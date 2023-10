Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La tête change Litvínov remporte le choc au sommet et passe en tête du championnat. Třinec repasse quatrième. L'Energie, Brno et Liberec cartonnent et se replacent à la poursuite des places protégées. Kladno enchaîne et remonte dixième Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/10/2023 à 21:00 Tweeter Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 4-1

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 1-4

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 3-1

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 4-1

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 0-8

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 3-2

Mountfield HK - Kometa Brno : 1-5



Photographe : Hynek Haruda pour hcvl.cz Pardubice se brise sur Tomek et Litvínov passe premier - Škoda Plzeň : 4-1Motor České Budějovice -: 1-4- Vítkovice Ridera : 3-1- Dynamo Pardubice : 4-1BK Mladá Boleslav -: 0-8- HC Olomouc : 3-2Mountfield HK -: 1-5 Pardubice qui se déplace à Litvínov son dauphin. Lors de la première rencontre entre les deux équipes, le Dynamo s'était nettement imposé. Le leader avait aligné bien imprudemment son back up Klouček. Un choix qu'il allait bien regretter. Les pétroliers enfonçaient le premier tiers avec trois buts signés Koblasa, Kirk et Gut. Pardubice change de portier dès la reprise, Will reprend sa place devant le filet, mais le mal est fait. Les chevaux inversent la tendance et mitraillent sans partage. Ils réduisent l'écart grâce à Radil dès la reprise du dernier vingt. La domination infernale des chevaux se poursuivent mais Tomek tient la porte fermée. L'Anglais Kirk creuse la marque en cage vide. Litvínov remporte avec brio ce match des sommets et prend la tête de l'extraliga tchèque devant son adversaire du soir.

Le Sparta conforte sa place sur le podium avec un net succès à České Budějovice. Le Motor avait pourtant ouvert la marque en infériorité numérique mais les Pragois marquent à trois reprises avant la première sirène pour inverser très nettement la tendance. Horák ajoute un quatrième but au tiers médiant. Les locaux renversent la tendance et tiennent la dragée haute à leur adversaire, cependant ils ne parviennent pas à réduire l'écart.

Les Oceláři assurent leur quatrième place en dominant nettement Plzeň. Comme les deux matchs précédent, tout s'est réglé au premier tiers. En effet le quadruple champion en titre enfile trois buts sans réplique dans les vingt premières minutes pour s'assurer une avance que son adversaire ne pourra pas réduire. Les Indiens réduisent le score par Lev au dernier tiers mais encaissent un dernier but en cage vide. Roman, Jeřábek et Růžička terminent la partie à deux points.

Karlovy Vary passe cinquième avec un succès renversant acquis contre Vítkovice. En effet les mineurs sont très dominants aux deux premiers tiers et mènent 1-0. Au dernier vingt, les locaux renversent brutalement la tendance, grâce à deux buts en powerplay, un en cage vide et parmis ceux là deux de Rachůnek ils s'imposent.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz La Kometa Brno écrase Mountfield et remonte sixième

La Kometa revient au sixième rang en s'imposant en fanfare à Hradec Králové. Pourtant les lions ont mitraillé la cage de Furch qui a repoussé 32 lancers. A l'inverse Brno a fait exploser son adversaire avec cinq buteurs différents, Okál marque deux points.

Les Bílí Tygři grimpent au septième rang avec une victoire tonitruante sur la glace de Mladá Boleslav, plus que jamais dernier. Dans ce festival offensif, Najman inscrit quatre points, Budík trois, Filippi trois dont un doublé, Melancon, Vlach et Rychlovský deux, dont deux buts pour le dernier cité. Avec vingt deux arrêts, Král blanchit.

Les Rytíři alignent une troisième victoire consécutive, en déjouant Olomouc, et occupent le dixième rang. Ticháček ouvre la marque pour les locaux dans un premier tiers à sens unique. Toujours en difficultés, les Coqs égalisent pourtant au tiers médiant sur un powerplay conclu par Orsava. Kladno fait la différence grâce à ses unités spéciales au dernier vingt avec deux buts en powerplays signés Tralmaks et et Sideroff.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jiří Ticháček (Rytíři Kladno)

** : Adam Najman (Bílí Tygři Liberec)

* : Petr Koblasa (Verva Litvínov) Match choc entre le leader,qui se déplace àson dauphin. Lors de la première rencontre entre les deux équipes, le Dynamo s'était nettement imposé. Le leader avait aligné bien imprudemment son back up. Un choix qu'il allait bien regretter. Les pétroliers enfonçaient le premier tiers avec trois buts signéset. Pardubice change de portier dès la reprise,reprend sa place devant le filet, mais le mal est fait. Les chevaux inversent la tendance et mitraillent sans partage. Ils réduisent l'écart grâce àdès la reprise du dernier vingt. La domination infernale des chevaux se poursuivent maistient la porte fermée. L'Anglaiscreuse la marque en cage vide. Litvínov remporte avec brio ce match des sommets et prend la tête de l'extraliga tchèque devant son adversaire du soir.Leconforte sa place sur le podium avec un net succès à. Le Motor avait pourtant ouvert la marque en infériorité numérique mais les Pragois marquent à trois reprises avant la première sirène pour inverser très nettement la tendance.ajoute un quatrième but au tiers médiant. Les locaux renversent la tendance et tiennent la dragée haute à leur adversaire, cependant ils ne parviennent pas à réduire l'écart.Lesassurent leur quatrième place en dominant nettement. Comme les deux matchs précédent, tout s'est réglé au premier tiers. En effet le quadruple champion en titre enfile trois buts sans réplique dans les vingt premières minutes pour s'assurer une avance que son adversaire ne pourra pas réduire. Les Indiens réduisent le score parau dernier tiers mais encaissent un dernier but en cage vide.etterminent la partie à deux points.passe cinquième avec un succès renversant acquis contre. En effet les mineurs sont très dominants aux deux premiers tiers et mènent 1-0. Au dernier vingt, les locaux renversent brutalement la tendance, grâce à deux buts en powerplay, un en cage vide et parmis ceux là deux deils s'imposent.Larevient au sixième rang en s'imposant en fanfare à. Pourtant les lions ont mitraillé la cage dequi a repoussé 32 lancers. A l'inverse Brno a fait exploser son adversaire avec cinq buteurs différents,marque deux points.Lesgrimpent au septième rang avec une victoire tonitruante sur la glace de, plus que jamais dernier. Dans ce festival offensif,inscrit quatre points,trois,trois dont un doublé,etdeux, dont deux buts pour le dernier cité. Avec vingt deux arrêts,blanchit.Lesalignent une troisième victoire consécutive, en déjouant, et occupent le dixième rang.ouvre la marque pour les locaux dans un premier tiers à sens unique. Toujours en difficultés, les Coqs égalisent pourtant au tiers médiant sur un powerplay conclu par. Kladno fait la différence grâce à ses unités spéciales au dernier vingt avec deux buts en powerplays signéset et*** : Jiří Ticháček (Rytíři Kladno)** : Adam Najman (Bílí Tygři Liberec)* : Petr Koblasa (Verva Litvínov) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur