TELH : Le dragon sort de son oeuf Les dragons de Třinec remportent leur premier succčs de la saison Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/09/2023 ŕ 21:00

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 4-1 (2-0, 0-1, 2-0)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Vrána marque le premier but de la soirée

Deuxième match avancé de cette troisième journée. Les Oceláři, quadruples champions en titre, n'ont pas encore remporté de succès cette saison, ils espérent bien y arriver à domicile face à Liberec qui fait du yoyo en ce début d'exercice et qui va rechercher un peu de stabilisation dans le nid du dragon.

Les tigres blancs démarrent la partie pied au plancher et se montrent dangereux devant la cage locale. Cependant ils peinent à lancer à la cage, ils s'exposent aussi à de dangereux contres menés par les dragons. La vitesse et le contrôle du jeu restent aux mains des visiteurs jusqu'à une première pénalité. Le killing play des BTL est bien peu solide cette saison et il cède encore une fois. Alors qu'ils ont réussi à sortir de la zone, les visiteurs se font contrer par Hudáček qui remet dans l'axe pour Vrána, ce dernier s'y reprend à deux fois mais parvient à glisser au fond (1-0).

Le jeu s'équilibre d'avantage mais Liberec reste plus rapide et porte le jeu vers l'avant, pour autant, le score n'évolue pas. Pire encore, les Bílí Tygři montrent une nouvelle fois leur fragilité défensive, Růžička prend de vitesse l'arrière-garde en contre, il remet au deuxième poteau pour Daňo qui pousse au fond (2-0).

Liberec gaspille un powerplay peu après avec un stupide surnombre. Le deuxième tiers est houleux et marqué par de nombreuses fautes. En powerplay finalement, McCoshen débloque le compteur des visiteurs d'un lourd slap de la bleue (2-1). Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les Oceláři remportent leur premičre victoire cette saison

Les pénalités continuent de pleuvoir mais aucune des deux unités spéciales ne parvient à faire la différence avant la deuxième sirène. Profitant d'un powerplay en début de dernier acte, les Oceláři mettent la pression sur le but de Král qui tient bon. La partie s'équilibre progressivement et les locaux jouent le chrono tandis que les tigres blancs sont dangereux. Alors qu'il reste plus de trois minutes de jeu, Pešán sort son gardien à l'engagement, celui-ci est perdu et Daňo marque au loin dans la cage vide dissipant les chances visiteuses (3-1).

Le gardien reste sur le banc et Liberec poursuit son pressing avec peu de réussite et de chance. Les locaux récupèrent et Pánik dégage au loin pour un second but en cage vide (4-1).

Première victoire de la saison pour Třinec qui n'a pas été très convaincant mais efficace quand il falait et qui a tenu bon dans ses temps faibles. Liberec continue de boitiller en ce début de saison, incapable de convertir sa domination et trop friable en repli défensif comme en infériorité. La troisième journée de l'extraliga tchèque se termine demain avec les cinq dernières rencontres.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marko Daňo

** : Richard Pánik

