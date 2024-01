Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le retour de la chimie Les chimistes de Litvínov reviennent dans les quatre premiers. Le Sparta se maintient deuxičme. Au milieu de tableau, le Motor et l'Energie remontent. En bas, Vítkovice confirme, Mladá Boleslav rebondit enfin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/12/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň : 4-1

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 6-3

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 3-1

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 4-2

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 5-3

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 2-4



hcverva.cz Grâce ŕ un solide succčs, Litvínov remonte quatričme

Litvínov est de retour dans les places protégées en dominant Liberec et en lui subtilisant la quatrième place. Dès la première minute, Bulíř ouvre la marque pour les visiteurs. Abdul égalise puis Ondřej Kaše inscrit un doublé pour complètement renverser la partie. Les BTL réduisent le score mais David Kaše marque à son tour pour donner une confortable avance aux siens. Deux nouveaux buts permettent encore aux locaux de creuser leur avance, une réduction anecdotique du score des tigres blancs ni changera rien. Ondřej Kaše termine la soirée à quatre points !

Le Sparta assure en haut de tableau en remportant le derby face à Kladno. En fin de premier tiers, Sobotka ouvre la marque en powerplay sur une faute du grand Jágr. Les Rytíři sombrent au tiers médiant et encaissent trois buts. Les chevaliers repartent en dernier tiers mais ne parviendront pas à rapprocher malgré une belle fin de partie.

L'Energie aligne une troisième victoire en quatre match et une deuxième d'affilée face à Plzeň, adversaire direct. Succès clé qui permet à Karlovy Vary de prendre la neuvième place du général. Gríger s'offre un tour du chapeau, Kangasniemi et Procházka marquent deux points.

hcmotor.cz Le Motor se rapproche au contact de la sixičme place

Le Motor remporte un deuxième succès de suite pour revenir au contact de la sixième place, détenue par Mountfield leur victime du soir. Les locaux dominent très nettement le premier tiers mais sans marquer. Okuliar ouvre la marque pour les lions mais Koláček et Gulaš transpercent la cage et changent la donne. Mountfield égalise, les automobilistes continuent leur pressing et Valský les remet devant. Dominateurs pendant quarante minutes, les locaux réduisent au dernier tiers mais parviennent à tenir bon. Ils tuent le match grâce à un quatrième but de Kubík.

Vítkovice demi-finaliste de la CHL, poursuit sa remontée au général en championnat avec un troisième succès d'affilée. Une belle victoire à Třinec dans le derby. Barinka et Bukarts permettent aux visiteurs de mener 2-1 après un tiers. Chlán creuse l'écart au tiers médiant mais Pánik maintient les dragons au contact. Les Oceláři bombardent au dernier tiers mais Machovský tient bon et ne cède pas. Grman lui va trouver l'ouverture et assure la belle victoire d'Ostrava qui n'est plus qu'à trois points de son prédécesseur.

Mladá Boleslav, sort enfin de sa spirale noire après six défaites d'affilée. La lanterne rouge domine Brno qui doute après un quatrième revers consécutif. Lántoši inscrit un doublé dans la belle victoire des lions qui reviennent à trois points de la sortie du tunnel.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Dávid Gríger (Energie Karlovy Vary)

*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Dávid Gríger (Energie Karlovy Vary)

* : Róbert Lántoši (BK Mladá Boleslav)







