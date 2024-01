Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le leader trace sa route Nouvelle victoire pour le Sparta Praha qui se maintient devant Padubice et Třinec. Le Motor remonte, Brno se rapproche comme Olomouc, en bas Vítkovice rebondit Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/01/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 3-5

Sparta Praha - Verva Litvínov : 6-3

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 2-0

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 3-0

HC Olomouc - Mountfield HK : 3-2 TAB

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 4-3 ap

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 2-3



hcsparta.cz Le Sparta renverse Litvínov et maintient sa premičre place

Le leader, Praha, n'a pas failli devant ses partisans et maintient sa première place après un bon suyccès contre Litvínov qui y a cru un moment. Les locaux dominent le premier vingt mais ne peuvent ouvrir la marque. Ils sont surpris au retour des vestiaires par Kudrna qui ouvre le score. Deux buts inscrits en quarante secondes permettent au Sparta de renverser la tendance. Ondřej Kaše égalise en powerplay. La minute suivante, le Verva passe devant. Un powerplay tardif permet à Sobotka d'égaliser. Horák profite lui aussi d'une suppériorité pour donner l'avantage aux locaux. Ceux-ci tiennent bon en défense et élargissent leur avantage sur un bon lancer de Najman. Un dernier but en cage vide permet de célébrer une belle victoire.

Le Dynamo perd un point dans la lutte à distance qui l'oppose au leader, il a du avoir recours à une prolongation pour déjouer Mladá Boleslav, toujours dernier mais qui est tenace et prend des points sur presque tous ses derniers matchs. Pourtant Pardubice a mené 2-0 puis 3-1 avant de se faire rejoindre dans le dernier tiers, cela commence à devenir une mauvaise habitude. Finalement les chevaux l'emportent logiquement en prolongation. Radil termine la soirée à trois points. Pardubice compte sur ses deux matchs en retard pour retrouver le sommet. Nouveau point pris pour le BK qui n'en a plus qu'un de retard sur la sortie de la zone rouge.

hc-vitkovice.cz Klimeš blanchit, Vítkovice se relance

En bas de tableau, Vítkovice renoue enfin avec la victoire après deux défaites de suite en accroissant le doute de Liberec, de nouveau battu. Klimeš a été le héros du match avec 32 arrêts pour son deuxième blanchissage de la saison. Les deux buts de la partie ont été marqué au tiers médiant par Percy et Šoustal. Ostrava reste encore à bonne distance de places plus importantes.

Le Motor retrouve des sensations à domicile en surclassant Karlovy Vary. Une fois encore, Hrachovina s'offre une performance XXL devant les filets avec 37 arrêts et un jeu blanc (son troisième de la saison). Přikryl compte deux points. České Budějovice revient à deux points de la cinquième place avec trois matchs de moins.

La Kometa se rapproche à une longueur de la septième place grâce à un quatrième succès en six matchs. Elle a dominé Plzeň qui glisse au onzième rang. Flek continue de porter Brno avec encore deux points. Malgré un but de Mertl (son deuxième point du soir) en fin de match et un intense pressing dans les derniers instants, les Indiens n'ont pu arracher la prolongation.

Olomouc remporte un match serré contre Mountfield mais s'empare de la neuvième place tandis que les lions s'inclinent pour la troisième fois en quatre rencontres. Mountfield a pourtant dominé du casque et des épaules la rencontre mais s'est heurté à un Konrád de gala (41 arrêts plus les cinq tirs au but). Kusko est le seul à marquer dans la séance de fusillade pour assurer la victoire des coqs.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

** : Daniel Kurovský (Oceláři Třinec)

*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

** : Daniel Kurovský (Oceláři Třinec)

* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice)







