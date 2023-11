Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le retour des habitués Brno, Liberec et Mountfield remontent en retrouvant leurs anciennes forces. Le Dynamo cartonne et creuse l'écart, le Sparta et les Oceláři se rapprochent de la deuxième place. L'Energie enchaîne également Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/11/2023 à 21:00 Tweeter Energie Karlovy Vary : 2-3 ap

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 3-6

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 2-3

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 2-1

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 5-2

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 4-1

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 1-5



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa domine Mladá Boleslav sur le fil et se relance

Brno vaincu au dernier match espère se relancer à domicile face à Mladá Boleslav bon dernier de la classe. Le premier tiers est mou mais les visiteurs semblent plus dangereux. Sur un bon contre, Osburn ouvre la marque pour les lions d'un bon lancer. Au deuxième vingt la partie s'inverse. En powerplay, la Kometa montre les dents. Un mauvais mouvement du portier visiteur, permet à Cingel à bout portant glisse au fond. Brno continue de presser, une mauvais relance de la défense verte, laisse le palet à l'offensive, Flek derrière le but glisse au deuxième poteau pour Ďaloga. MB ne parvient pas à hausser le niveau pour égaliser et s'incline une quatrième fois de suite. Dynamo creuse son avance en tête du classement général avec désormais quatre points d'avance sur son dauphin. Il s'est imposé pour la troisième fois de suite, aujourd'hui en fanfare à Olomouc grâce notamment à un tour du chapeau de Vála. Kaut et Musil comptent deux points.

Le Sparta se rapproche du deuxième rang tout en maintenant son poursuivant à distance grâce à un succès étriqué à Kladno dans le derby. Les Pragois sortent devant au premier tiers avec des buts de Chlapík et Řepík. Le capitaine Řepík creuse encore l'écart. Tralmaks réduit le score mais les Rytíři ne reviendront pas.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Les Oceláři dominent Vítkovice dans le derby

Les Oceláři remportent une quatrième victoire en cinq matchs et une seconde de suite en surclassant Vítkovice dans le derby. Pourtant les mineurs n'ont pas été distancé tout le match, ils sont revenus à égalité par trois fois, dont deux buts notamment de Mueller. Dans les dix dernières minutes du match, les dragons plient le match avec trois buts coup sur coup. Třinec conforte sa quatrième place, au chaud avec les protégés.

Les Bílí Tygři remportent un net succès contre Litvínov. Côté scoreur, Faško-Rudáš complète le hat trick, Rychlovský compte également trois points dans cette partie. Les raffineurs voient la première place s'éloigner tandis que le troisième se rapproche. Liberec conforte sa sixième place toujours au coude à coude avec le cinquième. L'Energie se relance en remportant une victoire serrée à Plzeň grâce à un but en prolongation de Rachůnek . Dans une partie très offensive, légèrement dominée par les locaux, ceux-ci ont pourtant été menés 2-0 avant de recoller pour se contenter d'un point.

Mountfield remonte au neuvième rang après un large succès contre le Motor. Perret marque le premier but de la partie son deuxième but de la saison, son troisième point. Miškář compte deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Filip Chlapík (Sparta Praha)

** : Ondřej Vála (Dynamo Pardubice)

*** : Filip Chlapík (Sparta Praha)

** : Ondřej Vála (Dynamo Pardubice)

* : Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec)







