Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 8-2 (2-0, 2-0, 4-2)



hcdynamo.cz Sedlák et le Dynamo corrigent Olomouc

En match avancé de la 30ème journée, le Dynamo éliminé d'une courte tête de la CHL doit se reconcentrer sur le championnat où il est confortablement premier mais reste sur un revers. La réception d'Olomouc en forme après quatre victoires de rang, est l'occasion de se jauger.

Comme à son habitude, Pardubice carbure au premier tiers et monopolise le palet et fait le jeu. Son brillant système de passes met en difficultés les visiteurs. Kaut depuis le cercle droit ouvre le score après moins de cinq minutes de jeu (1-0).

Pardubice reste dominateur et continue de mettre à mal son adversaire, poussé à la faute à deux reprises dans ce premier vingt. Si le premier powerplay ne donne rien, le second est le bon pour les locaux. Hyka sur le côté gauche dévie de l'autre côté pour Radil dont la reprise fait trembler les filets (2-0).

Le deuxième tiers est plus équilibré, les coqs se sont réveillés et tentent de réduire l'écart mais sans réussite. Alors que le Dynamo est à la défensive, Poulíček parvient à partir en contre dans la profondeur entre les deux défenseurs du HCO, d'un tir du poignet parfait il alourdit la marque (3-0).

La partie s'équilibre, les locaux commencent de nouveau à se montrer plus dangereux et ils finissent par marquer de nouveau. Radil récupère en zone offensive, il tente de mettre de l'autre côté mais le patin rebondit sur un patin d'un défenseur et lui revient dans la palette, il remet au fond d'une reprise impeccable (4-0).

Le dernier tiers démarre en fanfare côté chevaux, dès la première minute, Mandát dans le bureau de Gretzky remet dans le slot pour Kaut qui creuse l'écart (5-0). Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice surpuissant ŕ domicile

Deux minutes plus tard, Kaut lance depuis le coin, le palet est repoussé vers le deuxième poteau où Musil n'a plus qu'à pousser au fond (6-0).

Sedláček finit par quitter sa cage transformée en gruyère, il est remplacé par Konrád. Cela ne change pas grand chose à la tournure du match. Pardubice continue de dominer outrageusement et alourdit encore la marque à peine deux minutes après. Čerešňák slape de la bleue, Sedlák juste devant la cage dévie au fond (7-0).

Olomouc pas abattu, parvient à renverser la tendance. Ondrušek depuis le cercle droit vient cueillir Will pour débloquer enfin le compteur (7-1).

Pardubice ralenti commet une pénalité peu après. Olomouc en profite pour installer son jeu et presser sur le but local. Bambula lance de loin, le palet rebondit dans le trafic, Knotek le pousse au fond (7-2).

L'écart se réduit mais reste cependant très net. Les locaux font une nouvelle faute. Le HCO cogne sur la cage mais ne peut marquer. En fin de partie, les visiteurs sont à leur tour pris par la patrouille. Le powerplay du Dynamo fait encore feu. Kousal depuis le cercle droit envoie le palet au second poteau, Cienciala le glisse derrière la ligne (8-2).

Le Dynamo Pardubice inflige une déroute à son adversaire du soir et conforte sa première place. Olomouc devra vite oublier ce camouflet pour rester dans sa bonne phase.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Kaut

** : Lukáš Radil

