

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 3-2



hcplzen.cz Plzeň écrase Mladá Boleslav

Tontiruant succès pour Plzeň qui met de la distance (dix points) avec la zone rouge dans laquelle reste empêtré son adversaire du soir, Mladá Boleslav. Les lions ont sombré dans une indiscipline qui va leur coûter très cher. Ils ont en effet encaisser quatre de leur cinq buts en infériorité. Les Indiens ont fait parler leur force de frappe. Rekonen marque un doublé et trois points, même total de point pour Holešinský, deux points pour Laakso, Pour et Zámorský. En défense, les Indiens n'ont rien cédé non plus et Pavlát blanchit avec Tontiruant succès pourqui met de la distance (dix points) avec la zone rouge dans laquelle reste empêtré son adversaire du soir,. Les lions ont sombré dans une indiscipline qui va leur coûter très cher. Ils ont en effet encaisser quatre de leur cinq buts en infériorité. Les Indiens ont fait parler leur force de frappe.marque un doublé et trois points, même total de point pour, deux points pouret. En défense, les Indiens n'ont rien cédé non plus etblanchit avec 24 arrêts.

Les Rytíři s'éloignent également de la zone rouge avec un bon succès contre Litvínov qui s'incline pour la troisième fois de suite. Deux buts inscrits dans le tiers médiant permettent à Kladno de faire le break. Un dernier but en cage vide conclut la soirée des chevaliers. Avec 29 arrêts, un jeu blanc et une assistance, Brízgala est le héros de la rencontre.

Třinec se rapproche de la deuxième place avec un succès contrasté contre České Budějovice. Les dragons crachent le feu et marquent trois fois sans réplique. Trois buts signés, Voženílek, Kundrátek et Čacho. Une avance qui suffira jusqu'au bout malgré quelques cheveux blancs en fin de partie. En effet Ordoš débloque le compteur visiteur à la fin du tiers médiant. Le Motor accélère en dernière période, Toman rapproche le score. Les automobilistes pressent jusqu'au bout mais ne parviendront pas à revenir, ils pourront regretter leur premier tiers catastrophique qui leur a coûté le match.

Alors que la quatrième place est arrêtée, Liberec n'en profite pas et va s'incliner à Olomouc qui confirme sa bonne forme. Birner ouvrait pourtant le score après à peine deux minutes de jeu pour les BTL. Deux buts en quarante secondes permettaient aux coqs de retourner le match. Après un deuxième tiers sans but, les deux équipes en marquent une fois chacune, l'écart en reste là malgré un intense pressing des Bílí Tygři en toute fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Brízgala (Rytíři Kladno)

** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)

* : Michal Kunc (HC Olomouc)







