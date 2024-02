Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les industriels ŕ la relance Les mineurs de Vítkovice, le Motor et l'Energie se relancent. Mountfield renoue également avec la victoire. Brno poursuit sa série de victoire, Olomouc reste également en forme. Le Dynamo Pardubice prend la tęte du championnat Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/01/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 0-3

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 1-4

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 5-1

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 2-3 ap

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 4-1

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 7-1

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 5-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice repousse Litvínov et se relance

Vítkovice en difficultés en bas de tableau et qui reste sur une déroute en Moravie au dernier match, espère se relancer à domicile face à la sensation de l'année, Litvínov qui se maintient dans le haut de tableau malgré un petit ralentissement en ce début d'année. Le premier tiers est serré et âprement disputé. Vondráček ouvre la marque pour les locaux à la mi-tiers sur une remontée solitaire. Le tiers médiant se complique pour les mineurs qui commettent beaucoup de faute, les tirs pleuvent mais le score ne bouge pas. En revanche sur leur premier powerplay de la rencontre, Kalus double la marque. Au quart d'heure de jeu, Peterek corse l'addition. Au dernier tiers, Lakatoš (3 points dans le match) et Chlán creusent encore l'écart, la réduction du score de Hlava sur un powerplay d'une faute d'Auvitu (deux assistances ce soir) n'est qu'anecdotique. Vítkovice se relance de belle manière, mais reste à sept points derrière son premier adversaire, avec toutefois trois matchs de retard.

Le Dynamo brille à domicile en surclassant Třinec et reprend la tête du championnat. Un excellent premier tiers permet aux chevaux de mener 3-0. Le score enfle encore au tiers médiant, mais se termine à 4-1. Pardubice monte à 5-1 à l'entame du tiers avec un deuxième but de Radil toujours en powerplay. Les locaux se relâchent en fin de partie et encaissent deux buts qui ne changent pas la donne.

Le Sparta réalise un bien mauvais faux pas à domicile contre Karlovy Vary qui confirme sa reprise. Kofron ouvre rapidement la marque, mais Praha ne tarde pas à égaliser. Dans un tiers médiant étouffant, Černoch remet les visiteurs devant. Les locaux dominent nettement le dernier vingt, mais ne parviennent pas à déjouer Frodl. A l'inverse sur le premier tir du tiers, Kružík double l'avance de l'Energie. Un dernier en cage vide scelle la défaite du leader qui ne l'est plus et qui tombe deuxième. Toujours onzième, Karlovy Vary colle à ses deux prédécesseurs.

La Kometa signe une cinquième victoire de rang contre Liberec et n'est plus qu'à un point de son adversaire du jour. Les locaux dominent le premier tiers et mènent au score, les visiteurs renversent la vapeur au tiers médiant et égalisent. Brno passe l'épaule en dernière période avec deux nouveaux buts puis un dernier en cage vide. Flek toujours sur une forme olympique, compte deux nouveaux points.

Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Hrachovina blanchit, le Motor redémarre ŕ Kladno

Huitième défaite consécutive pour Kladno qui s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs du classement. Le Motor s'est imposé en Bohême centrale sans trop de difficultés. Une fois encore, le héros des automobilistes est Hrachovina qui blanchit avec 28 arrêts. Gulaš inscrit un doublé, Kondelík signe deux mentions d'aide. České Budějovice reste à une longueur de la cinquième place et quatre de la quatrième.

Mountfield reste dans le rythme en renouant enfin avec la victoire, mais elle fut laborieuse sur la glace de Plzeň. Les lions très dominateurs durant toute la rencontre ont mené par deux fois, mais à chaque fois se sont fait rejoindre par les locaux. En toute fin de prolongation, Zachar donne la victoire aux siens.

Olomouc remporte sa troisième victoire en quatre rencontres et quelle victoire en corrigeant Mladá Boleslav. Après un premier tiers vierge, le coq sort ses ergots et inscrit pas moins de cinq buts en période médiane. Les visiteurs surclassés en encaissent encore deux au dernier vingt pour revenir de Moravie avec une valise bien garnie. en difficultés en bas de tableau et qui reste sur une déroute en Moravie au dernier match, espère se relancer à domicile face à la sensation de l'année,qui se maintient dans le haut de tableau malgré un petit ralentissement en ce début d'année. Le premier tiers est serré et âprement disputé.ouvre la marque pour les locaux à la mi-tiers sur une remontée solitaire. Le tiers médiant se complique pour les mineurs qui commettent beaucoup de faute, les tirs pleuvent mais le score ne bouge pas. En revanche sur leur premier powerplay de la rencontre,double la marque. Au quart d'heure de jeu,corse l'addition. Au dernier tiers,(3 points dans le match) etcreusent encore l'écart, la réduction du score desur un powerplay d'une faute d'(deux assistances ce soir) n'est qu'anecdotique.Vítkovice se relance de belle manière, mais reste à sept points derrière son premier adversaire, avec toutefois trois matchs de retard.Lebrille à domicile en surclassantet reprend la tête du championnat. Un excellent premier tiers permet aux chevaux de mener 3-0. Le score enfle encore au tiers médiant, mais se termine à 4-1. Pardubice monte à 5-1 à l'entame du tiers avec un deuxième but detoujours en powerplay. Les locaux se relâchent en fin de partie et encaissent deux buts qui ne changent pas la donne.Leréalise un bien mauvais faux pas à domicile contrequi confirme sa reprise.ouvre rapidement la marque, mais Praha ne tarde pas à égaliser. Dans un tiers médiant étouffant,remet les visiteurs devant. Les locaux dominent nettement le dernier vingt, mais ne parviennent pas à déjouer. A l'inverse sur le premier tir du tiers,double l'avance de l'Energie. Un dernier en cage vide scelle la défaite du leader qui ne l'est plus et qui tombe deuxième. Toujours onzième, Karlovy Vary colle à ses deux prédécesseurs.Lasigne une cinquième victoire de rang contreet n'est plus qu'à un point de son adversaire du jour. Les locaux dominent le premier tiers et mènent au score, les visiteurs renversent la vapeur au tiers médiant et égalisent. Brno passe l'épaule en dernière période avec deux nouveaux buts puis un dernier en cage vide.toujours sur une forme olympique, compte deux nouveaux points.Huitième défaite consécutive pourqui s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs du classement. Les'est imposé en Bohême centrale sans trop de difficultés. Une fois encore, le héros des automobilistes estqui blanchit avec 28 arrêts.inscrit un doublé,signe deux mentions d'aide. České Budějovice reste à une longueur de la cinquième place et quatre de la quatrième.reste dans le rythme en renouant enfin avec la victoire, mais elle fut laborieuse sur la glace de. Les lions très dominateurs durant toute la rencontre ont mené par deux fois, mais à chaque fois se sont fait rejoindre par les locaux. En toute fin de prolongation,donne la victoire aux siens.remporte sa troisième victoire en quatre rencontres et quelle victoire en corrigeant. Après un premier tiers vierge, le coq sort ses ergots et inscrit pas moins de cinq buts en période médiane. Les visiteurs surclassés en encaissent encore deux au dernier vingt pour revenir de Moravie avec une valise bien garnie. Navrátil compte trois points dans cette large victoire, Bambula et Kunc en marquent deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera)

** : Jakub Navrátil (HC Olomouc)

* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur