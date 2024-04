Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le Motor se met en route Le Motor sauve sa tête au match 4 avec brio, Brno écrase son adversaire et égalise dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/03/2024 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 4-1 (1-3)

Verva Litvínov - Kometa Brno : 1-5 (2-2)



Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Motor domine Třinec pour la première fois de la série

Le Motor quasiment éliminé n'a plus le choix il doit à tout prix remporter ce quatrième match à domicile contre Třinec pour éviter les vacances. La partie démarre mal pour les visiteurs rapidement pénalisés. Le powerplay des automobilistes est parfaitement posé. Štencel canonne de la bleue, Mazanec repousse, Kondelík reprend au fond et ouvre les compteurs. Joie de très courte durée pour le public de la Bohême du Sud, 16 secondes plus tard Cienciala breake, sert Nedomlel dans l'axe qui égalise. Le match continue d'aller dans tous les sens et le Motor ne va tarder à reprendre les devants. Koláček contourne la cage visiteuse et sert Toman d'ans le cercle droit, sa reprise impeccable troue les filets silésiens. Les dragons crachent le feu, en powerplay notamment mais ils ne parviennent pas à revenir à hauteur. Le deuxième tiers est également aux mains des Oceláři mais le score ne bouge toujours pas. Třinec repart au front pour tenter d'égaliser mais la défense d'acier locale tient bon. Les métallurgistes goûtent pour une fois la potion qu'ils font boire. Malgré leur domination ils ne peuvent scorer et vont encaisser sur une des rares occasions adverses. Kubík récupère une mauvaise passe part en break à travers la défense locale et fusille le portier. Avec deux longueurs d'écart les locaux se détendent, surtout que Hrachovina continue son one man show sur sa ligne. Les Silésiens sortent leur gardien. Le Motor parvient à récupérer, Přikryl fait des politesses à Ordoš devant la cage vide et ce dernier assure la victoire des siens. České Budějovice remporte son premier match dans la série et sauve une balle de match, il faudra poursuivre ainsi dimanche à Třinec pour rester en vie.

hcverva.cz Brno écrase Litvínov et égalise dans la série

La Kometa vainqueure de justesse de la troisième rencontre la veille, tente de renverser l'avantage de la glace pour égaliser face à Litvínov. Les locaux dominent le début de match, Flek récupère une mauvaise passe, contre, élimine le dernier défenseur et ouvre le score. Les pétrochimistes repartent au front mais ne parviennent pas à trouver l'ouverture. C'est encore une perte de palet suite à une passe ratée qui relance l'offensive de Brno, un bel échange permet à Moro en retrait de marquer son premier but. Dès la reprise du deuxième tiers, une nouvelle passe ratée plein axe profite à Pospíšil qui part en break entre les deux défenseurs, il gagne son duel pour aggraver le score et provoquer la sortie du gardien local, remplacé par Zajíček. La défense locale a explosé et à la mi-tiers, le powerplay de la comète enfonce encore le clou. Flek dépose un caviar au deuxième poteau pour Moses qui reprend victorieusement. Au dernier tiers, Litvínov peine à se remotiver dans une partie somme toute perdue depuis longtemps. En powerplay pourtant, les locaux boivent le calice jusqu'à la lie, Flek récupère un dégagement raté il parvient à trouver Marcinko qui élimine sans difficulté une défense aux abois et corse la mise. Les pétrochimistes retournent à leur powerplay et Koblasa dans l'angle parvient à réduire le score. La partie se termine de manière purement anecdotique. Brno égalise de fort belle manière et retrouvera sa glace dimanche pour le match 5. Soirée catastrophique pour Litvínov qui devra vite resserrer les boulons derrière pour ne pas s'écrouler de nouveau.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Flek (Kometa Brno)

** : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice)

