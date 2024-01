Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les Français assurent Perret et Auvitu ont marqué dans cette journée. Le Sparta confirme à la première place, poursuivit par le Dynamo. Litvínov remporte le duel au sommet. Le Motor reste proche. L'Energie et Plzeň assurent, Vítkovice Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/01/2024 à 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 5-2

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 2-4

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 7-2

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 3-2 ap

Kometa Brno - Sparta Praha : 2-3

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 1-4

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 2-3 TAB



hcsparta.cz Le Sparta l'emporte à Brno et assure sa première place

Le Sparta nouveau leader avec trois matchs d'avance se devait d'assurer son nouveau statut, mission accomplie avec une victoire à Brno. Les Moraves ouvrent pourtant la marque grâce à Ďaloga. Les joueurs de la capitale renversent la tendance. Un doublé de Horák en dix secondes change complètement la rencontre, dans la foulée les spartiates creusent encore le score. La Kometa recolle au score en fin de deuxième période mais malgré un intense bombardement au dernier tiers, ne reviendra pas.

Le Dynamo revient de fort belle manière dans la compétition tchèque en surclassant Liberec. Malgré un premier tiers plutôt dominé, les locaux ne peuvent pas marquer. A l'inverse, Sedlák ouvre la marque en powerplay à l'ultime seconde de jeu. Au tiers médiant, Rychlovský égalise également en suppériorité numérique. Au dernier tiers, les chevaux sont lâchés et emportent la timballe. Sedlák remet son équipe devant. Pardubice cogne toujours et Hyka double l'avance des siens avant un dernier but en cage vide.

Litvínov lourdement battu au dernier match reçoit son prédecesseur au classement, Třinec qui reste sur trois victoires de suite. Un duel important en haut de tableau. Les pétrochimistes dominent outrageusement le premier tiers, mais ne peuvent ouvrir le score, pire encore ils encaissent un but signé Hrehorčák. Dès la première minute du deuxième vingt, le Britannique Kirk égalise. Les Oceláři haussent le ton et repassent devant. En toute fin de période, les frères Kaše, David et Ondřej marquent un but chacun et renversent la partie. Litvínov continue de pousser au dernier tiers et Abdul creuse l'écart. Un dernier but en cage vide permet de confirmer avec la manière une nette victoire qui permet aux locaux de recoller à leur concurrent du soir.

Le Motor reprend la cinquième place grâce à un bon succès à Mladá Boleslav. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers, Skalický donne l'avantage au BK au tiers médiant. Au dernier tiers, České Budějovice met les bouchées doubles et marque trois fois dont un doublé de Beránek pour finalement l'emporter.

hc-vitkovice.cz Auvitu donne la victoire à Vítkovice en prolongation

En bas de tableau, Vítkovice retrouve la victoire à domicile avec un succès serré contre Olomouc. Les mineurs ont mené deux fois grâce à Bukarts et Kovář mais les Coqs ont su égaliser à deux reprises avec un doublé de Navrátil. Il ne faut que 54 secondes de prolongation pour que Auvitu ne délivre les locaux encore à cinq points derrière leur adversaire du jour. Le Français inscrit son troisième but et son cinquième point en 13 matchs.

Karlovy Vary recolle à la huitième place après un succès arraché sur la glace de Hradec Králové. Les lions ont mené deux fois au premier tiers avec un nouveau but pour Perret, son huitième de la saison (et 14ème point). L'Energie parvient à égaliser et pousse son adversaire jusqu'aux tir au but ou elle l'emporte.

Plzeň remporte un deuxième tonitruant succès de suite en écrasant Kladno. Pourtant les chevaliers ont mené après un tiers. Les Indiens inscrivent trois buts au deuxième vingt puis rebelotte à la dernière période. Holešinský et Söderlund terminent la soirée à quatre points, Zámorský à trois, Indrák et Rekonen ont compté un doublé. Grâce à cette victoire triomphale, le club de Škoda remonte au dixième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)

** : Roman Horák (Sparta Praha)

Retour







