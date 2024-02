Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La lutte pour la survie se poursuit Mladá Boleslav continue de gagner et poursuit sa lutte pour la survie.En bas, Vítkovice gagne toujours. L'Energie se replace, le Dynamo creuse son avance en tęte du général, Třinec et Litvínov restent dans les bonnes places, Liberec les poursuit toujours Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/01/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 5-1

Motor České Budějovice - Dynamo Pardubice : 3-4

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 4-1

Verva Litvínov - HC Olomouc : 4-1

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 3-2

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 2-1

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 3-4 TAB



bkboleslav.cz Mladá Boleslav déjoue le Sparta et continue d'espérer

Mladá Boleslav qui tente de s'éloigner de la zone rouge reçoit le solide Sparta décimé par les blessures pour un match théoriquement déséquilibré en faveur des visiteurs. La partie démarre sur un faux rythme et un long round d'observartion. Les locaux inspirés ouvrent la marquent, Čech slape de la bleue, Dvořáček dévie au fond. Deux minutes plus tard, Gewiese lance de la bleue, Cichoň dévie, Rohdin reprend victorieusement et double la mise dans une clameur. Deux buts de Horák relancent le Sparta mais un buts de Rohlik au milieu laisse les lions devant. Praha est plus dangereux au dernier tiers mais son indiscipline lui savonne la planche, les spartiates ne reviendront pas et s'inclinent pour la deuxième fois de suite voyant filer la première place à cinq unités avec en plus deux matchs d'avance. Le BK met désormais cinq points d'avance sur la dernière place, mais avec trois matchs supplémentaires.

En effet le Dynamo remporte un succès pas facile mais très important à České Budějovice pour creuser son avance au classement général, avec en plus deux matchs en moins. Harris et Beránek donne rapidement deux longueurs d'avance au Motor. Čerešňák réduit l'écart en powerplay à la mi-tiers avant que Sedlák n'égalise dès la reprise. Profitant d'une suppériorité, les locaux repassent devant. Les chevaux accélèrent au dernier tiers, égalisent avant que Hyka ne donne l'avantage en powerplay pour l'emporter.

Les Oceláři renouent avec la victoire en écrasant l'équipe en forme du moment, Brno qui voit sa série de victoires s'arrêter à cinq. La nouvelle recrue locale s'illustre, Cienciala inscrit deux buts dans cette partie. Nestrašil signe lui trois points dans cette belle partie. Malgré 32 lancers la Kometa n'a pu qu'une fois déjouer Mazanec en forme devant les filets du dragon. Třinec se maintient à la dernière marche du podium tandis que Brno conserve son sixième rang.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Král et Liberec dominent Plzeň d'extręme justesse

Les Bílí Tygři s'accrochent avec un succès inespéré contre Plzeň. Les Indiens dominent nettement toute la rencontre mais se contentent d'un score de parité d'un partout jusqu'au bout. Flynn donne la victoire à Liberec à 1'15 de la sirène.

Litvínov remporte une confortable victoire contre Olomouc et reste au chaud dans les places protégées. Après un premier tiers vierge, les locaux ouvrent le score en powerplay par Jaks. Un doublé de Koblasa dont un autre but en suppériorité permet aux pétroliers de prendre le large. Les coqs dominent très nettement le dernier vingt et parviennent à réduire le score grâce à Kusko en powerplay. Ils poursuivent leurs efforts mais en vain, la sortie du gardien du HCO permet un dernier but dans la cage vide.

En bas de tableau, Vítkovice remporte une troisième victoire en quatre matchs aux tirs au but à Mountfield. un succès dû en grande partie à Auvitu, le Français arrache l'égalisation à 1'17 du terme avant de marquer aux tirs au but. Les lions ont mené à trois reprises dans ce match avant de se faire rattraper et finalement vaincre.







